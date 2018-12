Fantasías animadas con el sabor peruano [Fotogalería]

A Batman le robaron su batibilletera y exclama “¡SANTAKAXUXA!”. Popeye el marino y Olivia están amarrados en pleno beso provocado, quizá, por las espinacas. La bruja de la serie 'Hechizada' sonríe coquetamente al son de la salsa “tú me hiciste brujería”. Estas entrañables figuras de los cómics, dibujos animados y la TV son readaptadas por el artista gráfico Cherman Kino con textos con sabor peruano y su mirada personal, que podemos apreciar en ' Oh no, it’s you again! Again' en el BTH Hotel.



PURO POP

​Cherman es conocido por rendir homenaje a distintas figuras nacionales, como Miguel Grau, Lucha Reyes, el gigante de Paruro de Martín Chambi, la dalina Mónica Santa María, Hugo el ‘Cholo’ Sotil y Julio Ramón Ribeyro.

Sea en afiches, tazas o camisetas, su obra busca reactivar el orgullo nacional con imágenes y textos que evocan la nostalgia de nuestro pasado (y presente) con frases célebres de las figuras representadas, pero también apelando al humor, la ironía y crítica social.

Sello que Cherman ha sabido llevar desde las “kalles” de la rica Lima hasta los escenarios extranjeros.

Datos:

- '​ Oh no it’s you again! Again' se presenta en el BTH Hotel (Av. Guardia Civil 727, San Borja). De 10 a.m. a 10 p.m. La muestra va hasta el 12 de febrero.

- Puede hallar más obras del artista en Chermany: Av. José Gálvez 134, Miraflores. De 11 a.m. a 8 p.m.