Yayo López tiene más de 20 años como fotógrafo. Ha trabajado en proyectos sociales, publicitarios y también como reportero gráfico de varios medios nacionales. Precisamente, fue en 1993, mientras cubría la procesión de la Virgen del Carmen, que el lente de su cámara captó en medio de la multitud el rostro de una devota que le imploraba a la sagrada imagen, un acto de fe que lo marcó. Tras retratarla quiso buscarla, pero nunca más supo de ella. “Ese acontecimiento cambió mi rumbo de la fotografía”, subraya Yayo.

Desde entonces, se dio cuenta de que había un gran potencial en la mirada de las mujeres y decidió ingresar a un campo que aún no había experimentado a profundidad: la belleza femenina.

A partir del 2015, hasta la actualidad, viaja por todas las regiones del Perú para retratar a mujeres de diferentes edades, religiones y estratos sociales. Y hoy esas fotografías son parte de la exposición Belleza peruana que se exhiben en la Biblioteca Nacional del Perú. Muestra que es curada por el artista Jorge Villacorta y reúne 44 imágenes, en las cuales López exterioriza la esencia femenina.

Escenario natural

Para lograr estas imágenes, el artista no tiene una técnica especial ni muchos menos un escenario producido. Solo el impulso de acercarse para retratarlas, lo que se volvió su único método de trabajo.

Por eso, sin más herramientas que su cámara y una empática conversación, el fotógrafo logra entrar a la intimidad de cada una de ellas. Conoce sus sueños, miedos y luchas, pero sobre todo captura su alma.

Como en el caso de Emiliana (Puno), quien sentada frente a su cocina de leña, traza en su rostro una sonrisa; o como Rosa (Iquitos), quien a pesar de ser policía, deja de lado la seriedad y rigidez del uniforme; o el de Zenayda (Cusco), una niña que viste su traje típico y de mirada penetrante.

“Para retratarlas primero tengo que entablar una conversación. Las más jóvenes me cuentan que les gustaría ser de grandes y las mayores me hablan sobre sus recuerdos. Al momento de fotografiar, les digo que posen como si estuvieran haciendo sus sueños realidad y que no se preocupen por su belleza exterior, sino por la que tienen dentro”, nos explica Yayo.

Estos viajes por Iquitos, Amazonas, Chachapoyas, Vraem, Arequipa, Cusco, Puno, Huancayo, Áncash, Ica, Chiclayo, Piura, entre otros lugares, donde las historias de vida de todas eran tan trascendentes como sus miradas, le permitieron al reportero gráfico darse cuenta de que hay una gran cantidad de mujeres anónimas que luchan, desde sus posibilidades, por la igualdad de género y contra la violencia hacia ellas. Mujeres que a pesar de trabajar por nuestro país, no son incluidas dentro de los patrones estéticos presentes en la publicidad.

“He trabajado por años en fotografía de moda y siempre vemos gente que no nos representa como peruanos mestizos. Hemos crecido en una sociedad racista y alienada. En un país con modelos de belleza importados que distorsionan nuestra autoestima. Un entorno donde el cuerpo de la mujer es visto como un objeto y propicia un clima de violencia contra ellas”, cuestiona con razón López.

La mirada de estas mujeres no solo cuenta una historia, sino también recrea un momento. Yayo logra que comprendamos la belleza no como perfección estética, sino como pluralidad cultural y étnica, y más aún en nuestro país. Vaya y disfrute de esta muestra, que es un lujo.

Datos

- Puede visitar la exposición Belleza peruana en el Hall Principal de la Biblioteca Nacional (Av. De la Poesía 160, San Borja). De lunes a viernes, de 9 a.m. a 8 p.m. Sábado de 9 a.m. a 4 p.m. Va hasta el 15 de enero. El ingreso es libre.

- La muestra Belleza peruana se exhibió en la galería Delbarrio (2016) y en el museo del Banco Central de Reserva del Perú en febrero de este año.

- En el 2000, Yayo López ganó el premio Ayuntamiento de Barcelona y

colabora para algunas revista internacionales.