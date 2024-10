'Recreación': explosión cromática y fluidez desbordante en la exposición de Alvaro de la Puente

La exposición “Recreación” del artista Alvaro de la Puente reúne 15 cuadros abstractos de mediano y gran formato de diferentes periodos de su producción plástica, elaborados con técnica mixta, óleo y esmalte.

La muestra se presentará en Casa Oders de Barranco (Jr. Domeyer 270), el horario de visita es de martes a viernes de 2 p.m. a 8 p.m. y sábados de 11 a.m. a 8 p.m. Además de la presentación del proyecto expositivo, el artista realizará una visita guiada los días 14, 21 y 28 de noviembre. El ingreso es libre.

El título de la muestra refiere al proceso de reproducir una acción, pero también a la sensación de deleite que esta transmite en medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas. Para De la Puente, el acto de pintar define el concepto de la recreación como efecto catártico de la experiencia artística que inicia y se renueva con cada obra.

“Mi trabajo es mi recreo y mi resolución personal, es un sentimiento que se logra transmitir mediante la experiencia vivencial del encuentro con el arte. Cuando se realiza una exposición de arte, el público se encuentra consigo mismo, con el arte, y la experiencia de vivir el ahora," afirma el artista.

"El pasado, ya no nos necesita, es deprimente vivir en el pasado, el futuro aún no sucede, es estresante pensar en el futuro, lo único que lleva a la calma, es el ahora. Abrazar en aceptación con gratitud el precioso regalo de estar aquí y ahora, es la resolución que me deja cada obra de arte al concluirla”, aclara.

En cuanto a su lenguaje plástico, el artista es sucesor del expresionismo abstracto norteamericano, movimiento que celebra la libertad creativa mediante lo gestual de la dinámica pictórica, añadiendo su cuota personal de experimentación a través del desarrollo de su propia técnica mixta con uso de materiales industriales.

"Dentro del oficio de un artista, gran parte de lo que no se ve es la parte del proceso creativo. A la hora de crear, en mi experiencia como artista, atravieso una batalla contra el soporte pictórico, donde suelo atravesar una serie de cambios anímicos." comenta Álvaro. "Dichas variaciones dentro de mi psiquis al momento de pintar son plasmadas a través de mis movimientos corporales al identificar mi estado de ánimo en determinado momento y expresarme físicamente con relación a este por medio de la pintura. El material refleja la intención con la que es aplicado. Es así como la pintura plasma la intensidad de cada gesticulación pictórica en el lienzo, reflejando el momento de mi proceso creativo."

Su obra no solo trata de improvisación y emocionalidad, sino también del estudio e investigación acerca del color, la composición y los tipos de pintura aptos para la creación.

