Ex representante de The Smiths y New Order dictará conversatorios en Lima

'This charming man', 'Please, please, please let me get what I want' de The Smiths y 'Love vigilantes' y 'Bizarre love triangle' de New Order son canciones que hemos disfrutado en radio. Temas que hemos bailado en fiestas. Melodías que se convirtieron en himnos que muchos coreamos cuando Morrisey y la banda de Bernard Summer dieron conciertos en Lima. Estos famosos hits de inicios de los años ochenta tienen en común a Martin Elbourne, ex representante de ambas bandas y quien visitará Lima para dictar charlas en el Festival en Órbita.

Martin Elbourne empezó su carrera de representante de bandas en 1977, cuando aún estudiaba en la universidad de Bristol. En 1982, junto al cantautor británico Peter Gabriel fundó el festival WOMAD y en 1983, trabajó en Rough Trade, donde trabajó representando a bandas como The Smiths y New Order. Con el grupo de Bernard Summer trabajó hasta la muerte de Rob Gretton (productor de New Order y Joy Division) en 1999.

Martin Elbourne, ex representante de The Smiths y New Order (Difusión).

Desde entonces, realizó trabajos de asesoramiento para el festival de Glastonbury y, en la actualidad, se encarga del line up de dos de sus escenarios principales. Elbourne también es reconocido por haber cofundado el festival y conferencia The Great Escape, considerado uno de los más importantes de Gran Bretaña y Europa. Además, creó Music Cities Convention, un encuentro internacional que explora la relación entre la música y el entorno urbano.

Martin Elbourne visitará Lima para participar en el Festival en Órbita, que se realizará el próximo 21 de noviembre de 2:30 p.m. a 11 p.m. En el evento se discuten la relación de charlas y conversatorios dirigidos a profesionales de la industria, gestores culturales, músicos y público en general, que contarán con ponentes internacionales de prestigio mundial.

El festival también contará con la participación del peruano Justin Moshkevich, productor ganador del premio Grammy por 'La La Land', filme dirigido por Damien Chazelle (ganador del Oscar por este musical) y protagonizado por Emma Stone (ganadora del Oscar por su participación en este filme) y Ryan Gosling.

Otros invitados del evento son: Nicole L'Huilier, del Space Exploration Initiative de MIT (Massachusetts Institute of Technology); Bryn Ormrod, programador de contenidos de Barbican Cente, uno de los centros de arte más importantes de Europa; Gabriel Florenz, artista multidisciplinario y director de Pioneer Works; Coco Eke, director de Bad Apples Music Australia; Yonathan Gat, guitarrista y compositor israelí, considerado uno de los mejores guitarristas del mundo; y Carmen Barahona, fundadora y directora del Festival en Órbita.

Entre los expositores nacionales, estarán Santiago Pillado-Matheu, compositor multimedia; Matías Ballón, del Festival FIIS; Kiko Mayorga, de UTEC Garage; Miguel Vallejo, escritor peruano; Abel Castro, artista sonoro; Alvaro Icaza, artista audiovisual; Rawa Muñiz, músico y onaya shipibo y Ronald Sánchez, investigador y compositor peruano.

En la primera fecha del evento también se realizarán breves conciertos de las bandas Red Belmont (Chile), Mundaka (Perú), Baby Steps (Perú) y un grupo local elegido por convocatoria abierta.

Las charlas y los conciertos se realizará el 21 de noviembre en la Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC (Jr, Silva 165, Barranco). Desde las 2:30 p.m. Ingreso libre previa inscripción en el siguiente enlace.



Como parte del Festival en Órbita, también se realizará un concierto el 22 de noviembre en el Sargento Pimienta de Barranco. Se presentarán las bandas Oh Sees, SUUNS, Yonathan Gat, Dead Buttons, Red Belmont y las bandas locales Moldes, Wanderlust y Astronaut Project. Entradas a S/150 en Joinnus.