El horror clásico en el cine parece estar pasando por un renacimiento. Luego de los recientes estrenos de nuevas versiones de clásicos como Halloween, Scream o La Matanza de Texas y sus calurosas recepciones, la franquicia de Evil Dead (o Muerte diabólica, como se le conoció por un tiempo en Perú) no quiso quedarse atrás y acaba de estrenar una secuela. Ha sido titulada como Evil Dead: El despertar (Evil Dead Rise) y ya se puede disfrutar (o sufrir) en cines.

Desde su aparición en la década de los 80 y a pesar de su éxito, la franquicia de Evil Dead ha sido explotada prudentemente en Hollywood. ¿La razón? Su creador, Sam Raimi, ha sido bastante receloso con su propiedad y no ha querido pasarle las riendas a cualquiera. Por ahora la franquicia cuenta con cuatro películas y una serie.

En Evil Dead: El despertar la trama gira en torno a Beth (Lily Sullivan), una guitarrista que va a pasar la noche en la casa de su hermana, Ellie (Alyssa Sutherland), quien vive con sus tres hijos. Lo que parecía una velada tranquila se vuelve agitada debido a un terremoto que, además del pánico, revela la entrada a una curiosa bóveda en el estacionamiento.

En dicho lugar, uno de los hijos de Ellie encuentra un libro perturbador, que atraerá la atención de espíritus demoniacos, llevándolos hacia la casa. Ellie finalmente acabará poseída por uno de ellos, mientras su hermana buscará a toda costa salvar a la familia.

Evil Dead: El despertar intenta jugar con un nuevo formato para la franquicia. Deja de lado las aventuras pintorescas de Ash Williams (protagonista de las primeras cintas) y cabañas abandonadas, para mostrarnos a una familia conflictiva en un espacio cerrado. La película se aprovecha de este factor, desarrollando la mayoría de las escenas dentro de la casa, pero con un nivel alto de suspenso y terror. Por el alto nivel de adrenalina los escenarios nunca parecen aburrir al espectador.

Las escenas de terror y violencia son igual de sangrientas y curiosamente divertidas como a las que estamos acostumbrados de ver en la franquicia. El hecho de que los eventos ocurren dentro de una casa lleva a que varias de las muertes se presenten de manera creativa, aprovechándose de artilugios comunes del hogar para convertirlos en instrumentos mortales. Tras esta película, es probable que veamos a objetos, como el rallador de queso, con otros ojos.

Evil Dead: El Despertar se presenta simple, pero honra a su legado de la franquicia de manera ingeniosa, respetando su espíritu mórbido e irreverente. “Groovy”, como dirían.





DATO

La serie de películas consta de The Evil Dead (1981), Evil Dead 2 (1987), Army of Darkness (1993), Evil Dead (2013) – Remake, Evil Dead Rise (2023). Además, está la serie Ash vs. Evil Dead (2015-2018).