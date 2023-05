Cuenta la historia que una novel bailarina del programa televisivo Ritmo en el 4, que se emitía allá por el año 1970, tomó un momento de su descanso para cantar ante la insistencia de sus compañeras. La joven Eva empezó a entonar “tómame o déjame… Y si vuelves trae contigo la verdad”, recordada canción del grupo Mocedades y, mientras se dejaba llevar por los versos del tema, el director del programa Elías Ponce, recordado también como ‘Pedrín Chispa’, observaba la escena con gesto de desaprobación. Sus compañeras trataron de avisar que a su espalda estaba el jefe, pero no pudieron evitar el llamado de atención. “El lunes te quiero en mi oficina, vamos a conversar”, sentenció Pedrín y todos volvieron a lo suyo.

EL MOMENTO DE LA OPORTUNIDAD

Esta anécdota la comparte conmigo la misma Eva Ayllón, minutos antes de iniciar su conferencia de prensa para el anuncio del concierto que celebra sus 50 años de vida artística. Para mi sorpresa, la noto nerviosa y con muchas ansias de dar la noticia del gran evento que se realizará este 15 de julio en el Estadio San Marcos.

Y Eva continúa la historia: “Después de que me dijo eso, lloré todo el fin de semana y cuando llegó el lunes fui para disculparme”. “Ya no vas a bailar más, lo sabes, ¿no?”. “Sí, lo sé”, respondió Eva. “Muy bien, a partir de ahora vas a cantar este repertorio”, y recibió una hoja con temas de Los Doltons, Los Iracundos y Los Ángeles Negros. “Yo no lo podía creer, recuerdo que el primer tema que canté en la televisión fue ‘Río verde’ de Los Iracundos, le tengo mucho cariño por eso al verde, es mi color de la suerte”, me cuenta. De esta forma, inició una de las carreras musicales más importantes en nuestro país, con múltiples éxitos y un Grammy Latino a la excelencia musical por su aporte a la cultura.

El concierto por sus cinco décadas en la música ha sido titulado Enamorada de estar aquí, como una confirmación de que no hay lugar que la haga más feliz que el Perú. “Yo creo que el público va a quedar muy feliz con lo que van a oír; van a bailar, van a llorar, la van a pasar muy bien, pero sobre todo porque es en julio quiero que se sientan más peruanos que nunca”, explica.

Amanda Portales, Gian Marco, Maricarmen Marín, Mauricio Mesones y Daniela Darcourt son parte de la lista de invitados y se espera algunos nombres nuevos. El amor por el Perú define su carrera y quienes disfrutamos de su música tenemos la oportunidad de celebrar con ella en una noche llena de sentimiento, ritmo, color y sabor.

DATOS:

- Las entradas están a la venta en la web de ticketmaster.pe desde 50 soles.

- Juan Carlos Fisher, director y productor de teatro, estará a cargo del concepto artístico en escena.