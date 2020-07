En los primeros días de marzo, cuando el COVID-19 era una amenaza pero aún no una pandemia, eran muchas las voces que mencionaban que las mascarillas no eran necesarias, que solo debían ser usadas por el personal médico y enfermos. Han pasado cuatro meses y en el Perú no quedan dudas: las mascarillas salvan vidas. El mismo Gobierno ha ordenado su uso obligatorio en las calles.

Es así que entramos a la nueva normalidad con la imposibilidad de ver y mostrar nuestros rostros desnudos. ¿Cuándo fue la última vez que vio a alguien sin una mascarilla en la calle? Poco a poco hemos aprendido a no desprendernos de los tapabocas. Y en medio de esta necesidad ha nacido una alianza entre la salud y la moda. Diversos diseñadores han aprovechado para dar rienda suelta a su creatividad y lanzar novedosas piezas. Es que, en tiempos de obligatoria uniformidad, una mascarilla con diseño nos puede devolver algo de humanidad.

De colores, estampados, deportivas o bordados. Con diseños peruanos o de Disney. Las mascarillas de tela se han convertido en un accesorio que también se puede lucir. Y, por supuesto, a diferencia de las médicas, son reutilizables.

DISEÑOS SOLIDARIOS

Para la diseñadora peruana Inés Menacho, confeccionar sus primeras mascarillas fue un tema de necesidad. “Un familiar que vive en España me dijo ‘prepárate con mascarillas, que la situación va a estar dura’. Es por eso que comienzo a confeccionarlas para proteger a mi familia. Por ese entonces (mediados de marzo) no era tan fácil conseguir una”. Los retazos de tela acumulados en su casa producto de sus confecciones anteriores sirvieron como insumo para su fabricación.

Acompañados de la tela notex, indispensable para que la pieza brinde seguridad, sus primeros modelos fueron también donados a sus vecinos, que no solo se dejaban sorprender por la generosidad de la diseñadora, sino también por las hermosas piezas de motivos peruanos. “Me tocaban la puerta para pedirme. También mi hijo me ayudó a repartirlas en la calle. Era mi cuota de solidaridad en medio de la crisis”, explica Menacho, quien guarda emotivas fotos de policías o transeúntes usando sus creaciones.

A medida que algunos sectores fueron reabriendo, la diseñadora pudo adquirir nuevos insumos para seguir confeccionando, pero la aceptación que habían tenido sus mascarillas sirvió para que estas piezas se integren a su catálogo actual.

“Sabía que tenía que diseñar con los colores andinos, son los colores del Perú. Tenemos que ponerle a esta situación un color esperanza. Puede sonar a cliché, pero es cierto. Cuando tomas muchos colores, el estado de ánimo sube”, comenta Menacho, quien cuenta que se enamoró de los colores peruanos en sus viajes como fotógrafa profesional.

MODELOS CON ALEGRÍA

Yirko Sivirich acaba de cumplir 12 años en el rubro de la moda, convertido ya en uno de los diseñadores más renombrados del país. Aun así, la pandemia lo obligó a poner una pausa a su carrera. Tres de sus tiendas tuvieron que cerrar, aunque su mente nunca dejó de crear. “Empecé a pensar qué cosa podía hacer para activar las ventas. Entonces, como tenía telas en stock, comencé a confeccionar mascarillas. En un principio iban de regalo con mis prendas (…) Pero ahora tengo una colección de 20 modelos, todos con motivos peruanos”, menciona.

El diseñador recalca que sus clientes siempre coinciden en que las mascarillas con diseños alegran sus días. “Lo que buscamos es que este accesorio no sea aburrido. De por sí, es algo que no se quiere usar, pero lo tenemos que hacer. Entonces, cada detalle, color, la estética, ayuda a que todo esto sea más fácil”, explica Sivirich.

Al igual que Menacho o Sivirich, otros artistas peruanos han optado por crear sus propias líneas de mascarillas. Projectpieta, por ejemplo, ha lanzado una colección con el símbolo del escudo nacional y frases esperanzadoras. El mismo camino ha tomado la diseñadora ayacuchana Gaudencia Yupari Quispe, de Sarhua, quien ha confeccionado junto a su hija Violeta mascarillas con la temática de la pollera sarhuina.

A esto le tenemos que sumar que tan solo hace unos días, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, llevó consigo en un acto en Palacio una mascarilla confeccionada sobre un diseño del maestro sarhuino Primitivo Evanan.

Y en la escena internacional, firmas como Adidas, United Colors of Benetton, Mango y hasta casas exclusivas como las del francés Jean Paul Gaultier o la española Agatha Ruiz de la Prada se han sumado a esta fiebre por presentar sus modelos de temporada. No queda duda; ahora nos podemos proteger con estilo.

Recuerde comprar mascarillas de tela seguras y con al menos tres capas.





