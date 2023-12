En el sur de Alemania, zona cervecera por excelencia, se dice servus cuando se quiere saludar a alguien. Esteban Caro Lucioni y su padre Rolando Caro Gertl, ambos profesionales de la cerveza, adoptaron esa palabra para nombrar a su cerveza artesanal y, ahora, a su restobar de primer nivel.

¿Qué es Servus?

Nosotros somos una marca de cerveza personal. Empezamos la venta al público en junio del año 2020, justo durante la pandemia. Nuestro modelo de venta estaba pensado inicialmente para vender cerveza en barriles, pero como cerraron los puntos de venta como restaurantes, bares y cafés, migramos hacia las botellas. Eso nos ayudó muchísimo a dar a conocer la marca. El cambio lo pudimos hacer muy rápido porque somos una empresa pequeña, familiar. Pudimos, de esa manera, llegar a las casas de los arequipeños y en Lima también. Cuando volvieron a abrir los negocios, ingresamos con fuerza a los mejores restaurantes de Arequipa y también en Lima, hasta que este año decidimos continuar con nuestro plan de negocios que era implementar nuestro primer restobar.

¿Por qué ese nombre?

Servus es una palabra que proviene del dialecto que se habla en la zona sureste de Alemania, Bavaria, que es la zona más cervecera del mundo. Allá, en vez de decirte hola o adiós, te dicen: servus. Antiguamente, en lo que ahora es Alemania, había varios imperios. Los sirvientes se acercaban a los amos y les decían: “servus” para decirle “hola, estoy para servirte”. Y nosotros hemos adecuado esas palabras para decir: “Hola, estoy para servirte las mejores cervezas artesanales”.

¿Y por qué eligieron esa palabra?

Porque nuestra compañía es una empresa de cerveza artesanal y queríamos vincularnos directamente con Alemania porque mi papá y yo hemos estudiado cervecería de manera profesional en dicho país europeo. No somos solamente apasionados por hacer cerveza, sino que somos profesionales. Importamos nuestra cebada malteada, el trigo malteado y el lúpulo, por ejemplo, directamente de Alemania. Sabemos que nos resulta más costoso, pero en la calidad del producto terminado nos resulta mucho mejor. Y nosotros tenemos un compromiso superior con la calidad. La maquinaria cervecera que tenemos la hemos importado también de Alemania; además, tenemos ascendencia de ese país. Nosotros somos la primera y única cervecería artesanal extra premium de Perú, porque cumplimos con tres requisitos superimportantes: conocimiento cervecero amplio y profesional, tecnología cervecera de punta y un compromiso con la calidad superior. De hecho, nosotros somos la primera y única cervecería en toda Latinoamérica, entre artesanales e industriales, en ser miembros promotores del Instituto Alemán Slow Brew que fomenta la producción lenta de cervezas, con lo cual resultan perfiles mucho mejor balanceados, con un alcohol de mucha mejor calidad y un amargor que no te raspa.

Servus. (Foto: Javier Zapata).

¿Cuál es la propuesta de Servus?

Nuestro concepto es priorizar siempre la calidad no solamente produciendo cerveza. Tenemos un horno de pizza que es especializado para hacer muy buenas pizzas napolitanas, artesanales. Tenemos excelentes hamburguesas, alitas, deditos de pollo o chicken fingers. También tenemos tapas, tablas de fiambres y quesos. También tenemos cocteles tradicionales como de autor. Esta de acá no es una cantina cualquiera. Este es un restaurante elegante, donde tú puedes venir a tomar una cerveza sin una música invasiva. Puedes conversar tranquilamente, te puedes sentir a gusto. Ofrecemos, sobre todo, un producto de altísima calidad. Eso nos ha permitido no solamente estar en los mejores restaurantes de Arequipa, sino también en Lima. Estamos en Maido, en Cosme, en Isolina.

¿En Arequipa cómo es la recepción de la cerveza en general?

El arequipeño es bastante cervecero porque aquí tuvimos una presencia bastante significativa de la migración alemana. La cervecería local de acá se llamaba Cervesur y tenía a muchos cerveceros formados en Alemania; además, la familia que era la dueña tenía ascendencia alemana. Sin embargo, el consumo de cerveza per cápita siento que debe mejorar mucho aún. El arequipeño y el peruano en general consumen cerveza de manera ocasional, de jueves a domingo. Sin embargo, si la consumes con moderación es buena para la salud. Tiene muchos beneficios.

Servus. (Foto: Javier Zapata).

¿Cuál es el plan para el próximo año?

Lo que queremos hacer el próximo año es consolidarnos aquí, en Arequipa. Y de hecho, si es que nos va bien, estamos con planes de expansión. Abriremos uno similar en Lima o en Cusco. Pero primero, evidentemente, tenemos que consolidarnos aquí. Y creo que sí lo podemos lograr. Estamos metiéndole, además de mucho esfuerzo, mucho cariño. Que eso es superimportante para cualquier emprendedor. Porque ese cariño, esa pasión son lo que te motiva a continuar.

Para terminar, ¿hay muchos bares así como Servus en Arequipa?

Hay unos cuantos bares cerveceros. Sin embargo, del tamaño de Servus y con la propuesta con la que nosotros estamos enfocando nuestro restobar, no. Aquí puedes tomar cerveza de manera tranquila, puedes conversar. No solamente tenemos ambientes bajo techo, también tenemos al aire libre. Eso contribuye mucho a la calidad de la cerveza.

AUTOFICHA:

-“Soy ingeniero químico con una maestría doble hecha en Alemania. Al igual que mi papá, he estudiado en la Facultad de Ingeniería Cervecera más prestigiosa del mundo: Weihenstephan, que es parte de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania”.

-“No somos solamente apasionados por hacer cerveza artesanal, sino que somos profesionales para hacer cerveza. Importamos nuestra cebada malteada, nuestro trigo malteado y nuestro lúpulo, por ejemplo, directamente desde Alemania”.

-“En Servus ofrecemos, sobre todo, un producto de altísima calidad. Eso nos ha permitido no solamente estar en los mejores restaurantes de la Ciudad Blanca, sino también en la capital, en la ciudad de Lima; tenemos nuestros productos en los restaurantes Maido, en Cosme, en Isolina”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: