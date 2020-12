Los títulos de su padre están colgados en la pared. En una mano tiene el teléfono dando esta entrevista, mientras mira los cuadros y describe algunos: terminó de estudiar cervecería en Alemania en el año 78 y en 2007 fue elegido el cervecero más influyente del mundo. Esteban Caro siguió aquellos pasos.

Ambos estudiaron Ingeniería Química. El padre en Arequipa y el hijo en Alemania. Esteban dejó la Ciudad Blanca a los 10 años. Vivió en El Salvador, estudió en EE.UU. y partió a Europa. Antes de retornar al Perú, trabajó en Colombia en la cervecera Bavaria. Y este año, en el pico de la pandemia, lanzó, con su padre, la cerveza artesanal Servus, palabra alemana que dice “hola, estoy para servirte”.

De bisabuelo alemán, a Esteban Caro le gustan las cervezas balanceadas, con aromas y cuerpo y con un amargor noble. Casi como la vida misma.

-La pandemia se interpuso en la implementación de la cervecería. ¿Cómo la capearon?

Cada reto está para superarlo. Tuvimos que replantear toda nuestra estrategia de venta, marketing, producción, etc., y eso se nos ha facilitado porque somos pequeños, nos hemos sabido adaptar de manera muy rápida. Y así este año hemos cumplido y superado todas las metas que nos planteamos. Lo atribuyo a que nuestras cervezas artesanales son de calidad superior. Valoramos mucho tres pilares: la tecnología de punta, el conocimiento cervecero profesional y los mejores insumos del mercado. Tenemos la cervecería artesanal más avanzada de todo Perú. Pero eso no es suficiente, porque cualquier inversionista con dinero lo hace. Ese algo adicional que se necesita es el conocimiento cervecero profesional para saber interpretar la información del proceso de manera correcta. Y mi padre, con quien trabajo, es reconocido como uno de los mejores cerveceros del mundo.

-¿Pero por qué deciden empezar a producir en junio, el pico más alto de la pandemia, cuando lo lógico habría sido que esperen a cuando el panorama sea menos incierto?

También lo pensamos. Pero uno no sabe cuándo acabará la pandemia. Entonces, uno de los cambios que tuvimos que hacer fue que nosotros inicialmente habíamos pensado vender nuestra cerveza en barriles, que se venden en bares, restaurantes, pero estos empezaron a cerrar. Y comenzamos a envasar todo en botellas. Empezamos a vender a conocidos y nuestro mejor aliado ha sido el boca a boca. Estaba pensado para Arequipa, pero inmediatamente recibimos pedidos de Lima.

-¿Qué hace a una cerveza artesanal mejor y diferente?

Hacer cerveza no solo es un arte, es una ciencia, porque el proceso de elaboración de la cerveza incluye más de 400 reacciones bioquímicas que corren en simultáneo; si no las conoces a detalle, muy probablemente en algún momento del proceso no sepas cómo actuar.

-¿Pero qué la hace especial versus las cervezas convencionales?

Un productor de cerveza artesanal debe tener un compromiso con la calidad superior. Para eso se deben elegir los mejores insumos del mercado, así como lo hacemos nosotros, que importamos el lúpulo, la cebada malteada de Alemania. Nos sale más caro, pero entendemos que al elegir la mejor calidad, tu producto final es uno de calidad superior.

-¿Cómo se traduce esa calidad?

La mayoría de cervezas industriales son cervezas filtradas: si las miras a través de un vaso de vidrio, notarás que son transparentes; en cambio, una artesanal en general no está filtrada. Esos componentes que el industrial le quita al momento de filtrarla, le cambian el perfil. La cerveza artesanal es 100% natural, lo que garantiza que las propiedades saludables de una cerveza se mantengan. La cerveza artesanal tiene muchos beneficios para la salud, es muy nutritiva. Por ejemplo, en Alemania la cerveza no paga impuestos como bebida alcohólica, sino paga impuestos como un alimento. Si tomas un litro de cerveza por día, cubres el 67% de la necesidad de niacina que tiene el cuerpo; es una de las vitaminas B. Además, la cerveza, al igual que los vinos, tiene una cantidad importante de taninos, nutrientes, oligoelementos.

-¿En el Perú tenemos cultura cervecera?

Tenemos una cultura cervecera interesante, sobre todo influenciada por la escuela cervecera alemana. Sin embargo, recién estamos empezando en cuanto a cerveza artesanal se refiere. Existió un boom de la cerveza artesanal hace unos cuantos años, pero muchos han ido cayendo en el camino y ocurre porque a veces les falta un concepto, conocimiento y mucha pasión.

-¿Desde chico tenías claro que serías cervecero?

Realmente, no. El tema de la pasión por la cerveza se me ha ido inculcando conforme he ido creciendo, porque mi papá ha hecho su carrera profesional como cervecero en las cervezas industriales, ha llegado a ocupar cargos importantes a nivel mundial. Pero ahora estamos dedicados al 100% a nuestra cerveza. Somos la única cervecería artesanal de todo el Perú donde los dueños somos los cerveceros. Limpiamos el piso, producimos, embotellamos, hacemos todo nosotros; y eso te da una ventaja porque compartimos nuestra pasión con las personas que trabajan con nosotros al momento de elaborar la cerveza.

-¿Servus qué tiene de la Ciudad Blanca?

Muchos nos preguntan por qué decidimos poner la cervecería en Arequipa. Si hubiéramos hecho una evaluación económica de dónde poner la cervecería, probablemente habría resultado que en otra ciudad habría sido mejor. Pero con mi papá dijimos: si hacemos una cerveza artesanal que sea superior en calidad, no importa dónde estemos las personas, nos van a buscar y eso está sucediendo.

-¿Pero qué le otorga que ocurra en Arequipa?

Sentí la necesidad de volver a mi tierra a hacer cerveza y lo logré. El Misti nos da la fuerza para seguir adelante.

AUTOFICHA:

- “Soy Esteban Caro Lucioni, tengo 30 años. Nací en Arequipa, en 1990. Probablemente, la primera cerveza que probé en la vida fue la Arequipeña y me gustó, aunque a otras personas les choca porque la sienten amarga; cuando la vuelves a probar, te gusta aun más”.

- “En Alemania estudié una maestría en Ingeniería Química e Ingeniería de Procesos con dos especializaciones en Ingeniería de Alimentos e Ingeniería de Energía. Y dentro de Alimentos, aprendí cómo se hace cerveza, y luego ya estudié cervecería de manera profesional”.

- “Con Servus tenemos tres estilos de cerveza: lager, con aromas a pan recién horneado; Ale, una cerveza con aromas a lúpulos pero con notas a durazno y lima; y tenemos nuestro estilo de trigo que tiene aromas a banano y clavo de olor. Todo sin agregarle nada, solo siguiendo la Ley de Pureza Alemana”.

