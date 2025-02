Esteban Alban: “Tony siempre trabajó a nivel internacional buscando la excelencia”

Se dice que cuando Esteban aún no era Esteban y estaba en las entrañas de su madre, ella tocaba el bombo andino en el coro de la iglesia cristiana donde acudía con su esposo. Con cada golpe rítmico sobre el parche de cuero, iba formando al futuro baterista que a los tempranos tres años de edad tuvo su primera batería, luego de que en casa le pegaba sospechosamente (y con ritmo) a las ollas.

Esteban, ya con 26 años, no solo es baterista, sino también es productor musical e ingeniero de grabación. Y bajo esta última faceta fue parte del disco Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional), de Tony y Mimy Succar, que se llevó el Grammy 2025. El primer álbum peruano en ganar aquel premio anglo.

Todo concierto en vivo tiene partes regrabadas en estudio. Un cantante puede desafinar, un músico de viento se puede equivocar o el baterista se puede ir de tiempo. Ese trabajo de regrabación de todo el disco de los Succar estuvo a cargo de Esteban.

“¿Conoces la canción ‘Alma, corazón y vida’?”, me dice. A continuación, explica que su padre es el sobrino del compositor de esa clásica pieza peruana: Adrián Flores Alban. El apellido paterno también dejó su influencia musical en las venas de Esteban Alban Celis.

¿Cómo conoces a Tony?

Felipe Pumarada, que es su director, me invitó a participar en un show privado por el aniversario de sus abuelos. Me convocó para tocar la batería en un par de canciones. Eso fue en agosto de 2017, en un chifa por San Isidro. Solo hubo familiares y allegados. Fui a tocar sin ensayar, solo con partituras. Al día siguiente, fuimos a jugar pelota con Tony. Es muy carismático, muy amable, muy amigable con todos sus músicos. Mantuvimos contacto en el tiempo. Y él cada vez se volvió más famoso. Luego de la pandemia un amigo que trabajaba en su equipo me llamó para trabajar otra vez con Tony. Y en un Zoom, como a las 3 de la mañana, nos reencontramos, en 2023.

¿Por qué a las 3 de la mañana?

Porque Tony es bien nocturno para trabajar.

¿Programó el Zoom para esa hora?

Posiblemente estaban trabajando desde las 11 de la mañana. Y para algo particular mi amigo me llamó a las 3 de la mañana. Me dijo: “¿Tienes tiempo ahorita?”.

¿Ya estabas durmiendo?

Sí (risas). Me despertó. Tony estaba en Miami y yo en Lima. Todo el equipo estaba en Zoom. Y me conecté. Me pidió ayuda con afinaciones de algunas voces. Le di una mano y ahí es donde Tony comienza a darme más responsabilidades.

¿Pero era para que afines las voces en ese momento o un encargo para los próximos días?

En ese momento. Eran un par de canciones que iba a subir a YouTube y quería afinar las voces un poquito. Me pasó los archivos en ese momento, prendí la computadora y arreglé las voces.

¿Te acostaste a las 5 de la mañana o más?

Sí (risas). Con Tony es una vida nocturna hasta el día de hoy. Las reuniones siguen siendo a las dos de la mañana. Es un “primo, conéctate, necesitamos tal cosa…”. Tony siempre trabaja todo para ayer.

¿Y para el disco ganador del Grammy cómo te convocó?

Me escribió un WhatsApp. Me dijo que estaba viendo el álbum en vivo en el Gran Teatro Nacional y que quería contar conmigo. “En caso salgamos nominados, quiero ponerte como un productor asociado y vienes conmigo”. Me llamó a las dos semanas que había dado el concierto.

¿Estaba convencido de que ganaba el Grammy?

Estaba convencido de que había una chance. Lo que pasa es que antes los 30 mil miembros de la academia votaban, pero la última palabra la tenían unos comités selectos; hasta que eso desapareció de la academia, porque The Weeknd protestó por ello. Entonces, ahora es por mayoría de votos de los miembros de la academia.

Él habrá hecho una campaña interna.

No solo eso, es la historia que carga el disco, que es muy bonita y es lo que considero ha conmovido a la academia: el hijo que le promete a su madre que le hará un disco y la mamá se convierte en estrella a sus 65 años. Y además, Tony siempre ha trabajado a nivel internacional buscando la excelencia. Todo su equipo son profesionales de calidad A1 y tres del equipo somos peruanos. Tony y Mimy han sabido encontrar las oportunidades. Y hoy Perú tiene más consideración en la música internacional.

¿Hay un despegue de la música peruana?

Hay más peruanos en el extranjero haciendo conocer el Perú.

Bueno, Los Mirlos van al Coachella, Novalima gira por el mundo, Susana Baca es una figura respetada a nivel internacional.

Hay más puertas de las que había hace 10 años. Y esas puertas se abren porque hay artistas que comienzan a abrirlas. Tenemos proyectos de calidad internacional, uno de ellos es Milena Warthon, que ya ganó en Viña del Mar. El Grupo 5 está haciendo colaboraciones, Corazon Serrano se fue a Colombia a trabajar con Warner Chappell. Muchos artistas peruanos están buscando la excelencia.

¿Cuál es la llave musical? ¿La salsa, la cumbia, el pop?

Hay muchas. En 2024 Nicole Zignago fue nominada al Latin Grammy, y no hace ni salsa ni cumbia. Los estilos musicales no son un límite. Es la calidad de trabajo, el esfuerzo y la constancia del artista y su equipo.

Autoficha:

-“Soy Enrique Esteban Alban Celis. Tengo 26 años. Estudié Música. Mi mamá siempre decía: ‘Toda persona tiene que saber un idioma adicionalmente al español, tocar un instrumento musical y un deporte’. Me inscribió en natación, me metió a clases de guitarra y de inglés”.

-“La guitarra no me gustó. Piano tampoco. Quería golpear cosas, quería una batería; mi tío se dio cuenta. Mi mamá es profesora de inglés, pero siempre tuvo la música en sus venas. Mi papá estudió Psicología, pero ejerce el pastorado evangélico. Y yo también soy evangélico”.

-“Yo estudié Música con especialidad en producción musical. Sigo tocando la batería, toco con la banda Varados, con quienes la siguiente meta es llevarlos a EE.UU. En la UPC enseño el curso de Producción musical, en la facultad de Música. Y me gustaría estar más de cerca de la industria musical en EE.UU.”.

