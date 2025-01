Estar presentes: poesía peruana

Escribe: Diego Bardález

A fines de 2024 empezó la temporada de reencuentros. Como cada fin de año, con las fiestas y los feriados encima, amigos y familia suelen reavivar sus vínculos. En lo personal, me salta a la mente lo poco que estamos realmente en las vidas de la gente que queremos el resto del año. Los cada vez más espaciados abrazos con quienes, por diversos motivos, solo podemos ver en esas fechas, me recuerdan la fugacidad de las cosas. Aunque como lector, no me resigno. Los libros pueden ayudarnos a estar presentes. Y en especial, como lector de poesía, deseo recomendar algunos textos que me han subyugado este 2024 que ya se fue. Obras que pueden contar como un abrazo permanente.

Para empezar, me sorprendió la publicación de Dónde dejar tanto ruido, de Roxana Crisólogo (AUB), un pico en lo que a literatura se refiere en este año, poemario que subordina la pirotecnia lingüística a unas imágenes que muestran a la caótica realidad que ahoga a la palabra misma, la autora delinea con la inteligencia suficiente una serie de temas universales como el amor, la amistad, la identidad o la (no)pertenencia, robándoles un sentido repentino justo cuando los creíamos agotados.

Lo leemos porque sabemos que en él la calidad es lo esperable, Carlos López Degregori nos entregó otra valiosísima publicación, Cuaderno de debilidades (Códice). En la obra de CLD la atmósfera que crea trastoca la lógica y funcionalidad normal de los elementos que presenta sin que esto altere esa armonía oscura de su poética. Veo imposible no asociar cualquier libro de CLD a la idea de obra. Desde que lo leí hace doce años en El hilo negro siento que con cada entrega sigue perfeccionando un universo cuyas leyes se bastan. Un verdadero maestro.

Conocido en el periodismo y el análisis político, Mirko Lauer no ha dejado de persistir en su actividad poética. Y con mucha constancia, en los últimos años ha entregado libros de gran valor como Sologuren o Las arqueólogas, a los que se suma la publicación de Chifa de Lambayeque (Personaje secundario), poemario que confronta con creatividad los dilemas de la vejez. Reflexiones precisas y sin lamento (gran mérito), donde el paso del tiempo se vuelve un desafío que la poesía transforma en épica cotidiana.

Perdonarán lo inevitable que es para mí destacar El libro aún no escrito sobre las mariposas. Vuelus interruptus (Máquina Purísima), de Julia Wong. Amiga entrañable, pero antes de amiga, admirada autora, artista desde que levantaba una ceja. En esta, su obra póstuma, Julia, tal vez suponiendo una inminente partida, emplea su voz poética para conversar con la enfermedad y convertirse ella misma en una mariposa. Transformarse como ocurrió en una reciente presentación en Barranco, donde Julia apareció en forma de mariposa, una suerte de hipervínculo de la literatura a la vida.

Otros libros a tomar en cuenta son After Réquiem, de Paul Montjoy (Valparaíso Edicioness), para quienes gusten de la temática del duelo desde un fino tratamiento sensitivo, y Pogo en el bosque, de Gabriel Gargurevich (Francisco León Editor), un concierto privado que veo como una excelente opción para acercarse a la poesía por vez primera.

