“Me gustaría que decores mi casa en Turquía”, le dijo la esposa peruana de un empresario y político turco. Erika la miró con cara de ‘esta señora me está bromeando’. Era la primera vez que participaba en Casacor Perú, la mayor muestra de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo de Latinoamérica, que celebraba su edición del 2011. Eran sus primeros pasos en el diseño de interiores. “Claro, cómo no, encantada, aquí está mi tarjeta, me avisa nomás, me trepo al avión y me voy”, le dijo con ironía, incrédula. “Te voy a llamar”, respondió la señora mientras agarraba la tarjeta y la miraba a los ojos.

“¿Te acuerdas de mí?”, le dijo por teléfono. Marzo de 2012. Y se trepó al avión. Así despegó su carrera en el diseño de interiores, ella venía del diseño gráfico. Y hace unos días, Erika Zielinski fue galardonada en Italia con el A’Design Award-Gold en la categoría Interior Space and Exhibition Design de los A’Design Award & Competition 2021-2022, competencia que recibió candidaturas de 114 países, considerada como una de las más influyentes del mundo y que estuvo conformada por un jurado con más de 200 expertos. Dentro de los diez premios de oro que se entregaron, Zielinski fue la única sudamericana.

En los primeros días que decoraba aquella mansión turca, cerca de Siria, hace 10 años, su padre le escribía, hasta que el cáncer se lo llevó. Su último mensaje decía: “Espero que estés bien al otro lado del mundo, plasmando tu arte”, recuerda Erika desde Milán.

-Es interesante que tu proyecto ganador, Elemental Lounge, no tenga una influencia peruana sino, más bien, de lo nórdico y ruso.

Claro, nosotros somos capaces de crear lo que queramos. Además, todos esos muebles, todo está diseñado y fabricado en el Perú. El trabajo de la manufactura peruana es reconocido a nivel internacional y este es un primer paso. Podemos satisfacer la demanda mundial de cualquier país en cualquier tema de diseño que se presente. No debemos limitarnos a solamente hacer cosas que tengan identidad peruana.

-Existe la idea de que para internacionalizarte es clave hacerlo con algún elemento de la identidad peruana, para diferenciarte.

Hemos destacado porque el jurado pensaba que era un render (imagen generada a través de un modelo 2D o 3D) por lo perfecto. Ahora, en el 2017, participé en Los Ángeles en un concurso súper importante a nivel mundial y gané una medalla de oro con un diseño que trabajé con 90 artesanos del norte del Perú. Luego gané oro a nivel latinoamericano con el proyecto que hice en Turquía.

-Vienes del diseño gráfico. ¿Por qué el cambio?

El diseño de interiores siempre fue mi pasión. La arquitectura, la decoración siempre me llamaron mucho la atención. También pintaba, dibujaba, coleccionaba mis revistas de decoración desde chica. Cuando íbamos a tiendas de departamentos, mis hermanos iban a ver los juguetes, yo me iba a ver muebles, y tenía cinco años. Mis juguetes favoritos eran las casitas que venían con muebles; en los legos nunca seguía las instrucciones sino construía mis propias versiones; en el nido veía que todas dibujaban las casas de la misma manera y yo las dibujaba diferente, le aumentaba ventanitas en el techo, las hacía tipo mansión.

-Y, finalmente, tu crecimiento ha sido veloz.

(Risas) Fue meteórico el ascenso. Creo que me ha dado una ventaja que, justamente, yo no estudié esto, lo hago por pasión y lo hago por convicción, y porque es mi medio de expresión artística. Cuando me formaron como artista en la Facultad de Arte de la Católica lo hicieron para que sea autodidacta toda la vida, para buscar un lenguaje propio, para expresar ideas, para crear contenidos, significados, simbolismos.

-Más allá de la formación, creo que tienes carácter, lo noto en tu voz...

(Ríe) Gracias. Es el camino duro que me ha tocado recorrer.

-¿Por qué duro?

En el colegio el arte era mi mejor amigo, porque yo era muy tímida, incluso sufrí bullying. Cuando empecé a estudiar Arte en la universidad, iba de ocho de la mañana a ocho de la noche, de lunes a viernes, y luego dos horas de micro. Amanecidas. Al finalizar el primer ciclo di mi examen de jurado con todos los profesores y la decana. Yo tenían 17 años. Y la decana me dijo: “La hemos jalado en el curso básico, no podrás estudiar los seis siguientes meses, piensa bien si el arte es lo tuyo, porque nosotros creemos que te has equivocado de camino”. Salí destruida. Pero cuando uno realmente ama lo que hace y tiene la pasión, uno lucha. Y me gradué de la universidad con primer puesto todos los años de especialización. Al final, cuando terminé la universidad, la misma decana le dijo a mi papá que era un orgullo haberme tenido de alumna.

-Dices que eres diseñadora de emociones.

Trato que mis diseños transmitan una emoción. Me gustan los colores intensos. No solo que sea una curaduría de piezas bonitas.

-¿Cuál es tu espacio favorito en la casa?

La terraza. Estar al aire libre, cuidar las plantas. Me siento con un libro y una copa de vino.

- “Tengo 47 años. Nací en Lima, en Miraflores. Vivo en Perú, pero viajo mucho y a veces viajo un mes, dos meses. Ahorita estoy en Milán, Italia, que es la capital del diseño en el mundo. Estudié Arte en la Universidad Católica y me gradué en Diseño Gráfico”.

- “Con la base y preparación que nos dan como artistas, que nos forman para ser autodidactas el resto de nuestras vidas y para investigar, empecé a autoeducarme en diseño de interiores y arquitectura por un proyecto personal que tenía. Viajando y leyendo me autoeduqué”.

- “En el 2020 mis colegas y yo nos dimos cuenta de que cada uno estaba por su lado, que era necesario unirnos. Y entonces, empezamos a formar lo que hoy es la Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú. Y se vienen varios eventos que vamos a hacer, se viene la Semana del Diseño en octubre”.

