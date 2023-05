Eric Troyer es un peso pesado en la industria por mérito propio. Su teclado y voz formaron parte de los trabajos de íconos de la música como John Lennon, con quien grabó para su último álbum Double Fantasy. El cofundador de ELO Part II (segunda etapa de Electric Light Orchestra) añora la magia de los vinilos, pero rescata que gracias a la tecnología pudieron mantenerse cerca de sus fans durante la pandemia.

Usted es un ícono y ha trabajado con muchas otras estrellas. ¿Quiénes lo marcaron personal y musicalmente?

Supongo que, como cantante, tuve la suerte de poder trabajar con John Lennon, por ejemplo. Tengo un recuerdo con él. Trabajé con él, comí sushi con él y Yoko. Esas son las cosas que recordaré toda mi vida. Definitivamente, uno de los puntos más destacados de mi carrera. Pero, ya sabes, realmente disfruté trabajar con diferentes artistas.

Estamos viviendo en una época en la que las apps pueden modificar la voz y reemplazar instrumentos musicales. ¿Hacia dónde vamos?

Sí, pero aún tienes que escribir una buena canción, número uno. Y aún tienes que poner algo en ella. Todas las herramientas que puedes usar para hacer nuevas cosas con la tecnología moderna son maravillosas, pero aún debes tener una comprensión básica de la música. Y como dije, tienes que ser capaz de escribir una buena canción. Luego puedes usar todas esas cosas como adornos. No me preocupo por eso. De hecho, tengo un estudio y uso esas herramientas en cierta medida. Son muy útiles para crear nueva música, pero no es lo mismo que en los viejos tiempos cuando tenías que juntar a cinco chicos en una habitación y tocar juntos. Eso es un arte perdido en este momento.

Estamos en la era de Spotify y otras plataformas que venden canciones, no álbumes. La magia de un álbum, que cuenta una historia de inicio a fin, como en los 70 y 80, se está perdiendo.

Yo disfrutaba viendo un álbum, escuchando todas las canciones y leyendo sobre ello mientras veía las ilustraciones. Y sí, ha cambiado por completo. Ahora ni siquiera puedes sostener el casete o un MP3. No puedes sostener un MP3 en tu mano. Bueno, puedes tenerlo en una memoria USB, pero no es lo mismo que un álbum. Así que sí, algo valioso se ha perdido.

Pero no todo es malo con la tecnología. Durante la pandemia, los artistas se mantuvieron cerca de sus fans. Eso alivió el golpe a la industria de la música.

Fue duro. Nosotros tratamos de mantenernos en contacto con nuestros fans a través de Facebook y ser alentadores: días mejores vendrán, esto se resolverá, decíamos. Y así fue. La música está de vuelta y la gente está tocando. Estamos yendo a Sudamérica y estamos muy contentos por eso.

Nos dejó la gran Tina Turner. Los íconos de la música se están marchando.

Así es. Ella era increíble. Lo que pasó en su vida con Ike y el abuso. Y luego salió adelante y tuvo una segunda carrera que fue mejor que la anterior. Su historia fue realmente asombrosa. Fue una cantante tremenda y una personalidad más grande que la vida misma. Es una gran pérdida, pero sí, tienes razón. Muchos de los músicos clásicos de rock están envejeciendo. Algunos están falleciendo. Y es triste, pero supongo que solo abrirá espacio para otra generación.

¿Le entusiasma la música actual?

Bueno, me gusta algo de ella. A mí me gustan las buenas canciones y aún se están escribiendo. No soy un gran fan de la música country, pero se están escribiendo muchas buenas canciones, también en el rock and roll y ocasionalmente en la música pop. Me gustan algunos cantantes. Me gusta Sia y cantantes como ella. Ella tiene una voz fabulosa. Tengo la esperanza de que la buena música perdure. Realmente espero que así sea.

¿Cuáles son sus expectativas para su concierto en Perú?

Bueno, vamos a hacer un gran espectáculo. Y amamos a la gente de Perú y otros países de América del Sur. Siempre estamos emocionados de ir a Argentina y Chile, pero la oportunidad de venir a Perú es realmente especial para nosotros. Tocamos en Perú una vez, quizás hace 15 o 20 años. Así que estamos muy emocionados de ver a los fans y tocar música para la gente. Y espero que lo disfruten.

Su música reúne a varias generaciones. Eso hará la noche bastante especial.

Sí. Esa es una de las mejores cosas de esta música. El rock clásico habla a todas las generaciones. Es bastante amplio. Y gran parte de ello tiene que ver con las películas y la televisión. El hecho de que mucha de esta música se ponga en ellas hace que los jóvenes las reconozcan y luego las conectan con la banda y quieren verlas interpretadas. Así que esperamos tener a todas las generaciones allí cuando vengamos a Perú.

Electric Light Orchestra tiene muchos períodos. Usted participó en uno muy importante. ¿Cómo es llevar el legado de una gran banda?

Bueno, hay muchas eras diferentes. Como dijiste, hicieron discos en la era disco. Ahí es donde surgieron “Last Train to London” y muchas otras canciones. Así que tratamos de tocar todas las diferentes eras de donde provienen los éxitos. Y estamos realmente contentos de que sea un espectro tan amplio. Y muchas de las canciones son realmente apreciadas. Realmente disfruto tocando “Mr. Blue Sky”, “Turn to Stone”, “Last Train to London”, “Xanadu”. Me gustan todas estas canciones. Será hermoso. La gente aquí va a amar el espectáculo. Estoy seguro.

