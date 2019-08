'Érase una vez en Hollywood': El homenaje de Quentin Tarantino a su hogar

Es el director de cine más influyente de los últimos años o el más sobrevalorado de Hollywood. Quentin Tarantino está –sin proponérselo– en el medio de una disputa cinéfila que reúne, en igual número, a sus seguidores y detractores. Sin embargo, mientras esto sucede, el director estadounidense nos regala su más reciente trabajo. Érase una vez en Hollywood llega al Festival de Cine de Lima luego de un recorrido previo por Cannes, donde fue aclamada. Y es que si hay algo en lo que todos convergen en torno al realizador de Kill Bill o Pulp Fiction, es su capacidad de generar expectativa. A todo esto habría que sumarle un reparto soñado, que incluye a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

HOLLYWOOD DE NOSTALGIA



Según el mismo Tarantino, la historia tiene lugar en Los Ángeles de 1969, “en el mejor momento del Hollywood hippy”. Los dos personajes principales son Rick Dalton (DiCaprio), exestrella de una serie del Oeste, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina muy famosa, Sharon Tate (Robbie). Para quienes no lo recuerdan, Tate, fuera de la ficción, fue una prominente actriz y una de las víctimas de la secta de Charles Manson, cuando apenas llegaba a los 26 años. Aunque la cinta no se centra en su muerte, este hecho sí es uno de los que marcan la trama.

Por otro lado, las primeras críticas también han concluido que el carisma de DiCaprio y Pitt, dos actores que nunca han trabajado juntos, irradia diversión y complicidad, generando una pregunta automática: ¿por qué han demorado tanto en juntarse?

“Trabajar con Quentin ha sido un verdadero placer”, ha dicho Pitt. No lo dudamos, hay algo especial que cubre al director que en su novena película ya se ha convertido en un adjetivo.

DATOS

-Érase una vez en Hollywood se presenta hoy en el Festival de Cine de Lima. Las funciones son a las 4 p.m., 7:10 p.m. y 10:40 p.m. en Cineplanet Alcázar.

-Además de DiCaprio, Pitt y Robbie, en el filme actúan Al Pacino y Damian Lewis.