Equilibrio magnético: Catervas presenta su álbum 'Los cielos vuelan otra vez'

Catervas conoce su hábitat, el idioma de las guitarras y sonidos envolventes. Dando vuelta a su carrera, la banda limeña presenta este viernes 'Los cielos vuelan otra vez', álbum que retoma su sonido inicial. Conversamos con ellos sobre esta producción.

Se trata de un regreso a la raíz. De hecho, la pista inicial, “Incierto”, fue compuesta para su álbum debut, aunque no llegó a grabarse. Lo que hicieron fue reformularla, al igual que su sonido que calibra el pop y la exploración sonora. Un disco con picos altos, que escala al noise y navega el shoegaze, y recoge las influencias con las que se gestó el cuarteto de los hermanos Pedro (guitarra y voz), Raúl (bajo) y Javier Reyes (batería), y Juan Esquivel (sintetizador). Identidad que les ha permitido mantenerse frescos y captar un público más allá del circuito alternativo.



CÁLIDO RUIDO

​

Es el primer disco en el que gozan de total libertad creativa. Como tal, la grabación tardó casi dos años y la mezcla, uno. Una producción que se concentra en los arreglos y las texturas de las canciones, trabajando con más instrumentos de lo que les permitiría el directo. En el proceso, Pedro se casó, Raúl y Javier se hicieron padres y tales cambios saltan a la portada. El auto vintage, narran, es porque pertenecen a una generación con más de 40 años, y las alas representan a los hijos de la agrupación, el nuevo impulso vital.

Portada del nuevo disco de Catervas: 'Los cielos vuelan otra vez' (Difusión). Portada del nuevo disco de Catervas: 'Los cielos vuelan otra vez' (Difusión). Difusión

En el aspecto lírico, encadenan letras intimistas (“El desorden perfecto” y “Soltar”), sobre la sociedad de control (“Metrópolis”), incluso un guiño al acoso en redes sociales en “Enter asesino”. Igual, persiguen interpretaciones abiertas y no ceñirse a situaciones concretas.

En su universo, la guitarra alimenta atmósferas cálidas, melodías volátiles. Sobre la nostalgia presente en sus canciones, nos dicen: “La nostalgia es todo, un tiempo perdido, incluso sacar un disco en físico, de larga duración; ahora solo se consumen singles”.



Es propiamente un trabajo de exploración sonora de la banda, que fue parte del colectivo Crisálida Sónica, que hacia 1996 buscó redefinir el sonido del rock alternativo nacional. De ahí lanzaron una maqueta en 1998, cinco discos y han abierto conciertos a bandas de culto como The Jesus and Mary Chain o The Ocean Blue.



A lo largo de 22 años, su música se ha catalogado como postpunk, rock alternativo y ahora indie. Las etiquetas no han sido erradas, sino que la banda ha podido redefinir sus coordenadas y girar sobre su esencia para completar un viaje propio.

Dato:

- Presentan el disco este viernes 30 de noviembre en Yacana (Jirón de la Unión 892, segundo piso, Cercado). También estarán Taneli Lucis, Baby Steps y DJ Emilio Muro. 9:00 p.m.