Entre las colecciones de Fendi y Dior, unas pintorescas prendas zurcidas con hilos de identidad y orgullo peruano se destacan en la sección 64 de la histórica galería de moda Printemps, en París (Francia). Se trata del trabajo de los gemelos Roberto y Paulo, quienes en 2019 crearon D.N.I, una marca que llevó hasta la ciudad de la moda, ropajes cubiertos con las vivencias de su infancia en la que alguna vez fue la hacienda azucarera más importante del Perú: Casa Grande, en la provincia de Ascope, en La Libertad. En su paso por Lima para presentar una tienda temporal pop up, en Barranco, nos abrieron el baúl de sus recuerdos hacia ese pueblito donde crecieron rodeados de cañas de azúcar y atardeceres naranjas. Aunque tienen un timbre de voz similar, un lunar sobre los labios de Paulo me permite diferenciarlos a primera vista. Una vez que dan rienda suelta a sus memorias, es mucho más fácil distinguirlos.

¿Cómo fue su infancia en Casa Grande y cuándo surge la oportunidad de ir a París?

Paulo (P): Nuestro abuelo vivía ahí y trabajaba en la azucarera. Hay un ambiente particular en Casa Grande porque al ser pequeño, todos se conocen. Nuestra infancia fue muy bonita, recién a los 12 años nos mudamos a París.

Roberto (R): Mi padre llegó antes porque, como muchos, buscaba un mejor futuro económico. Nosotros lo seguimos cinco años después. Fue un cambio radical, pasamos de un pueblo a una ciudad muy grande donde hasta el idioma era diferente.

¿Cómo fue esa transición? ¿París los hizo pensar en la moda como una carrera?

(P): En Casa Grande no podíamos ni imaginar que esa carrera existía. Sin embargo, desde que éramos niños, siempre fuimos muy creativos. Al llegar a París fue un shock descubrir las posibilidades de estar en una ciudad con una accesibilidad increíble al arte.

(R): Así es, a nosotros nos tomó unos dos años adaptarnos. El francés es una lengua difícil, no se escribe como se habla, pero existen muchas herramientas de ayuda.

(P): Además, creo que al ser dos, nunca nos hemos sentido solos.

¿Cuándo deciden estudiar diseño de modas?

(R): En estudios generales pensábamos más en una carrera de letras o ciencias, pero en la escuela nos involucramos mucho en la moda. A pesar de que en un inicio nuestros padres no estaban muy convencidos, siempre creímos en nuestras ideas.

(P): No tenemos miedo a equivocarnos o arriesgar, si las pequeñas marcas no toman riesgos nada va a cambiar, y si no va a cambiar nada mejor no empieces algo. Se le da demasiada importancia a lo que piensen los demás, pero nadie ha generado un cambio sin antes arriesgarse.

Hablemos de las colecciones, ¿Cómo surge la inspiración? ¿Viajan a Casa Grande?

(P): Una parte viene directamente de nuestros recuerdos. La primera colección A ti Perú la pensamos en París. A partir de la colección Volver (2021) decidimos regresar a Casa Grande porque era necesario adentrarnos en la cotidianidad. Ahí tenemos un taller creativo, en el Barrio Obrero, le llamamos la Casa D.N.I. No estamos en Lima donde un Uber te lleva a cualquier parte, estamos en un pueblo, para ir a Trujillo hay que esperar 45 minutos a que se llene la combi, hay muchos grafitis en las calles, todo eso nos inspira para las colecciones.

(R): Hacemos dos colecciones por año, sin contar proyectos particulares como el pop up de Barranco.

Los gemelos peruanos están dando la hora en Paris, la ciudada de la moda. (Foto: Alessandro Currarino/@photo.gec)

¿Utilizan mano de obra local?

(P): Las camisas son 100% algodón con la certificación más alta. En la colección El mercado de mi infancia trabajamos con Julian Bravo, un artesano de Túcume que tiñe con maíz morado y cúrcuma. En la nueva colección trabajaremos con artesanos de Conchán.

(R): El diseño lo hacemos en digital, pero en la costura y tejido hay intervención artesanal peruana. Hemos trabajado con artesanos de Monsefú y costureras de Casa Grande.

(P): A veces ponemos mensajes ocultos como “agua para todos”. Yo vivo la mitad del año en Casa Grande y sé que ahí nos cortan el agua cuando quieren. No es un discurso político, es una realidad.

Cuéntenme más de esta nueva colección...

(P): Puedo adelantar tres palabras: ‘Playa, sol y picarón’. Cuando fui a Huanchaco comí picarones en la playa, es espectacular y encima los picarones son mi postre favorito. En París no hay playa ni picaron. Queremos que la gente sienta eso con las prendas, que están tomando sol mientras come un picarón. Hacemos piezas que buscan generar emociones. No hay ninguna otra pretensión en nuestras prendas.

(R): Buscamos conectar, en Perú es más fácil porque hay una conexión de identidad. En Europa las personas compran porque lo encuentran estético, ven colores equilibrados, bonitos, novedosos, y ya luego entienden el significado. Nos gusta bastante que hay gente que descubre Casa Grande y Perú a través de las prendas.

Paulo y Roberto sueñan con abrir su primera tienda con D.N.I en su barrio de infancia, en La Libertad. (Foto: Alessandro Currarino/@photo.gec)

¿En qué otros países están?

(R): Con la última colección El mercado de mi infancia vamos a llegar a Japón, Inglaterra, México, aparte de Francia y Guatemala donde ya estamos presentes.

(P): También estuvimos en Voo Store en Berlín (Alemania), nos fue muy bien pero el COVID afectó demasiado a la tienda.

¿D.N.I es como su identidad?

(R): Sí, queríamos un nombre que pueda ser rápidamente identificado por peruanos, pero no por extranjeros.

(P): El nombre habla de identidad, hay muchos códigos de identidad en el DNI peruano y la marca es precisamente eso.

Si pudieran estar en un lugar ahora, ¿dónde sería y por qué Casa Grande?

(R): Disfruto mucho estar con los amigos de infancia y la desconexión total que vivo ahí. Despierto, empiezo a trabajar, voy al mercado a tomar un jugo en Elita, en la noche como anticuchos en la calle, me siento en casa.

(P): Vivo la mitad del tiempo en París y la otra mitad en Casa Grande, visitando a los artesanos. Es una desconexión que a su vez nos conecta con lo que existe en nuestro imaginario.

Autoficha 1

“ Soy Roberto, nací el 24 de julio de 1992. Estudié Diseño de Modas en Francia y me especialicé en moldes y la composición del traje. Mi bisabuelo era sastre, al descubrirlo hicimos una investigación familiar y elaboramos la colección Mi bisabuelo era sastre (2021) ”.

”. “El pop up en Barranco terminó, pero muchos han venido, es una victoria que la gente comience a situar Casa Grande en el mapa. Incluso peruanos a veces no saben dónde se ubica. Queremos conectar para poder hacer proyectos culturales más amplios”.

La semana pasada ambos presentaron una tienda temporal en Barranco. (Foto: Alessandro Currarino/@photo.gec)

Autoficha 2

“ Soy Paulo, nací el mismo día que mi hermano y también estudié Diseño de Modas, con inclinación hacia los estampados y colores. El 23 de junio estaré en la Semana de la Moda en París, con los diseños de D.N.I ”.

”. “ Queremos convertir a Casa Grande en una ventana cultural. Hay un cine en el pueblo que lleva cerrado años y es quizá la estructura más imponente ahí. Su apertura es una eterna promesa. Nosotros estamos en diálogo con la oficina de Desarrollo Social local para impulsar su restauración, y creo que lo vamos a lograr ”.

”. “Queremos abrir una tienda en la Casa D.N.I, sabemos que será difícil que un cliente llegue, pero cuando lo haga, vivirá una experiencia única”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

En esta edición de Salud Emocional, Claudia Tassara Psicoterapeuta & Neuroeducadora, nos habla sobre el importancia de la figura paterna en los hijos.