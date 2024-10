John Boyne: “Más escritores deberían escribir desde el punto de vista de las mujeres”

En la escuela tuvo que leer La noche de Elie Wiesel. Obra esencial dentro de la literatura del Holocausto. Atravesó esas páginas con temor y sorpresa. Desde algún rincón de su hogar en Dublín, a sus 14 o 15 años, no podía creer que esas historias habían ocurrido apenas unos años atrás. Era la primera vez que se enteraba de la existencia de los campos de exterminio nazis.

Buscó leer más sobre el tema para entenderlo mejor, hasta que le tocó escribir sobre aquellos campos de exterminio nazis. Y así llegó a El niño con el pijama de rayas (Penguin Random House), libro que lo encumbró como escritor, un suceso editorial que se adaptó en el cine, vendió 11 millones de ejemplares y fue traducido a 57 idiomas.

El novelista irlandés visitó Lima para la última edición de la feria del libro y conversé con él. En su brazo izquierdo lleva tatuada la frase “todos somos casos terminales”, escrita por John Irving, a quien considera su mentor. Me dice que la usa porque “cada día cuenta”. ¿No suena fatalista? Sonríe y agrega: “Pero pienso que es positivo”. Con ustedes, John Boyne.

¿Después de publicar un best seller es difícil editar nuevos libros?

No, al contrario. Este libro me dio la libertad para dedicarme a escribir a tiempo completo.

Es que el éxito puede representar una valla alta que igualar o superar.

Sí, lo es, comercialmente, al menos. Pero artísticamente no. Porque artísticamente, cuando un autor se hace mayor y madura, comprende mejor las novelas, las estructuras, las historias... Me gusta pensar que cada historia que escribo es mejor que la anterior.

Bueno, el año pasado publicó ‘Todas las piezas rotas’, una suerte de secuela de ‘El niño con el pijama de rayas’.

Y ha sido muy bien recibido, traducido a más de 30 idiomas. Me gustó mucho volver con este personaje, con esta familia. He hablado de ellos por años; por lo tanto, me gustó terminar la historia de Greta.

¿Por qué eligió a Greta, la hermana de Bruno, el niño con el pijama de rayas?

Ella es, básicamente, la niña perdida. Su hermano y su padre han fallecido, su madre es un caos y ella tiene 12 años. Y siempre quise saber qué ocurriría con ella después. Es un personaje secundario en el primer libro, pero ahora vemos cómo le ha ido durante todos estos años. El libro está contado desde que ella tiene 91 años.

A la vez, ¿no hay un propósito de contar la historia desde la figura femenina?

Tres de mis novelas están narradas por mujeres. Creo que más escritores hombres deberían escribir desde el punto de vista de las mujeres. Las escritoras lo hacen. Es otra faceta de la imaginación, al igual que crear cualquier otro personaje.

¿Por qué demoró casi 17 años en publicar esta secuela?

Bueno, siempre sabía que lo escribiría en algún momento de mi vida. Pero no estaba listo. Quería que El niño con el pijama de rayas tuviera su propia travesía, y había otras historias que quería contar. Decidí esperar hasta que mis instintos me dijeran que volviera a escribir.

¿Lo comercial de un libro no es una presión?

La verdad, no. No me gustan mucho las cosas comerciales.

Pero usted ya está en el salón de los escritores best seller.

Bueno, me siento orgulloso (ríe). Es genial estar en esa posición. Me da libertad en mi vida y en mi escritura. Y eso significa que estoy alcanzando a los lectores, y eso es lo que me importa: tener lectores para mis libros.

¿Qué opina del avance de la ultraderecha en el mundo?

Creo que es preocupante. Lo he visto bastante en Europa en los últimos años. También lo vemos en Estados Unidos. Pero creo que, al final, recae en cada uno de nosotros tener una consciencia moral para objetar y luchar contra ello.

¿Putin podría ser un Hitler de este tiempo?

Creo que solo ha habido un Hitler. Hay monstruos en todo el mundo, hay putins, trumps, pero Hitler fue un maniático genocida que intentó eliminar a toda una raza.

¿Qué pensar que hoy aún vemos expresiones nazis?

Y probablemente siempre las habrá. Creo que hablar sobre los crímenes de odio es importante. En Alemania, por ejemplo, es un crimen negar el Holocausto.

¿Es un mundo seguro para poblaciones como la LGBT, de la cual usted forma parte?

Irlanda se ha convertido en un país muy progresista. Hemos tenido un primer ministro gay y a nadie le importó. Creo que las cosas han mejorado, de cierta manera. Pero crecer en los años 80 y 90 fue más difícil.

Usted ha revelado que sufrió abusos sexuales. ¿Se superan?

Si buscas ayuda y quieres hablar de ello. En mi caso, escribí de ello tanto en mis novelas como en periódicos. Lo he hablado en entrevistas y eso me ha dado la libertad para lidiar con todo el dolor que sufrí siendo un escolar. No todos tienen esa oportunidad.

En su momento se dijo, sobre todo desde el lado judío, que ‘El niño con el pijama de rayas’ no narraba con crudeza lo ocurrido con el nazismo.

Sé que hubo críticas del libro en ese aspecto. Pero no creo que nadie necesite que yo les diga “los nazis son malos”, eso lo sabemos. La naturaleza de este libro es intentar contar esta historia de una manera novedosa y original, que haga pensar a la gente. El libro ciertamente hizo su trabajo.

¿Haría algún libro más alrededor de la familia de Bruno?

No, creo que es el fin.

Autoficha:

-“Nací en Dublín, Irlanda. Acabé el colegio y me fui a la universidad. En Dublín tuve un bachiller en Literatura inglesa y luego en Inglaterra hice la maestría en Escritura creativa. Siempre estuve enfocado en escribir, era el camino que estaba destinado a seguir”.

-“Siempre estoy trabajando en un nuevo libro. Soy un afortunado de poder escribir a tiempo completo. No tuve un plan de respaldo para mi vida. En el pasado he enseñado en alguna ocasión, pero soy muy afortunado de hacer lo que estoy haciendo: no dejar de escribir”.

-“No estoy buscando una idea para escribir otra historia vinculada al nazismo, porque creo que he escrito lo suficiente sobre ello en mis libros. Pero si algo muy ingenioso viniese a mí, no pararía de escribirlo. Por otro lado, si tienes una voz, debes usarla de la manera que tú creas sea positiva”.

