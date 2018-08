El pasado 23, la sala Blanca Varela de la Feria Internacional del Libro 2018 lucía abarrotada. Al frente, tres escritores hablaban sobre la importancia de la memoria en un país que por estos días se enfrenta un escándalo de corrupción de la magnitud de los vladivideos. En los asientos, permanecía un público indignado por los niveles de cinismo de las autoridades involucradas. La escena no sobrepasaría de la anécdota si no fuese porque también va de la mano con un fenómeno que en los últimos meses se ha hecho evidente: el creciente interés por los libros que abarcan temas políticos.

En la FIL 2017, ‘El caso García’ (Planeta), escrito por el ex ministro Pedro Cateriano ocupó uno de los primeros lugares en ventas en la categoría Crónica. La reedición del libro que nació a partir de una investigación en el Congreso y publicado originalmente en 1994, generó una expectativa que llevó a la editorial a pensar una tercera edición, lanzada este año.

Cateriano otorga el mérito de las ventas de su libro a dos elementos: “el contexto político que involucra a García Pérez en escándalos de corrupción, y que mucha gente no conocía lo ocurrido”. El ex premier, quien fue uno de los expositores de la presentación mencionada al inicio, no oculta su asombro al mencionar la gran cantidad de asistentes a la feria y las presentaciones dentro de ella. Aunque las cifras recién se conocerán tras la finalización del evento, Cateriano confía que superarán la crónica a la edición anterior.

Novedades sobre política peruana FIL 2018. Novedades sobre política peruana FIL 2018.

Escenario hostil

‘Mecanismos de la posverdad’ (Fondo de Cultura Económica) vio la luz en 2017. La FIL sirvió de lanzamiento para el libro de la periodista Jacqueline Fowks, quien a través de un ensayo muestra las prácticas de desinformación que tienen como escenario el terreno político peruano, además de analizar su procedencia y consecuencias. La publicación, que fue la segundo más leída en su género, ha sido reeditado para la FIL 2018.

“No es solamente el mismo libro con una portada nueva, sino que hay material adicional. Hay una introducción nueva escrita por la politóloga Carmen Ilizarbe y una adenda en donde respondo comentarios del año pasado acerca del libro, principalmente los cuestionamientos al uso del término posverdad”, cuenta Fowks, corresponsal del diario El País en el Perú.

El 7 de julio pasado una serie de audios destaparía el buzón de una cloaca que continúa despidiendo malos olores. Revelaría que el sistema judicial y la política se mantienen íntimamente involucrados en actos de corrupción que, a su vez, han provocado marchas y pedidos de reforma judicial.

Este escenario hostil, menciona Fowks, ha servido para generar un mayor interés de los ciudadananos por buscar libros (y conversatorios) sobre temas coyunturales. A esto se le tendría que sumar –percibe- que las editoriales vienen haciendo un mayor esfuerzo por visibilizar obras relacionadas a este tema.

Novedades sobre política peruana FIL 2018. Novedades sobre política peruana FIL 2018.

Saldando una deuda

Fernando Viva s utilizó su antigua labor como crítico de televisión para elaborar dos perfiles sobre las escandalosas Magaly Medina y Laura Bozzo. A este par le aumentó uno más, ligado a sus últimos años en el oficio de periodista político: Alejandro Toledo. Aunque distintos, los personajes no son distantes. Los tres se encierran en una fama controversial que los ha llevado, entre otras cosas, a estar condenados por la justicia.

Es así como ‘Mis monstruos favoritos’, (PRH) es una excusa para hablar del hedonismo de Toledo, de su discurso y concepto de poder. Con esta publicación, Vivas también aporta a esta “deuda de los periodistas por hacer obras de mayor aliento que las crónicas de la semana”, como el mismo indica.

“Lo que está ocurriendo en el Perú es un fenómeno para destacar, nos estamos poniendo al día respecto a otros países donde hay una tradición más solida de publicaciones académicas y periodísticas de no ficción sobre el pasado reciente, sobre la política”, resalta Vivas que pide –en realidada exige-, a los reporteros ir en busca de las memorias de políticos que ya se encuentran en el ocaso de sus vidas.

Por el mismo camino va Carlos Meléndez, autor de ‘El expediente Chinochet’. El politólogo explica que el interés por los libros sobre este tema es una “tendencia que ha comenzado a crecer en América Latina”. Para el columnista periodístico, nuestra realidad supera a la ficción, por lo que falta solo más titulos gestados a partir de investigaciones rigurosas.

“La realidad está siendo más atractiva para los lectores”, señala.

Por lo pronto aún quedan algunos días para asistir a la Feria del Libro (Av. Salaverry cuadra 17, Jesús María), la cual termina este domingo 5.

Novedades sobre política peruana FIL 2018. Novedades sobre política peruana FIL 2018.



NOVEDADES DE LA FIL QUE ABARCAN TEMAS POLÍTICOS

- Ciudadanos sin República – Alberto Vergara (Planeta, 2018)

- El informe Chinonet - Carlos Meléndez (Aguilar, 2018)

- Historia secreta del Perú 2 - Fred Rohner (Mítin, 2018)

- La Biblioteca Fantasma – David Hidalgo (Planeta, 2018)

- Mis monstruos favoritos - Fernando Vivas (PRH, 2018)

- Cómo matar a un presidente. Los asesinatos de Bernardo Monteagudo, Manuel Pardo y Luis M. Sánchez Cerro – (IEP, 2018)

- Los mecanismos de la memoria – Margarita Saona. (Fondo Editorial PUCP, 2018)

- Género y Conflícto Armado en el Perú – Mercedes Crisóstomo Meza (Editora). (Fondo Editorial PUCP, 2018)

- La revolución peculiar: repensando el gobierno militar de Velasco - Editado por Paulo Drinot y Carlos Aguirre. (IEP, 2018)

-H&H - Escenas de la vida conyugal- Marco Sifuentes. (Planeta, 2018).

IMPERDIBLES

FIL 2018.

- La calavera en negro - Gustavo Gorriti (Segunda edición. Planeta, 2018)

- Mecanismos de la posverdad – Jacqueline Fowks (Segunda edición. FCE, 2018)

- El caso García – Pedro Cateriano (Tercera edición, Planeta, 2018)

- Historia de la corrupción – Alfonso Quiroz (IEP, 2013)

- La presidencia ficticia – Juan Paredes (Planeta, 2017)

- Yo conocí al monstruo por dentro – Jenny Zuñiga (Segunda edición. Bubok Editorial, 2018)