Es la gran leyenda viviente de las artes plásticas peruanas. Con más de setenta años de trayectoria artística, Enrique Galdos Rivas (Lima, 1933) se ha consagrado como el gran representante de las bellas artes nacionales, con un estilo colorido, innovador e intenso. Su exhibición Sinfonía de Colores refleja el apasionante camino de emociones que ha vivido durante sus casi nueve décadas de existencia, y expone el clásico espíritu de aquellos autores que logran un sueño romántico a través de sus obras: la eternidad.

Galdos Rivas es un hombre que desborda felicidad y satisfacción al sentirse plenamente realizado, gracias a una carrera llena de reconocimientos y tendencias pictóricas únicas en su época. Sus retratos se caracterizan por una paleta cromática vibrante y llamativa, que se ha destacado en obras como “Trans I” (1978), “Enigma” (1992), “Raíces I” (2007) y “Más allá también hay color” (2012). Para Enrique, su coloración es la gran referencia de su personalidad en sus creaciones. “Creo que la pintura puede ser parte de la característica del autor. A mí me gusta hacer chistes. Soy locumbeta. Por eso, mis colores son fuertes y exagerados. Esto me hace dar a conocer mi espíritu”, señala a Perú21 el artista plástico de 89 años.

Nació el 2 de julio de 1933 en la ciudad de Lima. Estudió Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde formó parte de la promoción 1959 con el Primer Premio Medalla de Oro. (FOTO: Javier Zapata)

Según el ‘Mago del color’, su habilidad con el pincel ha sido una bendición de la vida, y le ha permitido pasear sus maravillosos lienzos por diversas tierras nacionales e internacionales. “El todopoderoso me dio la gracia de que mi pintura sea bastante apreciada. De joven no era famoso, pero mis cuadros se vendían porque gustaban, y esa experiencia la viví en varias partes del Perú y del extranjero”, detalla el pintor.

ORGULLO ETERNO

Galdos Rivas será condecorado el próximo mes de octubre con el Premio a la Trayectoria en la XIV edición de la Bienal de Florencia, y seguirá ampliando un legado que ya forma parte de los archivos más sagrados de la cultura peruana. Sin embargo, pese a contar con un admirable reconocimiento internacional, su experiencia le ha inculcado la importancia de las raíces humanas. “He sido alumno y maestro. Cuando era alumno, me gustaban mucho los pintores extranjeros, ya que siempre nos hablaron de ellos. Pero, cuando me tocó ser profesor, cambié las formas y les dije a mis estudiantes ‘ustedes también son pintores y pueden estudiarse’. Porque eso te permite vencer la timidez. Nunca me voy a sentir peor que Picasso, ni mejor tampoco. Soy un pintor y se acabó”, menciona el autor limeño.

Esta muestra honorífica estará abierta al público hasta el próximo domingo 9 de julio, de martes a domingo, de 11:00 a.m. a 09:00 p.m., en el Palacio de las Artes de Miraflores (Av. José Larco 400, Miraflores). Es el momento perfecto para honrar a un artista talentoso y nuestro.

Ha expuesto sus obras en numerosas exposiciones en Europa, América y Asia. Fue nombrado como Personalidad Meritoria de la Cultura por el Gobierno. (FOTO: Archivo Personal Galdos Rivas)





DATOS

-“Mochica”, la obra distinguida en la edición 2021 de la Enciclopedia de Arte Contemporánea Treccani de Italia, también forma parte de la muestra Sinfonía de Colores.

-Galdos Rivas realizará tres visitas guiadas los días 8 y 29 de junio, y 6 de julio. El ingreso es libre.





Entrevista al artista plástico Enrique Galdos Rivas, en su taller y a poco de ser condecorado en Florencia.