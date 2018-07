Enrique Galdos Rivas: Conoce a 'El mago del color'

“Bienvenidos a este, mi pequeño museo”, nos dice el pintor Enrique Galdos Rivas, mientras sube las escaleras con agilidad para llegar a su taller. En este espacio pasa gran parte del día pintando, revisando libros y cantando boleros.

Con una gran sonrisa, a diferencia de la seriedad que muestra en las fotografías oficiales, cuenta con emoción que de sus 85 años de edad, ha dedicado 66 años a su carrera como pintor. Lo que empezó como pasatiempo de la niñez se desarrolló al ingresar, en 1953, a la Escuela Nacional de Bellas Artes –que este año celebra su centenario–. Así comenzó “este vicio de pintar”, como lo califica Galdos.



El pintor limeño fue parte de la ‘Promoción de Oro’, donde estuvo Tilsa Tsuchiya, Gerardo Chávez , Alberto Quintanilla, Oswaldo Sagástegui, entre otros. Recuerda esos años con cariño, ya que aprendió mucho de los profesores que tuvo, como Germán Suárez Vértiz y Sabino Springett.

MAGIA Y COLOR

Mientras conversamos sobre cómo definiría su obra, pregunta que él considera compleja, nos propone seguirlo a la sala contigua y apagar las luces. “Mejor les muestro cómo son mis pinturas”, dice al encender una gran lámpara, y apuntar a un cuadro. El resultado es increíble: como si hubiese usado tonos neón, lo luminoso y explosivo del color nos deja sin palabras. Ahora entendemos por qué lo conocen como el ‘Mago del Color’.



Pero sus obras no son del todo abstractas, como se podría pensar. En realidad parten de composiciones o figuras comunes: como un bodegón o la iconografía de la cultura Nasca , por mencionar alguna de sus fuentes de inspiración. Luego, le va cambiando las formas y los colores que usa, hasta llegar al producto final. “Yo me considero un pintor e investigador del color, esta es mi pasión. Como dice el vals, le he puesto alma, corazón y vida”.

En la complicidad que genera una buena conversación, el artista nos cuenta un detalle inesperado: casi todas sus obras llevan una segunda firma. Aparte de su nombre, se hace presente una especie de estrella, hecha con cuatro trazos, que se puede apreciar en su producción. “Así me podrán reconocer en el mundo”, afirma con una risa contagiosa.

Pese a considerarse no tan favorecido por la crítica limeña, continúa viviendo de la pintura y de su habilidad para contrastar colores y hacerlos brillar. “El artista bueno no vive de la crítica o del negocio. Vive del público y del tiempo” es el mantra de Galdos.

Datos

- La muestra El mago del color. Enrique Rivas. Pinturas (1968-2018) se exhibe en el C.C. Peruano Japonés (Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María). De martes a sábado, de 10 a.m. a 8 p.m. y domingos de 2 p.m. a 8 p.m. Va hasta el 31 de julio. Ingreso libre.

- Hoy, a las 7:30 p.m., el pintor también presentará Canciones del recuerdo , disco donde canta. En el C.C Peruano Japonés. Ingreso libre.