Dice que nunca imaginó que la actuación lo llevaría tan lejos. Emanuel Soriano tiene 33 años y ha interpretado toda clase de personajes. Empezó a actuar a los 15 años, pero recién hace cinco se descubrió a sí mismo. “Siento la actuación como un instrumento, un canal donde lo más importante es la historia que llega a tus manos y cómo conectas con esa historia”, nos dice.

El 25 de agosto se estrenará la película La pena máxima, en la cual interpretará al acucioso fiscal Félix Chalcaltana, quien es finalmente el protagonista del film: una historia adaptada de la novela homónima de Santiago Roncagliolo.

Un thriller político ambientado hacia el final de la última dictadura militar en el Perú. Mientras el Perú entero alienta a la selección en el Mundial Argentina 78, ocurre el crimen que protagoniza esta historia. El grito de un gol ahoga el sonido de un disparo. “Me pareció súper interesante ver cómo nuestra historia se repite y qué oportunidades tenemos para cambiarla”, señala el actor.

El guion de La pena máxima ha sido adaptado de una novela de Roncagliolo. ¿Cómo te invitaron a sumergirte en ella?

La pena máxima habla de un muchacho que acaba de terminar de estudiar Derecho y trabaja en el archivo del Poder Judicial. La trama ocurre en medio de un mundial de fútbol y todo está pasando durante un partido en el que juega Perú. Entonces, todos están enfocados en otro lado –que es lo que pasa cuando las situaciones políticas y el fútbol se mezclan–. En ese tiempo, además, estaba preparándose la Asamblea Constituyente del 79; había un gobierno militar que trataba de deshacerse de sus opositores políticos. Por eso me pareció una historia súper interesante.

Félix Chacaltana, el personaje que te toca interpretar, es un fiscal muy acucioso que llega hasta el final y que tiene que enfrentar situaciones complejas. ¿Qué es lo más positivo que sacas de tu personaje?

Me ha gustado viajar a través de él. Es muy parecido al personaje de Pantaleón Pantoja, en Pantaleón y las visitadoras, por su manera muy estricta de llevar las cosas. Lo que me gustó fue eso, lo meticuloso que es en cada detalle. Al inicio él no encuentra dónde encaja y está constantemente pensando en eso. Pero luego descubren un cadáver en el río Rímac, él todavía no está preparado como fiscal, pero está jugando Perú y no hay nadie en la Fiscalía dispuesto a ir al lugar de los hechos; entonces lo mandan a él. A raíz de eso, él empieza a jalar el hilo de la madeja y empieza a encontrar muchas cosas. Es un patriota que está muy comprometido con su país, con el Derecho –que es la carrera que ha estudiado–, y quiere hacer bien las cosas. Eso para mí es inspirador.

¿Cómo llega Félix Chacaltana a tus manos?

Michel Gómez es el director de la película y en 2018 me contó de este proyecto. Lo postuló a DAFO y ganó. La íbamos a realizar en 2020, a mitad de año, pero llegó la pandemia y no se pudo hacer, y la retomamos el año pasado. Entre junio y julio de 2021 rodamos la película, seis semanas previas a Fiestas Patrias; estábamos apurados porque después de las elecciones no sabíamos qué iba a pasar y teníamos muchas grabaciones que hacer en el Centro de Lima.

¿Cómo fue tu ingreso en el mundo de la actuación?

En el colegio llevé teatro en la secundaria y en tercero de media me invitaron a hacer la obra Jesucristo Superstar y, a raíz de esa obra, me llamaron para hacer el casting para la película que hice en la televisión Pastoral Salesiana, donde interpreté a Domingo Savio. Mi profesor me dijo: “Deberías estudiar teatro”. Y así lo hice, estudié con Bruno Odar, con Alberto Isola, que también me incentivaron un montón.

Y en ese ínterin imagino que la actuación te ha ido sumergiendo en un mundo que no conocías. ¿Qué es lo que te ha regalado a ti la actuación?

Realmente me descubrí hace unos cinco años, siento la actuación como un instrumento, un canal, lo más importante es la historia que llega a tus manos y cómo conectas con esa historia. Cómo te encuentras con tus compañeros y con todo el equipo, tanto técnico como artístico, para crear esa historia. Por más que tú seas el protagonista, en realidad no eres el protagonista. La protagonista es la historia. Entonces, tú sirves como un canal para que la historia transite. Y tu actuación no te pertenece, le pertenece a toda la gente que la ve. Es como una pintura, una obra de arte, una canción, un poema: el arte le pertenece a la persona que lo consume.

Antes de comenzar la entrevista me contabas de un personaje al que tú le habías agarrado mucho cariño.

En El curioso incidente del perro a medianoche, el personaje que se llama Cristóbal es un chico con síndrome de Asperger que tiene la oportunidad de desafiar su propia condición a raíz de que encuentra al perro de su vecino muerto y tiene que investigar qué pasó. Es muy interesante cuando ocurren circunstancias que te desafían y tienes que tomar decisiones y después terminas siendo otra persona. Eso es lo que ocurre con Cristóbal al final de la historia del perro. Él dice: “Yo soy capaz de hacer todo esto, sí puedo, soy capaz”.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Por ahora me han propuesto hacer una película muy bonita, con mucho corazón en Cajamarca, así que en un mes más o menos me voy para allá. Me encanta porque es como un puente, se necesita visibilizar esos puentes, esos puentes que están rotos. Y creo que esta película es una oportunidad para eso.

Autoficha

“Soy Emanuel Soriano, tengo 33 años. He actuado en teatro, televisión y cine. De niño me gustaba imitar, imitaba lo que veía en la TV, imitaba voces. Cuando protagonicé mi primera película, tenía 15 años. Hice la vida de un santo adolescente que se llama Domingo Savio”.

“Luego trabajé con Chicho Durant en El premio junto a Melania Urbina, José Luis Ruiz y Norka Ramírez. Después de eso estuve en Viejos amigos, en El evangelio de la carne y luego vino el coprotagónico en Django: Sangre de mi sangre y Django: En el nombre del hijo”.

“Para más adelante también tengo un proyecto de película con Joel Calero. Debe comenzar a principios del próximo año, el rodaje se postergó también por la pandemia del COVID-19 y finalmente se va a hacer. El largometraje se llama Álbum de familia”.