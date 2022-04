Paul Stanley me saluda a través de la cámara con serenidad y amabilidad, lo que contrasta, al menos en la forma, con la persona que se transforma sobre el escenario: un ser vestido de negro, con púas y botas, el rostro pintado y aporreando guitarras.

A sus 70 años, el fundador de Kiss, junto a Gene Simmons, habla muy resuelto sobre el adiós de la banda a las giras, pero no a la música. Paul cierra un círculo de 50 años de trayectoria y promete el show más sofisticado en efectos especiales, pero sobre todo propone una puesta en escena que desborde en afecto para agradecer la compañía de sus fanáticos.

UNIONDALE, NEW YORK - MARCH 22: Gene Simmons, Paul Stanley of the band KISS perform on stage during KISS End Of The Road World Tour at Nassau Coliseum on March 22, 2019 in Uniondale, New York. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

Kiss se despide para siempre. ¿Por qué se retiran de los escenarios?

Creo que llegamos al punto en que nos damos cuenta de que esto es lo mejor que se puede hacer, esto es tan bueno como la banda será. Si estuviéramos en el escenario con camisetas y jeans azules podríamos hacer esto para siempre, podríamos hacer esto en los 80′ hasta los 90′, pero no lo estamos. Somos Kiss y eso significa que es un espectáculo mucho más exigente. Se trata realmente de ser un atleta, tocar y aparentar que lo haces sin esfuerzo. Eso es genial, lo pasamos muy bien haciéndolo, pero también tenemos que ser conscientes de que estamos llevando unos 20 kilos de equipo encima, las guitarras, las botas, todas esas cosas y corriendo alrededor. Es muy exigente y también sabemos que no podemos hacerlo para siempre y queremos parar mientras hacemos el mejor show que hemos hecho, que es técnicamente el más avanzado.

Durante la pandemia estabas cerca de tu familia, pero lejos de tus fans.

Tú puedes hacerlo todo, pero tienes que dividir tu tiempo para hacerlo. Yo lo hago entre la música, dándolo todo a los fans, al estar con mi familia que es muy, muy importante y pintar que también es muy importante para mí. Aún me queda mucho por hacer y quiero ser capaz de hacerlo todo, solo hay un tiempo en la vida, así que en algún momento tienes que empezar a cortar el pastel en trozos más pequeños.

¿Cuál es el siguiente paso, qué proyectos tienes?

Amo Soul Station, amo mi gran banda. Así que tendré más tiempo para tocar y hacer presentaciones. Además, las pinturas me llevan bastante tiempo porque la demanda de mis cuadros es muy, muy alta. La mayoría de las piezas se venden tan pronto como están listas. Así que tengo la pintura, Soul Station y mi familia. Además, Kiss no se detendrá, siempre habrá cosas nuevas en las que la banda se involucre, pero la idea de ir de gira es la que paramos.

¿Qué significa Genne Simmons en tu vida?

Genne es mi hermano. Cuanto más tiempo hemos estado juntos, más familia somos. A medida que pasa el tiempo, tus relaciones con las personas se vuelven más profundas o terminan y somos una familia. No creo que estaría más cerca de él si fuera mi sangre. Además, nos conocemos desde que vivíamos en casa con nuestros padres.

Han hecho donaciones para los veteranos de guerra y eso trae a mi mente la invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué opinas?

No me metería en eso muy a fondo, no creo que sea apropiado. Pero diré que todo el que quiera libertad y cualquier país que crea en la libertad debe tenerla. Creo que todo el mundo tiene derecho a la libertad de elegir.

Eres una persona icónica y admirada por muchos, pero al final del día sigues siendo una persona como nosotros.

Muchísimo. Creo que una de las cosas más importantes que puedo hacer es intentar que la gente entienda que todos somos iguales. Unos más guapos, otros más ricos, otros más pobres, unos o altos otros o bajos, pero al fin y al cabo compartimos los mismos problemas, compartimos muchas veces los mismos sueños y ellos a veces creen que la gente que tiene más éxito no tiene problemas y que la vida es perfecta. Creo que cuando a alguien le ocurre alguna tragedia nos damos cuenta de que todo el mundo lucha.

¿Crees que los fans peruanos tienen algo diferente, algo especial?

Totalmente. Mucho más que eso. Creo que lo que su país comparte con algunos otros, de la mejor manera, es la pasión por la vida, el aprecio por la belleza y lo que podemos hacer con nuestras vidas es algo con lo que me identifico mucho. Es una alegría y la alegría proviene de las cosas simples. Sí, es maravilloso tener cosas materiales, dinero y cosas así, pero no significan nada sin las cosas que realmente importan, que son la familia y los amigos.

Nunca he ido a un concierto de Kiss, pero los he visto en videos y esa pasión de la que hablas se nota en los fans y en ti.

Nuestro show es el show que otros espectáculos quisieran tener. Si ves a alguna otra banda haciendo el show, el ADN es de Kiss. Todas las presentaciones tienen alguna conexión con Kiss porque nosotros realmente creamos un espectáculo en los conciertos y lo seguimos haciendo.

¿Qué podemos esperar los peruanos de End of the Road World Tour?

Creo que habrá magia en el show por la química y el amor que compartimos por tantas décadas. Podemos apreciar y pasar la noche juntos y mirar hacia atrás donde hemos estado, también mirar la noche y ver dónde estamos ahora. Es un círculo perfecto. Es un momento para que todos levanten el puño en señal de victoria.

¿Cómo quieres que recuerden a Kiss, es mucho más que una banda de rock?

Kiss se trata de una forma de vida sobre creer en ti mismo. Pienso en ello como autoempoderamiento creyendo que todo es posible; incluso contra todo pronóstico, si es posible que lo hagas, entonces puedes hacerlo. Lo único que se interpone entre el éxito y tú es el trabajo duro. Pero también debes ser realista en lo que eres capaz de hacer, pero si crees que eres capaz de algo, entonces te lo debes a ti mismo para hacerlo. Nosotros somos la prueba.

¿Qué cantarás en el último show?

Todas las canciones que quieras oír. Lo mejor del final del camino es que tenemos la oportunidad de cantar canciones de todos los diferentes periodos de la banda. Así que desde el principio hasta hoy tocamos canciones de todas las épocas y son las canciones que la gente quiere escuchar, no es una noche para tocar canciones que nadie conoce. No es una noche para “oh, ellos nunca han tocado esta canción antes”. Bueno, probablemente hay una razón por la que nunca tocamos esa canción antes, tal vez es porque a la mayoría de la gente no le gusta, por lo que todas las canciones que vamos a escuchar son las canciones que desean escuchar.

Invita a los peruanos a ver el show.

Perú, no hablo mucho español, pero comprendo tus sentimientos. Sé quién eres, te amo, porque tienes un gran corazón. Ven al show, compartamos la noche y hagamos estallar las cosas.

AUTOFICHA

“Kiss surgió en 1973 en Nueva York. Es una banda de hard rock que se destacó por el uso de maquillaje entre sus integrantes y por la creación de personajes que fueron protagonistas de sus portadas de discos, conciertos, videos y películas”.

“El grupo impuso tendencias musicales, estéticas y visuales, logrando mantenerse vigente por más de 45 años, con 24 álbumes de estudio y más de 100 millones de discos vendidos en el mundo. La influencia de Kiss es tan grande que bandas como Metallica, Iron Maiden, Pearl Jam, Megadeth, Nirvana se formaron escuchando sus discos”.

“End of the Road World Tour es la gira más ambiciosa de Gene Simmons (bajo y voz), Paul Stanley (guitarra y voz), Eric Singer (batería y voz) y Tommy Thayer (guitarra). Incluye explosiones, fuegos artificiales, plataformas y músicos volando”.

