La posibilidad de ser sacerdote estuvo presente. Seguir los pasos de los jesuitas. “Para mí son los rockers del clero”, me dice y ríe. Ocurrió en los últimos años de colegio. Conversó sobre aquella posibilidad, pero un jesuita le dijo: “Todo lo que quieras, sería ideal porque falta gente como tú, pero no tienes vocación”. Emilio solo lo miró y sonrió.

La vocación solidaria no declinó. Tiene 47 años. Estima que podría vivir unos 80, y de lo poco que ha planificado como proyecto de vida, sintió que sobre los 40 ya tocaba cumplir algo: devolverle a la sociedad lo que ella le da cada mañana: vivir. Así nació en junio de 2021 Un Sol con Proteína, proyecto del que es parte y que busca que la gente done solo un sol diario para que las personas en extrema pobreza pueda alimentarse correctamente. “Donando lo mínimo, un menú se hace máximo”, propone Emilio Pérez de Armas.

La posibilidad de ser músico también estuvo presente. Luego de un test vocacional, tras tres meses de citas con el psicólogo, los resultados señalaron a la música como la primera opción, muy lejos de Derecho, el sacerdocio y Administración. Pero esta vez él dijo no. Siguió Administración en la Universidad del Pacífico, donde hoy es catedrático. Aunque retomó la posibilidad de la música. Dejó el mundo corporativo y se entregó a ella como el guitarrista del grupo de rock TK, que en su cúspide ganó premios MTV. “Siempre hicimos la música que nos nacía de los forros, no la que pedía el mercado”, dice el hijo de inmigrantes de las Islas Canarias, que llegaron al Perú en la década del 70, en la posguerra.

-¿La solidaridad de los peruanos se ha expresado en Un Sol con Proteína?

Empezamos con cuatro ollas comunes y ahora tenemos seis. Comenzamos en junio y, según los últimos números, vamos 24,031 raciones para personas que no tienen acceso a esa alimentación. El impacto es colosal porque con un sol haces que la cuestión crezca exponencialmente, funciona porque las ollas comunes existen, infraestructura y organización; lo único que hacemos es conseguir un sol más para añadir proteína animal a ese menú que ya existe de arroz con menestra.

-¿La ayuda llega en dinero o en productos?

Para que haya credibilidad, de la parte logística se encargan las madres Misioneras Combonianas, que tienen mucha credibilidad en zonas pobres y deprimidas. Somos nueve personas, cinco laicos y cuatro religiosas; nos conocíamos de una obra social de 2018. Las misioneras reciben el dinero y van al mercado con las jefas de las comunidades. Y todo lo publicamos en Facebook para que sea transparente.

-¿Por qué lo haces?

Tenía claro que la segunda parte de mi vida, si es que Dios me da 80 años de vida, era comenzar a devolver (lo que la vida me ha dado). Un país que no come bien no piensa bien. Un país está condenado al subdesarrollo si es que la gente no desarrolla su cerebro al máximo potencial; y según la OMS, existe la proteína animal para eso. En el Perú hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo económico. Hay mucha gente consumiendo, pero no hay desarrollo institucional, de personas, de sociedad. Lo que sí nos está funcionando es que la gente lo entiende, le gusta, dona y ayudan a difundir la idea. Claro, lo ideal sería poder alimentar a 3 millones de peruanos; si solo 9% de la población peruana dona un sol diario, se acabó el problema de la anemia y la desnutrición. Hay 10 millones de pobres, pero 3 millones no comen nada.

Emilio Pérez de Armas, administrador y músico del grupo de rock TK. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO).

-¿Hay alguna conexión, emocional o de cómo entender la vida entre lo que haces en TK y este proyecto solidario?

La banda siempre ha estado vinculada a temas sociales, no sé si recuerdas que lanzamos ‘BiblioTK’: conciertos a cambio de libros y los donábamos para abrir bibliotecas en zonas populosas.

-¿Por qué estudiaste Administración?

Soy exalumno de colegio jesuita y siempre hemos estado recontra vinculados a la obra social. Mis papás son inmigrantes, muy agradecidos, siempre han apoyado a las personas. Y siempre les digo a mis alumnos: estudié Administración de Empresas porque es la mejor carrera que uno puede estudiar cuando no sabe lo que quiere hacer, y sirve para gestionar. El ser humano puede vivir con muy poco; entonces, tengas mucho o tengas poco, siempre hay que devolver a la sociedad.

-¿Entonces, efectivamente estudiaste Administración ante la confusión sobre qué seguir?

Sí sabía que me gustaba la música desde chico, pero en mi época no había carreras de música, igual estudié con don Jorge Madueño, el papá de Pelo y José Luis, que tenía un programa de tres años. También sabía que no iba a trabajar en el mundo corporativo, pero sí sabía que iba a ser independiente, gestionar mis propios proyectos. La administración también sirve para gestionar proyectos sociales. La vida es dinámica y trato de tomar las decisiones correctas en el minuto a minuto.

-¿En TK había la intención de ir más allá de ser un rockstar?

La música es un canal de comunicación brutal. La música es transformación. La fama funciona mucho mejor como consecuencia que como objetivo. Si la gente te conoce porque haces bien las cosas, bacán, pero si buscas tener fama, se ensucia un poco, harías cualquier cosa con tal de ser famoso. Yo solo me metí a la música para expresar lo que me pasa adentro.

-¿Qué inclinó la balanza para dejar el mundo corporativo y dedicarte de lleno a la música?

Cuando uno hace un negocio, por lo general trabaja en otra cosa. Poco a poco el negocio va caminando y si pega, necesitarás más tiempo para dedicarte a ese negocio. Lo mismo pasó con la música. Hubo un momento en que la cosa creció tanto con TK que dijimos “hay que meterle balas a esto”.

-Dices que le quieres devolver a la vida lo que te ha dado. ¿Qué te ha dado?

El día a día es una vida regalada, al margen de los credos. Si te levantas, es porque tienes una tremenda suerte, es un golazo.

AUTOFICHA:

- “Soy Emilio Pérez de Armas. Tengo 47 años. Nací en Lima. Tengo un hermano mayor de 50 años. Acabé el colegio y estudié Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico, y faltando un año para terminar la carrera, estudié Música con don Jorge Madueño”.

- “Actualmente, también enseño en la Universidad del Pacífico, dicto cursos de, sobre todo, lo que es comercial: gestión, métricas y ética. También hago consultoría. Y eventualmente, voy a ver si hago otro emprendimiento o reabro uno que hace tiempo lo cerré”.

- “La página web es www.unsolconproteina.org; ahí está toda la información, desde cómo donar hasta sobre el proyecto. El e-mail es contacto@unsolconproteina.org. Con TK acabamos de lanzar un disco acústico, hemos lanzado el concierto en el Gran Teatro Nacional y se viene el nuevo disco: Neuma”.

