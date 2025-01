Emilia Pérez: crisis de identidad

El entretenimiento siempre ha querido ser un reflejo de los tiempos actuales. Y, dependiendo del producto, puede ser una representación impactante o puede malinterpretar un tema complejo. El director francés, Jacques Audiard, ha querido abordar los temas relevantes de la sociedad contemporánea, como lo son la identidad de género y el narcotráfico, en Emilia Pérez.

Rita Castro (Zoe Saldaña) es una abogada explotada y menospreciada. Su vida cambiará el día que conozca a Manitas del Monte, un criminal narcotraficante quien le ofrece una oferta curiosa: la volverá millonaria si ella le ayuda a cambiar de género. Ahora, como mujer, de nombre Emilia Pérez (Karla Sofía Gascón), inicia una nueva vida. Vuelve a encontrarse con Rita años después, y una vez juntas, deciden unirse por una nueva causa: ayudar a encontrar a las personas desaparecidas en México.

El arte no debe limitarse a qué temas debe representar o no. Emilia Pérez presentará nobles intenciones, aunque se queda limitado por su banco de referencias. La cinta atrajo tanto críticas como alabanzas, lo que llevó a que muchos intentaran indagar el “por qué” de esta cinta.

Imagen La película cuenta con canciones originales.

En sí, lo que no funciona de la cinta es que las temáticas que presenta, que son la identidad y el narcotráfico, son presentadas con poca información. Por supuesto, una película no es un panfleto educativo, pero la cinta no carga con suficiente sentido del humor para considerarse una parodia o una sátira que presenta una visión idealizada de la actualidad. Quiere decir algo importante, pero sus conocimientos recalcan en lo básico o hasta en lo incorrecto. Desea representar a México, pero ninguna de las tres actrices principales es mexicana. Si no hubo siquiera cuidado en ese aspecto, ¿qué se podría esperar del resto del producto?

La cinematografía llega a destacar, con varias tomas jugando con colores que evitan que la escena caiga en actos predecibles. Y las interpretaciones, en particular la de Zoe Saldaña, llevan a que la cinta cargue más emoción y no termine en la parodia.

Pero es probable que la cinta haya sobresalido en los Globos de Oro porque es una película atrevida, queriendo mostrar nuevos temas y facetas que el cine todavía duda en exponer. Hasta mezclar el género musical —en sí generalmente considerado uno frívolo— para tratar temas sociopolíticos, podría verse como una forma de innovar el clásico formato para tiempos modernos.

Veamos qué opinan los Premios Óscar.

El director se inspiró para hacer la cinta en la novela de Boris Razon, Écoute (Escucha).

Es la presentación oficial de Francia para la categoría de ‘Mejor Película Internacional’ para los Premios Óscar 2025.

