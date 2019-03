Eloy Jáuregui: El arte de torcer pirámides

La crónica no es la noticia ampliada con vuelo literario. No es escribir bonito y acomodar la realidad para que todo parezca pintoresco o tan mágico como el Macondo de García Márquez. La crónica es mucho más que eso. Es, sobre todo, información. No es literatura, aunque esté hermanada con ella. Es un relato que informa y también entretiene. Todas estas conclusiones me ha suscitado la lectura de ' Una pasión crónica. Tratado de periodismo literario ', del cronista con chispa y talento Eloy Jáuregui (Lima, 1955).

'Una pasión crónica' de Eloy Jáuregui (Renzo Salazar/Perú21). 'Una pasión crónica' de Eloy Jáuregui (Renzo Salazar/Perú21). Renzo Salazar

Si hay algo que echaba en falta como lector, era un libro que resuma la experiencia de un maestro peruano de la crónica. Uno de ellos, sin duda, es E.J., quien nos entrega este texto en el que comparte sus impresiones sobre este género. Todo ello de una manera didáctica, como si cada capítulo fuera una pizarra imaginaria con fragmentos o crónicas suyas para redondear el tema abordado en cada sección.

Una de las aclaraciones más interesantes es que la crónica tiene como punto de partida a la noticia. “Una crónica no es más que una noticia contada como una historia”, señala en el capítulo 2. Pero también requiere gracia e ingenio para sobrevivir al papel que mañana servirá para envolver pescados o a la web que lo aguanta todo. A través de un uso estético del lenguaje se tuerce la tan manida pirámide invertida, como se le conoce a la estructura de una nota periodística convencional.

Hay en este manual un tono confesional, una suerte de backstage del oficio de periodista y, sobre todo, docente. Estamos ante una suerte de memorias apretadas de un maestro, del cronista por antonomasia del mundo chicha, este tan real como el smog que respiramos en la urbe.

Supongo que por razones editoriales no pudieron incluirse las crónicas completas del autor, pero en caso de que hubiera sido posible, el resultado sería mucho mejor. Por ejemplo, es magistral su crónica sobre los últimos días de vida de Jorge Eduardo Eielson, en Italia. Lástima que solo se haya incluido un fragmento. Como también nos deja con la miel en los labios su crónica sobre Los Shapis.

Lectura recomendada sobre todo para quienes ejercen el periodismo o aspiran a hacerlo.

' Una pasión crónica. Tratado de periodismo literario'

Autor: Eloy Jáuregui

Editorial: Artífice Comunicadores

Lima, 2018. 208 pp.