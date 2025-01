Ellen Santillán: “Quiero darle trabajo a las mujeres"

¿Cómo se vence varias veces al destino? ¿De qué manera se rehace una historia que ya estaba escrita?

Ellen Santillán nació en su casa gracias a una partera, en Cocachimba, que está a cinco horas a pie de la majestuosa catarata de Gocta, en Amazonas, pueblo donde hoy ha puesto en marcha —y con éxito— la cafetería Mariposa de Gocta, que tiene proyecto de ser restaurante y hospedaje.

Le pregunto si siempre vivió en Cocachimba o en algún momento migró. Duda en su respuesta. “Bueno, este…”, alcanza a decir y agrega: “Salí cuando tenía 16 años por algunos motivos”. Insisto: ¿A dónde se fue? Sonríe como si ocultara algo. “A Cajamarca y un poco a Lima”, dice y mide sus palabras. Asegura que partió para trabajar. En Cocachimba no había ningún tipo de trabajo. Tenía que salir. Sus padres repitieron lo mismo que hicieron con ellos: a sus cinco hijos solo les dieron estudios de primaria.

Pero regresó a Cocachimba cuando tenía 25 años. Vuelve a sonreír, tal vez porque los nervios la traicionan.

¿Por qué regresa a los 25 a Cocachimba?

(Sonríe con resignación). Bueno, es una historia… Es así: Antes, aquí en mi pueblo, ocurría que, digamos, mi padre te conoce a ti y le caíste bien. Y él dice: “Cómo tengo mi hija, ella será para ti”, porque le caíste bien al papá, mas no a mí. Entonces dijo: “Tú te vas a casar con mi hija”. Y yo no sabía nada. Cuando me dijo: “Sabes qué hija, tienes que casarte con tal persona porque es buena y no sé qué…”, yo estaba sorprendida.

¿En qué circunstancia le dijo eso?

¡Cuando ya se habían puesto de acuerdo los dos! Yo no entendía qué era casarse. Mi pueblo era noble, no veíamos televisión, hilábamos el algodón, tejía mis alforjas. “Este será tu marido y tienes que casarte”, ordenó. Y me casé a los 16 años. El señor, con 32 años, me llevó a Cajamarca. Después de dos años, tuve un hijo; casi al año y siete meses, tuve otro hijo. Tengos dos hijos, que ahora tienen 27 y 26 años. En esa etapa que viví en Cajamarca fue una vida muy mala, muy horrible, el señor era golpeador. Y dije “no puedo seguir acá, sería horrible morir acá”.

¿Tuvo que escaparse?

Me escapé y volví a mi pueblo. Esa persona me siguió, no me quiso entregar a mis hijos. Pero mis hijos vinieron a mí, me buscaron, pero no siempre los podía tener y en mi cabeza tenía la idea de que ellos tenían que ser profesionales. ¿Cómo voy a hacer ahora? Y él se desentendió, horrible…

¿Y sus hijos son profesionales?

Tienen 26 y 27 años. El mayor es ingeniero agrónomo, estudió en la Universidad de Chachapoyas. Trabaja en Ica el arándano y las uvas. Buen chico, muy inteligente. Y el menor estudió sobre las maquinarias de las minas, en Senati de Cajamarca. Se tituló y trabaja en Lima en una empresa. Siempre estuvo a mi lado. ¡Cuando les entregaron sus títulos yo estaba feliz!

¿Cómo se recuperó de lo vivido?

Vine a Cocachimba a trabajar porque empezó el turismo y hacía bastante artesanía. Y trabajaba de guía turística. Nos capacitaron, nos enseñaron inglés. Yo quería aprender.

¿Le guarda rencor a su padre?

Ya no. Murió cuando yo tenía 20 años. Siento que ya pasó, aunque ese hombre me dijo que nunca me iba a dar el divorcio. Tampoco he buscado pelea… Llegó un tiempo que ya no podía hacer el trabajo de guía, porque tuve una enfermedad. ¿Y ahora qué hago? Y dije “haré una casa de adobe” en el terreno que mi mamá me dio, un lugar para vender jugos, queques o café. Y poco a poco comencé a construir la casa donde estoy ahorita. En la mañana me iba de guía y en la tarde abría mi quiosco. ¡Y cómo vendía! (risas). Comencé a crecer: la máquina chiquita de café se convirtió en una más grandecita, hasta que un día un turista me dijo “esto no es cappuccino”. Investigué cómo es y con qué máquina se podía hacer. Además, podía agrandar mi local. Y mi única solución era el banco; entonces, me pedí un préstamo, porque para ese entonces mis hijos todavía estaban en la universidad. ¿Me voy a rendir? ¡Jamás! Fui al banco y dije: “Jefe, buenos días, necesito dinero”. Me miró. “¿Cuánto quieres?”, me dijo. “150 mil soles” (risas). “¿Qué tienes?”. “Nada, solo una casa, pero el terreno es caro”. Lo vio y me aprobó el préstamo, una hipoteca. Me compré la máquina de café para hacer los verdaderos cappuccinos. Me fui capacitando. Pero no me alcanzó la plata. Hasta que mi primo me dijo que en Turismo Emprende (del Estado) tenían un proyecto que daba hasta 80 mil soles. Me presenté. ¿Cómo impresiono a los jurados? Hice un proyecto donde mis platos y manteles tuvieran mi logo, trabajar con tejidos nativos, los platos tenían que ser de piedra rústica de acá, que no se pierda lo que es de Amazonas.

Un proyecto de restaurante.

Digamos que sí, restaurante-cafetería. Mi plato sería el guiso de gallina, con hongos y pajuro, que lo haríamos como una causa. Me presenté y en diciembre de 2024 me dijeron que gané. Entonces, ahorita estoy en una remodelación total (risas). Un lugar donde también puedan entrar personas con discapacidad. Y el café que vendo ya es de especialidad, en ese tema mi hijo me ayudó bastante. Quiero dar un mejor servicio a los turistas. Así tu establecimiento sea lo más rústico, lo más importante es que se vayan con la impresión de que los atendieron con bastante amor.

¿Qué le diría a su padre?

Después de todo lo que he sufrido y he logrado… Le diría que nunca más cometa ese error. Quería correr y preguntarle por qué me hizo eso… Lo que te cuento es una película.

Autoficha:

-“Soy Ellen Santillán Choca. Mi papá encontró en una revista el nombre Ellen, era de una señora que le gustaba escribir libros. Tengo 45 años. He trabajado lavando ropa, limpiando hoteles, de recepcionista, en una imprenta, de guía y ahora trabajo en mi café-restaurante”.

-“Y también trabajo en artesanía. Pero ya no soy guía turístico. También estoy dedicada a mi salud, recuperándome. Tengo que seguir adelante, todo está en tu cabeza; si digo todos los días que estoy enferma, me muero. Quiero hacer muchas cosas para las mujeres”.

-“Quiero darle trabajo a las mujeres, porque a veces los maridos por un sol te maltratan. Yo solo necesito para pagar mi deuda y unas cosas más. Tengo mi taller de tejeduría. Y mi sueño es hacer una buena casa: en el primer piso un cafetín, en el segundo piso hospedajes y en el tercero una terraza bonita”.

