El universo de 'The Batman' formaría parte del nuevo DCU

El Universo cinematográfico de DC ha pasado por varios cambios en los últimos años, tras el final del universo de Zack Snyder se confirmó un reseteo, de la mano de James Gunn (la mente tras 'Los Guardianes de la Galaxia'), con la película de 'Superman'. Por otra parte, el universo visto en la película de 'The Batman', de Matt Reeves, se había considerado como un universo aparte. Pero hace poco se han oído rumores que llevarían a la fusión de los dos universos.

En las últimas semanas, se habló de que la nueva película del universo de Gunn donde se presentaría su propio Batman, 'The Brave and the Bold', habría sido cancelada, debido a estar constantemente pospuesta. Tras ello, se creyó que el nuevo universo estaría sin su Batman; pero el mismo director de la cinta de Robert Pattinson, Matt Reeves, detalló sobre nuevas posibilidades.

En una entrevista para MTV, Reeves reveló que no rechaza la idea de unir su universo con el de DC de Gunn. "Siempre, si tiene sentido", explicó. "Con nuestra saga, más que nada queríamos enfocarnos en contar una historia del crimen. Por el momento, estamos enfocados en rodar 'The Batman 2', pero a esa posibilidad, tendríamos que ver cómo van las cosas, para James ha sido genial la idea."

Aunque la película de 'The Batman', estrenada en 2022, fue recibida calurosamente por las audiencias, obteniendo series derivadas adelante, como El Pingüino (ganadora de un Globo de Oro por la actuación de Colin Farrell); la secuela ha tenido problemas, llegando a posponer su estreno para el 2027, cuando originalmente se planeaba lanza en el 2025. También se llegaron a cancelar varias series propuestas.

Por el momento, lo que se confirma es que veremos la primera visión del mundo de DC desde los ojos de James Gunn con 'Superman', estrenándose en cines el 11 de julio del 2025.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO