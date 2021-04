De improviso, Ruben, baterista de una banda de metal que comanda junto a su novia, se queda sordo. El médico que lo atiende le advierte que su condición es irreversible y que una operación para colocarle unos implantes puede costarle hasta US$80,000. Mientras junta ese dinero, Ruben, un adicto en recuperación, deberá alejarse de los escenarios e internarse en una comunidad de sordos para aprender a vivir sin uno de sus sentidos.

Con esta premisa arranca El sonido del metal, película dirigida por Darius Marder que suma seis nominaciones a los Premios Oscar, incluida Mejor película. Este filme, luego de ser estrenado en el Festival de Cine de Toronto de 2019 y recorrer otros circuitos independientes, llegó el año pasado a la plataforma Amazon Prime Video.

Desde sus primeras escenas, la película coloca al sonido como eje central de la narrativa, y no como un simple complemento de los encuadres y el desarrollo de la trama. Así, los contrastes entre el ruido y el silencio, los ecos, cambios de tono, y las diferentes perspectivas en que los personajes perciben una misma situación, le dan potencia al lenguaje audiovisual.

El director, que coescribió el guion junto a su hermano Abraham Marder y Derek Cianfrance, contó meses atrás que su idea inicial era plantear una historia de amor alrededor de las distintas reacciones hacia el sonido. Conforme se desarrolla el filme, el lenguaje planteado desencadena reflexiones más profundas sobre la soledad y la necesidad de hacer una pausa en nuestras vidas.

“Jugamos con el sonido pero de una forma sutil para que no lo sientas invasivo. Hay una experiencia emocional muy profunda, que se convierte en visceral, en algo que no hemos escuchado antes”, dijo Marder en el festival de Toronto.

ÉPICA PERSONAL

La exploración de Ruben, interpretado por Riz Ahmed (nominado al Oscar por este papel), no llega a caer en el melodrama. Su épica personal por no quedar aislado en este vacío sonoro no se convierte en una historia cliché de superación.

Esto no llega a ocurrir debido a la profundidad con que se expone la cultura de quienes viven con una discapacidad auditiva. Según Marder, durante la filmación, comprendió que la sordera no debe entenderse como una condición únicamente física.

También es importante la capacidad de inmersión de Ahmed en su papel. Además de aprender a tocar batería y familiarizarse con el lenguaje de señas, en su interpretación maximiza la expresividad de su rostro y mirada para que sea más verosímil su proceso de adaptación a la sordera. A partir de esta conexión con sus emociones, el protagonista encuentra el sosiego y calma que también pueden surgir en medio de la soledad y el silencio.

El sonido del metal, disponible en Amazon Prime Video, está nominada al Oscar en la categoría Mejor película. Su protagonista, Riz Ahmed, compite por el premio a Mejor actor. Paul Raci también está incluido en la terna para Mejor actor de reparto.

El filme, además, obtuvo una nominación a Mejor guion original y Mejor sonido. Este equipo está formado por Phillip Bladh, Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Carolina Santana.

Finalmente, también compite por el Oscar a Mejor edición por el trabajo de Mikkel E.G. Nielsen.

Riz Ahmed ganó en 2017 un Premio Emmy como Mejor actor de miniserie o telefilm por su actuación en The Night Of. Este año también está nominado a los BAFTA.

