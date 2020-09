María Isabel Granda y Larco o Chabuca Granda nació muy cerca del cielo, un 3 de setiembre de 1920, hace exactamente cien años. Antes que Lima, Barranco o Miraflores, el asentamiento minero Las Cotabambas Aurarias, Apurímac, a 4.800 m.s.n.m., fue su primer hogar.

Orgullosa de ser serrana, solía decir “he nacido tan alto que podía lavarme la cara con las estrellas. Soy hermana de los cóndores”. Así la recuerda Teresa Fuller, hija de Chabuca e incansable promotora de su música y memoria.

Emocionada, nos comenta que hace dos años tuvo la oportunidad de dar los mismos pasos que su madre en Apurímac: “Con mi hermano llegamos a la laguna donde mi mami jugaba. Fue muy lindo pisar los sitios y recorrer los espacios donde ella nació y jugó sus tres primeros años”. Chabuca aprendió el quechua antes que el español porque todos los que la rodearon hablaban esta lengua andina, pero al llegar a Lima, se borró de su memoria, una pérdida que no pudo superar. “Deploro que mis amas no me hayan seguido hablando en quechua”, decía con frustración. “Ahí es donde pierde ese idioma maravilloso que siempre sintió que le hacía falta”, agrega Teresa.

“Pasaba toda la noche componiendo”

Pero algunos vacíos se llenan derramando canciones. Al ocultarse el sol y cuando la ciudad callaba, Chabuca se sentaba a escribir. “Pasaba toda la noche componiendo sus letras y poniendo la música junto a su grabadora y guitarra. Cuando vivíamos en Miraflores se sentaba en la mesa del comedor junto a la ventana que daba a un árbol precioso que ella miraba todo el tiempo. Escribía y escribía. Hemos encontrado anotaciones hasta en la guía del teléfono”, imágenes que no desaparecen de la memoria de Teresa.

Entrega de la Orden del Sol de manera póstuma a la cantante y compositora Chabuca Granda, en representación su hija Teresa Fuller Granda. (Foto: Andina)

Dentro del archivo familiar quedaron guiones de cine, teatro y televisión resguardados por su hija, además de letras de canciones todavía sin música y las composiciones emblemáticas que se conservan en la memoria musical de los peruanos.

Muchas de ellas fueron creadas para recordar aquellos lugares que recorrió como el puente, el río y la alameda del centro de la ciudad, evocado en su canción más reconocida en el mundo, “La flor de la canela”, así como los barrios de Lima, el Puente de los Suspiros y sus calles.

Chabuca Granda compuso "La flor de la canela" basándose en la historia de Victoria Angulo Castillo. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Pero también perfiló a los personajes que marcaron su vida con música, historia, poesía y cariño, como lo fue su padre en “Fina estampa”. Intelectuales como los historiadores Raúl Porras Barrenechea y Pablo Macera eran parte de su círculo. Se reunía con narradores como Julio Ramón Ribeyro o Manuel Scorza. “Tiene una serenata a Pablo de Madalengoitia, canciones a Luis Banchero Rossi, a Bruno Roselli, defensor de los balcones de Lima; en fin, son personajes que siempre estuvieron alrededor de la casa al igual que poetas como César Calvo, Antonio Cisneros, Rodolfo Hinostroza o Juan Gonzalo Rose, a quien le dedicó ‘Un río de vino’”, agrega Teresa a una larga lista.

Pero también mujeres como Aurelia Canchari, su cocinera, a quien le dedicó “El dueño ausente”: “A Chabuca le conmovía su forma de silbar”, nos dice Diana Cornejo, autora de Déjame que te cuente, un libro que repasa la vida de Chabuca través de las personas que la rodearon y sus lugares simbólicos. Se sorprende también de la historia detrás de la canción “Puño de oro”, ¿por qué admiraba tanto al boxeador?: “El que Mauro Mina escondiera su desprendimiento de retina para poder luchar por el Perú fue una muestra de heroísmo”, comenta la autora del libro. No podemos olvidar a Victoria Angulo, la mujer que inspiró “La flor de la canela”.

Aurelia Canchari ilustrada por Sandra Zimic en el libro "Déjame que te cuente" (Emilima) de Diana Cornejo.

Artista para el mundo

Para Mabela Martínez, quien junto a Susana Roca Rey produjo los discos A Chabuca, nominados a dos Grammy Latino, la figura de Chabuca es la unión de varios elementos: la mujer, la compositora, la cantante y sus músicos, los poetas, sus amigos y sus viajes. Se nutrió de la nueva trova, bossa nova, jazz y diversos géneros del mundo que llegaban a ella también a través de sus músicos: “Tenía la guitarra de Lucho González muy al bossa nova, de Félix Casaverde en lo afroperuano, Álvaro Lagos con una fusión entre lo criollo y moderno. Óscar Avilés ya era un revolucionario de la guitarra”, dice Martínez y continúa afirmando lo que ha dicho muchas veces: “Para mí Chabuca es una precursora del world music. Escribir de esa forma, atreverse a alterar las estructuras ortodoxas de la música peruana, en este caso el vals, y rescatar la música afroperuana era muy atrevido y arriesgado, pero hoy está viendo sus frutos. Se ha demorado casi una vida en poder lograrlo”, dice.

Y el mundo la celebró en su momento y lo sigue haciendo. Logró que sus melodías sean interpretadas por Plácido Domingo, Bola de Nieve y Chavela Vargas: “Esta es la primera época de la ’exportación’ de la música de Chabuca al mundo”. Con los discos “A Chabuca” podemos escuchar a Armando Manzanero, Jorge Drexler, Joaquín Sabina, Rosario o Ile cantando a nuestra estrella.

Primicias para Chabuca

Como homenaje, Mabela anuncia una primicia: un video colectivo de la canción “Chabuca limeña”, compuesta por Manuel Alejandro en 1983 e interpretada por Raphael, que este mes será cantada por una lista de artistas peruanos e iberoamericanos. Aunque los nombres se mantienen en reserva, logramos obtener los de Pablo Milanés, Tania Libertad, Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto y Patricia González. Esta producción se lanzará a fines de setiembre.

Las sorpresas no terminan aquí. Tony Succar, reconocido percusionista peruano, de igual manera, tiene una novedad para la autora de “Fina estampa” y es que ella también marcó la vida del dos veces ganador del Grammy Latino. “Siempre he sido fanático de ‘La flor de la canela’ porque, desde que puedo recordar, la cantaba con mi mamá. Es como un himno de mi vida”, nos dice desde Miami. “La flor de la canela” es parte del disco Mestizo, dedicado a la música peruana y venezolana, producido con Eric Chacón, y el día de hoy es el lanzamiento del video. Esta versión es cantada por Chabuco, artista que lleva su nombre como homenaje a la peruana.

“Ella es una de las compositoras más grandes, si no la más grande que ha dado el Perú”, resalta Succar. Interpretar “La flor de la canela” es un tributo a Chabuca y, como dice, “es un gran honor”. Honor que compartimos los peruanos al recordarla hoy, el día de su centenario.

Actividades para ver en casa

Juan Diego Flórez canta con Chabuca Granda

La ingeniería musical permite realizar un producto de una calidad impresionante. Desde el canal de YouTube de Sinfonía por el Perú se verá cantar a Juan Diego Flórez y Chabuca Granda.

Preludio vuelve con entrañable musical

Desde hoy y por cinco días estará disponible en el canal de YouTube de Preludio Déjame que te cuente. El musical de Chabuca, obra que llenó los teatros durante dos temporadas en los años 2016 y 2017.

Retablo a Chabuca en el Gran Teatro Nacional

El Ministerio de Cultura transmitirá la gala virtual Retablo a Chabuca. Hoy a la 1 p.m., en calidad de estreno por la plataforma web GTN en vivo. Y a las 10 p.m. por TV Perú.

15 músicos del mundo por Chabuca

La saxofonista Claudia Medina se embarca en un ambicioso proyecto con músicos de Rusia, Italia, Palestina, India, Australia, Serbia, Japón, EE.UU., Kenia, Chile y más. En claudiamedinamusic.com.

Amor viajero

El cantautor peruano Rodrigo Terry está presentando la canción “Amor viajero”, tema inédito que no ha sido considerado en ningún disco de Chabuca. Véalo en la cuenta YouTube de Rodrigo Terry.

Libros por el centenario

El libro Déjame que te cuente (Emilima) de Diana Cornejo e ilustrado por Sandra Zímic se presentará hoy a las 3 p.m. en www.facebook.com/LimaLeeMML. Esta es una de las actividades programadas por la Municipalidad de Lima hasta el 20 de setiembre.

El libro “Las palabras de Chabuca” (Planeta), editado por Alberto Rincón, se presentará el 15 de setiembre, 7 p.m. desde el fanpage de la editorial.

