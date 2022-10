Por Diego Daza

Marzo 2020 marcó un antes y un después en nosotros. Chau fiestas, conciertos y festivales. El golpe resultó ser tan duro que, ni bien la industria del entretenimiento se reactivó dos años después, empezamos a asistir a estos eventos para sentirnos vivos de nuevo. El Road to Ultra fue una de esas fiestas que tuvo que decir “espérenme, ya regreso”. Desde su primera edición en 2015, este festival se convirtió, entre los fanáticos de la música electrónica , en una meca al que se debía ir todos los años.

Ya sea el 7 u 8 de octubre, Road to Ultra Perú se apropió de ambas fechas para congregar a miles de fans que buscaban quitarse esas ganas de vivir un evento como suelen realizarse en países como Estados Unidos, Bélgica, Francia o, sin irnos tan lejos, en Argentina, Brasil o México.

Fue así que, al llegar el 2022, el festival que año a año congregaba un promedio de 17 000 personas, anunció su retorno y con un lineup de lujo: Dj Snake, Afrojack, Nicky Romero y KSHMR. Nada que envidiar a otros carteles internacionales.

(Foto: Road To Ultra / Instagram)

Road to Ultra Perú: La vitrina que los Dj peruanos necesitan

Por el lado nacional, el experimentado Thomas Young y el talentoso Kayfex complementaron la lista. Ambos abrieron el festival con sus estilos muy peculiares y, en menos de dos horas, ya habían envuelto al público en una atmósfera repleta de saltos, bailes y euforia.

Mientras que Thomas derramaba su dominio con las tornamesas con géneros tales como el trap y hip hop, Kayfex demostraba por qué es uno de las promesas peruanas de raíces ayacuchanas que ha encontrado el balance perfecto entre el folclore y los beats.

Perú aún se encuentra en ciernes cuando se habla de figuras que puedan desenvolverse en la escena electrónica mundial.

Si bien es cierto que tenemos muchos otros talentos que llevan la Marca Perú a distintos territorios, aún no somos un referente a exportar por si un festival de talla internacional (como son Lollapalooza o Coachella) desea invitar a un peruano o peruana a formar parte de su cartel.

Y es este punto en el cual Road To Ultra cobra importancia porque, desde su llegada a nuestro país hace 7 años, siempre ha apostado por el producto nacional. Este evento, el cual es una extensión del Ultra Music Festival de Miami, representa una ventana para nuestros productores que se mueven dentro de la música electrónica.

El haber tocado en este tipo de festivales, al artista le da un valor inmensurable. ¿Y lo mejor? El público peruano responde. Y responde bien ante sus connacionales.

(Foto: Road To Ultra / Instagram)

Nicky Romero también evoluciona

Nicky Romero hizo lo que mejor sabe hacer: conectar con su público mediante sus melodías y líricas que lo han llevado a ser uno de los holandeses más demandados en festivales de este calibre. Era su tercera vez que tocaba en Lima y el progressive house que lo caracteriza se escuchó en toda La Pelousse del Jockey Cub.

La última aparición de Romero en la capital fue en 2019 para el Black Hole y, desde aquella oportunidad, se nota claramente hacia dónde está yendo su estilo: el progressive con unas pinceladas de techno, género que es la raíz de todas las variantes de la electrónica. Así lo demuestra con su último sencillo “Techtronic” y su reciente EP de cuatro temas llamado “Perception”.

Esta tendencia está creciendo cada vez más en los DJ que se hicieron muy conocidos tras el apogeo del EDM (electronic dance music) y la razón es que dicha rama comercial y mainstream de la música electrónica se volvió tan repetitiva que muchos empezaron a probar cosas nuevas. Prueba de ello es el mismo Hardwell, por ejemplo.

KSHMR y su facilidad para quererlo

Quien jamás te va a fallar es KSHMR. Desde su revelación en público de la mano de Tiesto en el Ultra Music Festival de 2015, este DJ, productor y artista solo ha sabido lanzar éxito tras éxito. Actualmente, ocupa el puesto 11 de la lista DJ Top Mag, la cual reúne a los mejores disc jockeys del planeta.

La humildad que siempre lo ha caracterizado lo sabe llevar al escenario. Sus raíces hindúes por parte de papá las plasma en sus sencillos que son una mezcla entre el big room y sonidos de la India. Es esa capacidad de fusionar música de distintas culturas que lo hace tan querido y amado por todos. Y el Perú, claramente, no fue la excepción.

De hecho, KSHMR ya lo había hecho antes cuando pisó suelo peruano por primera vez en 2016. En aquella ocasión, remixeó el famoso “Cóndor Pasa”. Regresó en 2019 y lo hizo de nuevo con “Contigo Perú”. ¿Con qué nos sorprendió este 2022? Pues claro, con cumbia. Las más de 20 000 almas gozaron y bailaron con “Cariñito” y “Anaconda”.

(Foto: Road To Ultra / Instagram)

¿Es acaso KSHMR uno de los más infravalorados en la escena electrónica mundial?

La fiesta aún comenzaba. Al promediar las 11 de la noche ya se vitoreaba el nombre de Afrojack y los asistentes no dejaban de desfogar todas esas ansias de divertirse en un festival de la envergadura de Road To Ultra. El mainstage, grandioso como siempre. Las pantallas, los visuales, las luces y la pirotecnia que acompañaban al escenario trasladaban al público a un grado mayor de éxtasis.

De inicio a fin, los fans nunca dejaron huecos en la zona de baile. Los rincones de ambas zonas (general y VIP) lucían repletos. No había casi nadie que no saltara o grite algunos clásicos de la música dance que Afrojack muy oportunamente reproducía en sus consolas. “Zombie Nation”, “Heads Will Roll” y “Afroki” fueron las más gozadas.

(Foto: Road To Ultra / Instagram)

Una serpiente llegó: Snake y su primera vez en Lima

Todo estaba predestinado para que el final sea inolvidable y de eso, se iba a encargar DJ Snake, quien tocaba por primera vez en Perú. Este francés, que es un especialista en controlar masas de gente con su música dusbtep, trap, hardstyle y pop, fue la cereza del pastel que endulzó la quinta edición del Road To Ultra Perú.

Si ya había sonado cumbia, ¿por qué no reguetón? “Serpiente”, como se hace llamar frente al público latino, no desaprovechó la ocasión para compartir algunos de sus temas que produjo con algunos cantantes del movimiento urbano, como son “Taki Taki” con Ozuna y “Loco contigo” con J. Balvin.

A Snake siempre se le conoció por esa personalidad suelta ante su público, fresca, conchuda. Incluso, se dio la licencia de indicarle al público que no lo llamen por su nombre comercial en el momento en que lo aclamaron. Sino, hizo que lo hagan por su traducción al español. “Serpiente, serpiente, serpiente…”

Quizá muchos se quedaron con las ganas de que toque algunos de sus clásicos recientes, como lo son “Ocho cinco” con el dúo Yellow Claw o “Middle”, uno de sus más famosos temas de su álbum Encore del año 2016. Sin embargo, no hubo casi nada que reclamar a su set: variado, enérgico, con las pausas adecuadas y con la interacción necesaria con su público.

¿Qué nos falta para ser embajadores del Ultra Music Festival?

En las historias de Instagram de Dj Snake, Afrojack, Nicky Romero y KSHMR se pudo ver cómo lucía el aforo desde las perspectivas de ellos y fue un lleno total. Desde atrás, hasta adelante: todos disfrutando porque el Road To Ultra había regresado y por la puerta grande.

Dejando de lado el cambio de locación al último momento y otros pequeños cambios que hubo en el trayecto, este festival se perfila para al fin convertirse en una sede satélite del Ultra Music Festival, cuya duración oscila entre dos o tres días. ¿El público peruano estaría listo para eso?

Si tomamos en cuenta que Lima ha sido sede de este evento por cuatro años consecutivos (2015, 2016, 2017 y 2018) y siendo 2022 la fecha de la quinta edición con un sold out al 100%, ¿por qué no soñar?

Además, Road To Ultra Perú no viene solo. Llega con Resistance: festival de techno, deephouse, techouse y demás vertientes underground que va también por su quinta edición para este año en Lima. En 2016 fue su primera fecha y, desde entonces, ha venido desarrollándose de forma continua, a excepción de 2020 y 2021 por obvias razones.

La escena electrónica en el país necesita de más apoyo e inversión para que siga desarrollándose y evolucionando. La reactivación del sector entretenimiento tras la pandemia debe ser tomada como una oportunidad para apostar por este tipo de espectáculos. Ya se ha demostrado que sí hay un público que responde porque hay más ofertas y propuestas musicales.

Por lo pronto, sigamos acudiendo a festivales. El Road To Ultra Perú 2022 ha dejado la valla muy alta. El género nos necesita.

VIDEO RECOMENDADO