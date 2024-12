El regreso de Bryce

Es París del cuarto sin ventanas en el que vivía en su primera incursión. Es París de aquella habitación con una cama, una mesita, una máquina de escribir y una claraboya por la cual goteaba la lluvia. La ciudad a la que llegó en 1964 con el único propósito de ser escritor.

Es París de las primeras líneas de Huerto cerrado (1968), el entrañable conjunto de cuentos. Es París del germen que facilita la escritura de Un mundo para Julius (1970), una de sus novelas cumbre.

Y también es París de las primeras cartas que Alfredo Bryce Echenique le escribió a su querido amigo de juventud François Mujica Serelle, abogado y dirigente deportivo que falleció en 2019. Y ahora es la ciudad que sirve como punto de partida para su regreso editorial.

Con 85 años de edad y en proceso de recuperación del cáncer, acaba de publicar Desde la hondonada 1. Cartas a François Mujica (1965-1999), editado por Peisa. Son 96 cartas que Mujica guardó y que en 2017 las entregó al director de Peisa, Germán Coronado, para que las publique. Eso sí, el libro no incluye las misivas de Mujica, quien se las pidió y no se las devolvió, quizás porque, como dice Bryce, esa parte de la correspondencia era una apología del APRA.

“Son, también, un testimonio íntimo y revelador, pues permiten trazar un retrato sin ambages ni filtros de Bryce Echenique”, señala la editorial.

MAYO DEL 68

Esta obra epistolar es un inventario de las vicisitudes de sus primeros pasos en la creación literaria, la vida de profesor universitario en tiempos de mayo del 68, la aparición de sus novelas y cuentos, y el paulatino reconocimiento de la crítica y aprecio de los lectores que sus libros van conquistando.

También somos testigos de las dificultades económicas, las continuas enfermedades del alma, la soledad y los encuentros y desencuentros sentimentales. Todo desde Perugia, París o Barcelona.

“En estas cartas —que tienen como sello distintivo la oralidad de la que están impregnadas las obras literarias de nuestro autor— está reflejada la aventura vital de Alfredo Bryce Echenique, la valiente apuesta de un joven escritor por prevalecer, por encima de las adversidades, y quebrar el cerco que le tienden los desengaños amorosos y la enfermedad para regalarnos, en su afán, algunas de las obras literarias más conmovedoras de nuestro tiempo”, apuntan los editores.

Desde la hondonada se presentó anoche en la Feria del Libro Ricardo Palma. Además del autor de La vida exagerada de Martín Romaña, estuvo presente su colega Alonso Cueto. Y Bryce Echenique se dio tiempo para firmar libros a sus seguidores.

Cuando cumplió 80 años, en una entrevista me dijo: “Creo que he escrito todo lo que tenía que escribir. Pero la literatura me salva hasta el día de hoy. La literatura es una salvación muy larga…”.

EXTRACTOS DE UNA CARTA

París, 3 de mayo de 1970

Mi querido François,

(…)

Por París la vida es bastante diferente a la época buena y alegre que pasamos juntos. Vivo en paz, muy aislado del mundo, en un departamento precioso, muy cómodo, muy libre e independiente y muy barato: uno de esos chiripazos. Pero estoy harto de la ciudad en la cual se respira un clima de violencia, con el consiguiente y notable renacimiento del fascismo protegido abiertamente por el Estado. Vivimos bajo el gobierno del dinero, corrompido, frívolo, vulgar y represivo al máximo. La deformación de la noticia a través de los medios de comunicación es horrorosa y deprimente. Todo se pudre, mi querido François, y yo quisiera irme pero no sé dónde ni para hacer qué, sobre todo ahora en que tengo un trabajo que paga y deja tiempo para escribir. Sigo en Nanterre que de por sí merecería un libro entero, aunque tengo el defecto grave de establecer lazos demasiado emotivos con mis alumnos y ello, a la postre, fatiga terriblemente.

(…)

Te tengo un ejemplar de Huerto cerrado y también uno para Pocho. Algún día lograré tal vez enviártelo con alguien si es que aún no tienes uno. Lo de la novela marcha muy bien: si se da el premio es casi seguro que este me corresponderá a mí o al chileno Donoso, contra cuya participación se quejaron algunos jurados por tratarse de un escritor de casi cincuenta años, consagrado, editado por Seix Barral y que para nada necesita el premio. Sin embargo, parece que la política de la casa es invitar cada cierto tiempo a alguien famoso para que el premio mantenga prestigio: así fue que premiaron a Carlos Fuentes hace unos años cuando ya era Carlos Fuentes. En fin, si Seix se lleva la colección del premio en la partición legal, el fallo no se dará y este pleito puede durar mucho tiempo aún. Ya Barral me dijo que si quería me editaba la novela inmediatamente en la nueva Barral Editores y me ofrece contrato muy bueno y lanzamiento muy importante. Aun voy a pensar un tiempito más, por si las moscas, pero si hasta junio no se ha fallado retiraré mi novela y Barral me la editará. Pero las últimas noticias son tanto o más alentadoras: García Márquez, editado en Seuil (premio este año a la mejor novela extranjera) se ha apasionado con mi novela y ha hablado con Seuil y ya vinieron a buscarme ofreciéndome traducción y edición en francés en cuanto yo quiera. Seuil es ahora la primera editorial francesa en cuando a la calidad y al riesgo, una casa más humana que Gallimard y mucho más progresista. Como verás, Un mundo para Julius empieza a abrirse camino sola, sin que yo haga nada por ello. Creo que dentro de un año podrás leer este libro que es muy superior y mucho más «yo» que los cuentos, cuya reedición también me ofrece Barral. El panorama se presenta, pues, bastante bueno.

(…)

Alfredo

