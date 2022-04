El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico presentará desde el próximo 23 de abril la obra de teatro Monstruo de Armendáriz. Las funciones serán los viernes y sábados a las 8:30 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. Los viernes son días populares.

Monstruo de Armendáriz es un drama inspirado en el controvertido proceso judicial acontecido en Lima en la década de 1950 contra Jorge Villanueva Torres, afrodescendiente sentenciado a muerte por supuestamente haber violado y asesinado a un niño.

La obra cuestiona la veracidad de las pruebas y del proceso que determinaron la condena del acusado, revisando el rol que tuvieron la discriminación, el uso político de la justicia y la manipulación mediática para definir la decisión judicial y determinar la postura de la opinión pública.

Sinopsis

Lima, 1954. Recién egresado de la universidad, Carlos Mora es contratado como abogado de oficio en el Poder Judicial. Bajo la tutela del controvertido abogado Francisco Gómez Peña lleva adelante su primer caso: defender a Jorge Villanueva Torres, bautizado por la prensa como “Monstruo de Armendáriz”, quien es acusado de la violación y asesinato de un niño. Pronto, Carlos Mora descubrirá que detrás de lo que parecía ser un caso definido por la evidencia se esconden muchos secretos. Y que la justicia peruana oculta algo tan peligroso como algunos de los criminales que condena.

La dirección está a cargo de Malcolm Malca Vargas y cuenta con las actuaciones de: Daniel Cano, Verony Centeno, Herbert Corimanya, Gerardo García Frkovich, Diego Lombardi, Gonzalo Molina, Marcelo Paredes y Paul Ramírez. La obra se estrena el sábado 23 de abril a las 08:30 p.m. en el Teatro de la Universidad del Pacífico ubicado en el Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María. Las entradas ya se encuentran a la venta en Joinnus.

¿Quién es Malcolm Malca Vargas?

Magister y Licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus trabajos de dirección más recientes se encuentran: Purgatorio, Armadas hasta los dientes, Cuando tenía cinco años, Visitando al Sr. Green, y Cada vez que ladran los perros. Como asistente de dirección ha participado en los montajes: Noche de reyes, Te odio amor mío, No pasa nada, La noche de los asesinos, Crónicas de días enteros de noches enteras y Adiós al camino amarillo.

En paralelo desarrolla labores académicas en la PUCP. Como parte de esta actividad publicó en el 2020 los libros La gente dice que somos Teatro Popular y Comunicación persuasiva para el litigio arbitral. También ha gestionado la Comisión Arte&Derecho de la Facultad de Derecho PUCP, del 2014 al 2020, encargándose de la producción de eventos académicos y artísticos de variado formato.

Asimismo, ha realizado diversas ponencias, entre las que destacan: La gente dice que somos teatro popular: Identidad y teatro en la periferia de Lima. (UPC, Lima, 2021), ¿Puede el teatro hacernos más convincentes? (CEA, Madrid, 2021); Comunicación asertiva, psicología y persuasión en el arbitraje (CCB, Bogotá, 2020) Técnicas de persuasión en arbitraje internacional: de la psicología al teatro (ICC, Madrid, 2017); El teatro como vehículo de integración comunitaria (PUCP, Lima, 2015); Referentes de identidad en la práctica teatral de la zona periférica de Lima (ALAIC, Lima, 2014).

Además, se desempeña como consultor de comunicación en vivo. Como parte de esta labor es coentrenador de equipos de estudiantes de derecho que representan a la PUCP en competencias internacionales de litigio (MOOTs), con quienes ha obtenido numerosos logros.

Sebastián Eddowe, el dramaturgo detrás de ‘El Mounstro de Armendáriz’

Dramaturgo, director, educador e investigador teatral. Autor de El Rancho de los Niños Perdidos, Una Historia de (Poli)amor, Hasta que Choque el Hueso (con Mario Zanatta), Soy lo Prohibido (con Alejandro Clavier), Nunca Estaremos en Broadway (con Rodrigo Yllaric), XYZ (con Ana Lucía Rodríguez), entre otras. Sus obras han sido presentadas en ocho ciudades de Perú, Brasil, Ecuador, Costa Rica e Inglaterra, y han recibido premios de IberEscena, Teatro La Plaza, Microteatro Lima, ICPNA, Global Latin American Voices, entre otros.

Como educador, ha enseñado en University of Illinois at Chicago, Universidad Científica del Sur, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Colegio La Casa de Cartón, y de manera independiente. Su trabajo académico ha sido presentado en universidades de Estados Unidos, Canadá y Perú. Como dramaturgista, ha trabajado en Expats Anonymous, de Rachel Chin (Yale Cabaret); Between Two Knees, de The 1491s (Yale Repertory Theater); y Exposed, de Laura Goodenow (Real Women Make Waves), entre otros.

Actualmente cursa el MFA en Dramaturgy en la David Geffen School of Drama at Yale, donde además se desempeña de co-managing editor de Theater Magazine (Yale University/Duke University) y coordina actividades en La Casa Cultural – The Latino Cultural Center at Yale.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Estreno: Sábado 23 de abril de 2022.

Temporada: Del sábado 23 de abril al domingo 05 de junio de 2022.

Días de función: Viernes y sábados a las 8:30 p. m. y domingos a las 7:00 p.m.

Lugar: Teatro de la Universidad del Pacífico (Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María).

Venta de entradas: Plataforma web Joinnus exclusivamente. Boletería no disponible en el teatro.

Inicio de preventa: 8 de marzo.

El teatro no cuenta con estacionamiento disponible, le agradecemos tomar sus precauciones. Una vez iniciada la función no se permitirá el ingreso a la sala.

