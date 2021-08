¿Qué preguntas se hacía Sebastián cuando era niño? Tal vez si había vida más allá de la Tierra. Las respuestas las encontraba al leer sobre los planetas. Quería ser astronauta, viajar a otros lugares, conocer lo inhóspito. Pero la geografía e historia se impusieron a la astronomía.

Para el Mundial de Fútbol de EE.UU. 1994 su hermano mayor dibujó todas las banderas de los países que habían ido a los mundiales, como parte de una tarea para el colegio. Sebastián tenía cinco años y con la letra de un niño de esa edad escribió en cada bandera los nombres de los países. Malogró el trabajo de su hermano, pero todas las anotaciones estaban correctas. A los 8, 9 años ya se sabía todas las capitales del mundo, siempre abrazado al Atlas coleccionable que le compraba su padre cada domingo.

Sebastián Chumbe, que habla seis idiomas, se graduó como ingeniero naval, llegó a ser oficial, pero se dio de baja médica. Intentó continuar como ingeniero en una compañía energética global, hasta que renunció. Dejó todo para ser youtuber.

Hoy produce El Mapa de Sebas, donde enseña historia con dibujos y mapas coloreados. Canal que empezó en 2018, solo y sin ganar un sol. Hoy tiene un equipo de tres personas remuneradas. Lleva publicados más de 360 videos y tiene más 700 mil seguidores. Publica de manera interdiaria. Y mañana no se pierdan el video donde se pregunta: ¿por qué Indonesia es el país con mayor número de musulmanes en el mundo? Antes responde a las preguntas que le proponemos.

-¿Por qué es importante mirar a la historia?

Saber de historia te ayuda bastante a entender qué es lo que pasa actualmente, el porqué de las cosas. Algo que me pasaba cuando viajaba era que me encontraba, por ejemplo, con gente de Finlandia y recuerdo que a una chica prácticamente le conté su historia; yo sabía más de su país que ella. “Qué impresionante, ¿cómo sabes tanto?”, dijo. Incluso, dejas bien el nombre de tu país. También es cierta esa frase que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.

-Y seguimos cometiendo los mismos errores.

Justamente porque no sabemos mucho de historia. En el colegio el curso de Historia era, al menos hasta donde yo lo dejé, aprenderte fechas, aprenderte los tratados y un examen de opción múltiple que todo el mundo plagiaba. Yo creo que la mayoría de gente no aprende nada en el cole. No enseñan de manera didáctica, que pueda entretener y cautivar a los estudiantes. La historia es más divertida y apasionante de lo que muchos imaginan. Por ejemplo, Game of Thrones está basada en la historia medieval, claro, con efectos especiales y una súper producción.

-¿Te costó tomar la decisión de dejar atrás tu trabajo como ingeniero para dedicarte a ser youtuber?

Fue una decisión ansiada. Yo quería independizarme y ser mi propio jefe haciendo lo que más me apasiona, y esperé el momento indicado. Renuncié en abril de 2019 cuando ya había monetizado el canal. Ya me pagaban por el canal, menos de lo que ganaba en esa época en Repsol, donde trabajaba. Este trabajo como generador de contenido es como una bola de nieve. Al principio, ganas poquito y después, poco a poco, a medida que consigues más vistas, más suscriptores, vas ganando más y más, especialmente dentro de mi temática, porque mis videos, al ser temas de historia, serán vistos de aquí hasta el fin de los tiempos. Cada vez arrastro más y más videos y tengo más ingresos por esos videos que se siguen viendo. Ahorita estoy económicamente más estable, incluso de lo que estaba cuando trabajaba en Repsol.

-¿Alguien que está pensando generar contenido para YouTube qué debe hacer?

Lo primero es mentalizarse que esto no es un hobby ni un pasatiempo ni un trabajo secundario, como para decir “ya bueno, saco un video cada mes”. YouTube funciona a base de la constancia, porque tienes que sacar por lo menos un video a la semana; y la originalidad, en el sentido de que tienes que tratar de generar un contenido que no esté en YouTube. Antes de El Mapa de Sebas tuve un canal sobre enseñanza de idiomas, que fue el típico ejemplo de lo que hice mal: hacer algo que ya todo el mundo había hecho. En cambio, con El Mapa de Sebas agarré un nicho más específico y no tenía competencia. Ya había canales de historia, pero ninguno que te contara de la manera en que lo hago y con base en los mapas; y sobre temas como, por ejemplo, resumir la historia del Perú en 10 minutos.

-La paciencia debe ser otro factor importante para que te vaya bien en YouTube.

Es otra cosa básica. En el primer canal de enseñanza de idiomas trabajé casi diez meses y no gané ni un sol. En El Mapa de Sebas me la pasé como siete meses sin ganar ni un sol.

-Sebastián, ¿por qué el Perú llega así al bicentenario?

Hasta antes de la pandemia, estábamos en una de las mejores épocas. La pandemia ha ocasionado que empecemos una caída en picada desde 2020. La polarización política es una consecuencia directa de la pandemia. Cuando todo va bien, nadie se acuerda de las diferencias, pero cuando todo va mal, te das cuenta de que había ciertos problemas estructurales que no los resolvimos a tiempo, y ahorita ya tocaron fondo.

-¿Por qué se dice que el Perú es un país diverso?

Somos megadiversos en el sentido biológico. Tenemos una de las biodiversidades más grandes del mundo. Pero en la diversidad étnica son unas 35 etnias diferentes y si la comparas con otros países, no somos de los más diversos del mundo étnicamente hablando. Papúa Nueva Guinea tiene 850 etnias, la India tiene como 700, Indonesia tiene más de 700. Dentro de la región, estamos después de Brasil.

-¿Hoy qué preguntas te haces?

Muchas. Desde cuál es nuestro objetivo en la vida; y como no tenemos respuesta, yo decidí trazarme un propio objetivo.

- “Soy Sebastián Chumbe Checa, tengo 31 años, nací en Piura por el trabajo de mi papá, él es de la Fuerza Aérea. Nos vinimos cuando yo tenía dos o tres años. También viví en Pisco. Acabé el colegio y de frente me metí a la Escuela Naval. Trabajé en la Marina y Repsol”.

- “Los recuerdos más bonitos de la Marina son los viajes que tuvimos. Un viaje fue a EE.UU., México, Panamá, Costa Rica y Ecuador. Luego he viajado con la Marina Brasileña, me invitaron porque me gradué entre los primeros puestos. Fueron seis meses en 10 puertos por Europa”.

- “Tengo un canal secundario que se llama Mapa Político, donde hablo más de política y actualidad, en conjunto con dos amigos. Y estoy enfocándome en mi Instagram (@Sebaseldelmapa), donde hablo de temas más allá de historia. Ni bien me vacunen, quiero viajar para contar la historia de los países”.

