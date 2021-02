En su programa radial de la mañana de ayer, la carismática actriz Regina Alcóver cambió la voz y dio la noticia que quizá nunca imaginó anunciar: su entrañable amigo Osvaldo Cattone ya no estaba más en este mundo.

“Con la alegría y la fuerza que tenías nos vas a hacer una revolución desde el cielo (...) Vamos a seguir adelante. Como él me diría: El show tiene que continuar”, fueron algunas de las palabras que le dedicó Alcóver al amigo que se volvió un hermano para ella.

Historia de amor

Osvaldo Cattone llegó al Perú en los años 70 como galán argentino. En 1973 protagonizó la telenovela Me llaman Gorrión junto a Alcóver y fue desde ese momento que cultivaron una amistad de cinco décadas. Desde aquellos años Cattone se fue gestando como el imprescindible director y actor que es hoy.

Osvaldo Cattone con su gran amiga, la actriz, Regina Alcover. Lima, 1 de septiembre del 2008. (Foto: GEC Archivo)

Varias generaciones de peruanos crecieron asociando su nombre al mítico Teatro Marsano o el búnker, como lo llamaba él. Por 45 años, Cattone vivió y sudó Marsano, junto a Chalo Gambino y Makhy Arana formaron un triunvirato que supo mantener a flote el teatro miraflorino.

Puso en escena innumerables piezas que se acercaron a una amplia variedad de públicos, este fue uno de los aportes más valorados de su trabajo. “Osvaldo significa demasiado para el teatro peruano, le dio formalidad y captación de público. Hizo mucho por promocionarlo y llevarlo público a través de sus puestas en escena en el Marsano. Mucha gente creció o se acercó al teatro viendo sus obras. El teatro peruano le debe muchísimo”, nos dice el actor Bruno Odar quien fue dirigido por Cattone en Buenos vecinos, la última puesta en escena que hizo el director antes de la pandemia.

Odar describe la relación entre el teatro y Cattone como una bella historia de amor. “Cada función era como un ritual de amor para él. Celebraba cada función con mucha alegría, con los actores que interveníamos en la puesta en escena y el público. Después de cada función y durante los ensayos se celebraba una gran fiesta con él. No dejaba de transmitir su gran amor por el teatro y lo hacía siempre con mucha energía y sensibilidad, como el teatro mismo”, agrega. “Siempre nos recibía en el primer ensayo con un obsequio, podía ser una botella de vino, chocolates o flores para las actrices. Era chapado a la antigua, como él decía. Era un gesto muy hermoso. El año pasado le cantamos cumpleaños porque estábamos en plena temporada y siempre bromeaba con su edad y con la muerte”, recuerda Odar sobre los entretelones de Buenos vecinos.

Para Odar, con la muerte de Cattone el Teatro Marsano nunca podrá volver a ser visto como antes y propone cambiarle el nombre por Teatro Osvaldo Cattone, como una manera de sentir nuevamente la presencia del director argentino.

“Buenos vecinos” fue la última obra que Osvaldo Cattone puso en escena en el Marsano. Actuaron Martha Figueroa, Andrea Luna, Pietro Sibille y Bruno Odar.

La última pieza

Para la actriz Ebelin Ortiz, la muerte de Cattone representa un importante golpe para las tablas peruanas: “Osvaldo fue, sin lugar a dudas, además de Yuyachkani, quien ha mantenido un teatro funcionando por décadas y eso se debe a su perseverancia e ímpetu. Con su personalidad arrolladora supo impulsar el teatro, y lo defendió en los peores momentos del país. Él, como ningún otro, vivió desde la bonanza hasta el descalabro de las artes. Se queda en el tintero un trabajo muy interesante que debió estrenar el 2020. Una obra de Ionesco de nombre Exit The King o El rey se muere, título que hoy cobra relevancia pues él es el rey”, nos comentó Ortiz.

El estreno de esta obra quedó en pausa por la llegada de la pandemia y hubiera marcado su regreso a la actuación de Cattone después de El Padre, una de sus interpretaciones más celebradas.

Momentos especiales

“Fue uno de los momentos más especiales de mi vida”, nos dice Juan Carlos Fisher, director de El Padre. “Osvaldo nunca había hecho una obra fuera del Marsano como actor, entonces me sentí muy honrado que acepte hacerlo conmigo. Fue una experiencia inolvidable que me cambió la vida. Creo que para todos los que estuvimos dentro de ese proceso fue muy especial. Nadie lo había dirigido en 40 años y el nivel de generosidad que mostraba conmigo y todos los compañeros era sobrecogedor. Su cariño y entrega es una lección de vida para todos. Somos generaciones de generaciones que amamos el teatro gracias a él”, afirma Fisher.

Para él, Cattone era un personaje excepcional: “Ha visto las más de 30 obras que he dirigido. Siempre se escuchaba su voz y su aplauso. Me llamaba y me decía todo lo que le había gustado de la obra, y lo que no y por qué. Era un crítico agudo, sensible y generoso. No es normal que alguien de su trayectoria coja el teléfono y te mande un audio con un apreciación de tu trabajo”, recuerda Fisher sobre su amigo Cattone. “El resultado de El Padre ha sido uno de los más felices. El público salió muy conmovido. Lo que hacía Osvaldo en el escenario era muy especial. El nivel de profundidad de su trabajo era muy conmovedor. Me siento orgulloso y agradecido de haber tenido la suerte de tenerlos cerca y ser su amigo”, comenta el director de El Padre.

La palabra muerte no le era extraña. En sus últimas entrevistas hacía notar que sus más de ochenta años se veían en su cuerpo, pero no en su mente. Sus amistades resaltan la vitalidad y energía que irradió hasta el último momento. A los 88 años, Cattone se marchó a revolucionar el cielo.

Más información

Osvaldo Cattone (1933-2021) se inició en el mundo del teatro con tan solo 8 años de edad. Debutó como director teatral con la obra La inocente en 1952.

en 1952. Con la obra Aleluya, Aleluya , en 1976, marcó el comienzo de su relación con el Teatro Marsano , vínculo que se mantuvo hasta sus 88 años.

, en 1976, marcó el comienzo de su relación con el , vínculo que se mantuvo hasta sus 88 años. Antes de morir, Cattone dejó escrito su libro de memorias. Se titula Soy lo que soy y se estima que se publicará este año por Penguin Random House. El director de teatro escribió estas memorias durante la pandemia.

