El inventor de libros

El libro es fondo y forma. Lo que se dice y lo que se ve. Lo que no se dice y lo que no se ve: sus silencios. Lo que se lee y lo que se toca. Texto, diseño y materia.

Entre los que advierten esa totalidad del libro está Arturo Higa Taira, uno de los creadores de Álbum del Universo Bakterial (AUB), colección de libros de poesía peruana contemporánea de autores vivos, que opera desde 2002. Hasta la fecha contabiliza 57 obras publicadas y para 2025 tiene programados seis nuevos conjuntos poéticos.

Imagen HIGA TAIRA Y SUS INVENTOS. En la actualidad, Álbum del Universo Bakterial (AUB) lo dirige con Alessandra Pinasco y Teresa Cabrera. (Foto: Martin Pauca)

Colores enteros, letras y números que parecen códigos, portadas tipográficas, figuras geométricas, líneas. Cinco palabras y un fondo blanco. Insinuaciones. Experimentar con las posibilidades. Diversos acabados que rozan la belleza. Todo eso y más hallamos en la confección de los libros de AUB.

¿Por qué hacerlos así?

—No lo he pensado tanto. Lo que sí sé es que yo, como diseñador o editor, me ubico siempre en un rango donde me considero lector o consumidor. Los libros ahora tienen otros desafíos: secuestrar tu atención y crear cierto síndrome de Estocolmo, en el sentido de que te sientas seducido.

Imagen ARTEFACTOS. Libro perla: Un sonido amarillo, de Rosa Granda.

Busca el destino donde los libros no sean efímeros, el camino donde no pasen de manera fugaz. Durar para siempre con la escritura (los poemas) es lo esencial, pero Arturo va más allá: alcanzar la infinitud en los márgenes de un texto, en el interlineado, en el tipo de letra, en el capitular, en la solapa.

—Los libros tienen una pretensión, que es durar para siempre. Mi motivación va hacia ese lugar.

Arturo Higa Taira tiene 51 años. Estudió Literatura y es diseñador gráfico editorial. Desde la literatura ordena el universo, y el diseño le facilita esa visión.

También está al frente del estudio Sputnik, desde donde ha diseñado libros para Gastón Acurio y la Universidad de Harvard, entre otras decenas de encargos, y desde donde diseña —hace seis ediciones— el pabellón peruano de la Bienal de Venecia.

Pero prefiere la palabra artesano.

—El artista busca lo nuevo. El artesano busca, más bien, repetir constantemente ese ejercicio hasta que lo lleva a un lugar donde las cosas siguen su tránsito de perdurabilidad.

El diseño y acabado de los libros de AUB buscan que la poesía que trae en su interior también se manifieste en las formas y los colores, que el fondo poético sea forma poética, que las ideas tengan otro cuerpo más allá de las palabras.

—Cuando pienso en poesía, trato de pensar en cómo relacionar mi gráfica al silencio, no a lo explícito. Pero sí, en la lógica de AUB el libro también es un significante mayor, donde lo que está adentro debería también estar afuera. Lo que se manifiesta en el diseño de los libros es lo que yo leo en esos títulos.

Imagen Libro amarillo: 4799 pulsaciones por hora, de Oswado Chanove.

Álbum del Universo Bakterial tuvo una primera etapa, de 2002 al 2017, en la que se publicaron 28 libros. En 2020, con la pandemia, volvió y desde ese tiempo se han publicado 29 obras. Entre otros títulos, encontramos a Jorge Frisancho y Ese campo minado, Oswaldo Chanove y 4799 pulsaciones por hora, Dalmacia Ruiz-Rosas Samohod y Peligro de los labios rojos o Violeta Barrientos Silva y Cosas sin nombre.

Antes de finalizar nuestro encuentro, le propongo tres preguntas.

¿Cómo diseñas un libro?

—Diseño con el oído. Diseño escuchando los poemas, voces, una imagen, un color.

Cuando diseña no solo diseña. Mira objetos, investiga, lee, conversa, da entrevistas. Es posible que sentarse en la computadora sea lo último que haga.

—Las ideas que me dan vuelta tienen que ver con tres principios: pensar en lo nuevo, pensar en lo que ya sé hacer y pensar en apropiarme de algo. Si puedo combinar esas tres cosas, creo que estoy en el lugar en que deseo estar.

¿Cómo lees?

—Me gusta releer todo el tiempo. Puedo hacer lectura silenciosa, pero hago que las palabras suenen en mi oído.

¿Y cómo escribes?

—Hago anotaciones, pero no diría que escribo —me dice, pese a que el libro que inauguró la colección es uno de su autoría: Cielo extenso.

—Pero sí me gustaría publicar el último libro de la colección. Así sea un punto.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO