El gaditano Galván abre puerta grande y Colombo toca pelo

POR: DON LUCHO

Tras el despeje de cuadrillas hubo un minuto de silencio en la plaza por fallecimiento de los taurinos Nazario Villafuerte, Fortunato Gonzales, ‘Fotio’, Martín Campos. La tarde resultó interesante por el variopinto del pelaje de los toros. Iniciamos recién la feria, hay mucha tela para hacernos un traje color esperanza.

Primero, BELMONTINO de San Pedro, #480 con 480 kg, para el gaditano GALVÁN porque confirmaba alternativa (una huachafería de los últimos años en Acho), El de San Pedro coge bien el vuelo del capote en unos lances con sabor. Jhosept Rojas se agarra en un largo puyazo protestado, algo trasero. Hubo unos quites muy jaleados por los tendidos, luego un buen par de los banderilleros. Se realiza la ceremonia de Confirmación de alternativa. Brinda al respetable, que lo inicia con una serie de muletazos llenos de quietud, de lejos va mostrando el engaño, el animal colabora y se ve que podía haber triunfo. Fue dos veces desarmado, pierde la pañosa, hay muletazos sin calidad por ambos pitones. Después del tercer intento, deja una estocada entera, suena un aviso y dos golpes de descabello. Silencio.

Imagen UN TEMPLADO NATURAL. David Galván toreando al natural lleva con los vuelos de la muleta embebido al pupilo de San Pedro

Segundo, PRESUMIDO de San Pedro, #475 y 462 kilos, negro al que Juan Carlos Cubas trata de sujetarlo porque desparrama la vista. Hubo un mal tercio de pica y nada destacable en banderillas. Devolución de trastos de la confirmación. Cubas en los medios brinda y recibe una sonora ovación de esas que no se deben olvidar en su vida torera. Dos series de muleta con la mano derecha un desarme. El animal se vino a menos y no tenía recorrido. Se dobla, pero sin lograr que el marrajo se entregue. Tras un pinchazo y una entera, el animal tarda en caer.

Tercero, ASIANO de San Pedro, #478 con 484 kilos, negro, delantero, al que lo recibe Jesús Enrique Colombo con dos largas cambiadas en tablas, delantales y chicuelinas, fue muy ovacionado. Buen puyazo de Ángelo Caro, pero el juez lo cambia pronto. Buen segundo tercio de banderillas, ligeramente el primero fue trasero, pero los otros dos muy bien, y pone de pie al público. Después del permiso, brinda al respetable, son ovacionados los muletazos, es cogido sin consecuencia. Buena serie con el compás abierto. El toro se vence por el derecho, un trasteo y deja una entera suficiente para que el toro doble. Le otorgan una oreja.

Imagen VOLTERETA: Jesús Enrique Colombo que tocó pelo, sufrió aparatusa cogida sin consecuencias.

Cuarto, VICTORIOSO de San Pedro, #464 con 461 kg, castaño, cuerna engatillada. Nada que destacar con el percal a Juan Carlos Cubas. En banderillas, un buen par de Victoriano Castillo. El matador huancaíno Cubas de rodilla inicia la faena. El toro entre noble y manso en todo momento que el diestro está de hinojos. El burel se vino a menos, pincha con una baja que fue contraria sin nada para comentar. Silencio.

Quinto, VIÑERO de San pedro, #471 con 505 kg, jabonero sucio, que remata en los burladeros, pero mira por encima de la barrera y desparrama la vista atendiendo a los llamados. Lancea bien a la Verónica, pero el toro no tiene calidad. Nada en los caballos, no hay toro que empuje. En banderillas los subalternos voluntariosos. El matador David Galván brinda al empresario Tito Fernández en medio de las ovaciones de los tendidos de Sombra. Hubo muletazos con la mano derecha y también naturales de gran factura. Pero fueron como los granos de maíz, uno a uno, y el público tiene ganas de triunfo. Los muletazos tuvieron calidad, suena la música, Eloy Oscco tiene que afinar los bronces. Hay más muletazos flexionando la pierna. Mata de una entera y dos orejas, realmente la segunda forzada, y el señor juez cedió la segunda oreja.

Sexto, VALEROSO de Salamanca, #794 con 514 kilos, otor jabonero, delantero de cuerna, pero abanto pasa por los burladeros y no atiende fácilmente los capotes. Colombo no se confía con el percal y en la pica David de la Barra señaló y picó muy bien. Siendo el último toro debería sacarse el castoreño y despedirse del juez, así es señal de que concluye la corrida. El torero de San Cristóbal (Táchira) estuvo variado con el capote en unos quites que realizó a su toro después del puyazo. Estuvo espectacular en banderillas. Brinda a Tito Fernández, Gabriel Tizón y su padre Jesús Colombo. El toro fue malo y no hay nada que reseñar. Sufrió una voltereta al entrar a matar. Deja una estocada entera que demora y al fin cae. Silencio

Resumen de la corrida

Tarde de sol y con casi tres cuartos de plaza se lidiaron seis toros, pertenecientes ambos a Santos Orlando Sánchez Paredes: San Pedro y Salamanca, con una presentación justa, variopinto de pelaje y baja escala de bravura. Juan Carlos Cubas: silencio y silencio. David Galván: silencio y dos orejas. Jesús Enrique Colombo: una oreja y silencio. Hubo confirmación de alternativa, por lo que el primero fue Galván, Cubas y Colombo.

