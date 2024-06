La legendaria banda punk española La Polla Records llega a los cines peruanos. Y lo hace con el documental No somos nada, dirigido por el prestigioso director peruano Javier Corcuera.

En la cinta, Evaristo Páramos, vocalista y uno de los fundadores del grupo, narra episodios desde personales hasta grupales para, tal vez, entender el trabajo del grupo español.

En el momento inicial del filme vemos a Páramos de espaldas. A sus pies, los campos de Euskadi, el pueblo que lo vio nacer en el País Vasco. Mientras mira los montes como quien mira al pasado dice: “Venía aquí porque me gustaba estar solo y me gustaba cantar, cantar a gritos”.

PASÓ POR LIMA

No somos nada también aborda la gira de despedida ‘Ni descanso, ni paz’ de La Polla Records tras 40 años de actividad en los escenarios del mundo. Despedida que incluyó a Lima en el verano del 2020, un mes antes de que llegue la pandemia.

“Puedo decir que La Polla Records me ha educado política y espiritualmente. Siempre quise hacer ese documental”, declaró recientemente Corcuera al canal de YouTube Aire Libre con Salvador del Solar.

Entrevisté a Evaristo para Perú21, en el 2019, a propósito de su vista a Lima y le pregunté: ¿hoy qué es La Polla Records?

“Una cuadrilla de ancianos venerables y dos muchachos que estuvieron en los últimos ocho meses del grupo. Y que vamos a intentar tocar lo más dignamente posible, que creo que con lo que hemos tocado por aquí ha quedado demostrado que podemos hacerlo. Tocar un montón de canciones, pero tampoco darlo todo, porque eso hacen los futbolistas (risas). Cuando voy a subir al escenario me dicen: “a darlo todo, Evaristo”. Y yo digo no, me voy a quedar algo para mí. No me jodais. Eso no lo comprendo”.

No somos nada se puede ver en las salas de Cinemark Perú, Cineplanet, Cinépolis y Cinerama Pacífico.

Detrás de cámaras.





