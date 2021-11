El primer ají de gallina que probó fue en 1998, en la casa de un primo, que era como el hermano mayor. Cuando le sirvieron el plato, no quiso comerlo, el aspecto de “puré de pollo” lo confundía. Dice que entonces él era un chibolo malcriado. Hasta que vio al primo que comía tranquilo, y pensó: si él lo hace, también debo hacerlo. “Me volví loco: ‘Mamá tienes que hacer ají de gallina en la casa’”, recuerda. Ella intentó prepararlo y le salió mal. “Este no es el ají de gallina de la casa de mi primo”, dijo el chibolo malcriado. Su madre persistió. “Este es”, decretó. Desde entonces, una vez a la semana saboreó aquel ají de gallina; quizás así nacía el placer por probar y recomendar.

Hace 10 años YouTube estaba de moda y Gabriel, con 20 años y 30 kilos menos, confeccionó su primer video, el único de sus inicios que sobrevive hasta hoy en su cuenta, donde ya pasó el medio millón de suscriptores. Lo grabó con una cámara que usaba cuatro baterías y que tenía una cinta adhesiva en el botón para grabar. Se le desarmaba en las manos. Era el regalo de un tío a su madre del cual él se apropió. Luego vino la cámara propia, que la compró con su primer sueldo, abriendo cajas en una tienda. Hoy ostenta videos con casi dos millones de reproducciones, como aquel del cebiche de 110 soles versus el cebiche de 30 soles. Son más de 900 videos publicados, que estrena los miércoles y domingo, a las 7 p.m.

Semanas atrás publicó un video sobre una cebichería en San Juan de Miraflores. El mismo Gastón Acurio se lo recomendó. Los dueños de ese espacio habían puesto su casa como medio de pago y el banco estaba haciendo efectiva la deuda. Gabriel, o El Cholo Mena, fue y lo recomendó. Los dueños ya pagaron la deuda y salvaron la casa luego de la publicación del video. “La chamba toma más importancia cuando pasan esas cosas”, me dice.

-¿Por qué compartir tu placer por la comida?

Un día me hice un FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), un análisis empresarial de mí mismo, y dije: estoy haciendo mucho contenido al azar, sin preguntarme qué me gusta. Comer me parece más divertido que jugar fútbol o play. Hice mi primer video y fue mi segundo viral fuerte; el segundo video fue otro viral, más de un millón de visitas. Hice lo que me gustaba y lo sigo haciendo.

-¿Por qué no fuiste cocinero?

Me encanta la magia y me sorprende. Es un efecto de ilusiones y técnicas. Pero cuando aprendes esas técnicas, te aburre la magia. Entonces, me gusta estar del otro lado, como comensal, disfrutar la comida. Antes no sabía ni cómo freír un huevo, pero con cuatro años de experiencia en este rubro, he aprendido. Sé hasta cómo cultivar una papa, que es algo que deberían enseñarte en el colegio.

-¿Ya sabes cocinar?

Sí, pero me da mucha flojera. Cocinar bien demora. Pido Rappi a cada rato, porque estoy en la computadora todo el día. Pido, como y sigo. No hay tiempo para cocinar.

-Dices que en el colegio se debería enseñar a cultivar papa. ¿Por qué?

Me parece mucho más importante que hallar x (ríe). Imagínate que hay un apocalipsis, todo lo que te enseñaron en el cole no sirve. Pero si te enseñaran a labrar la tierra, a saber cuál es la época perfecta para cultivar, cómo tratar tus alimentos, sería más factible.

-Supongo que si aprendemos a cultivar papa, aprenderemos a valorar el esfuerzo de toda una cadena.

Aprendes cultura, a ponerse en los pies del otro. Lo lindo de la gastronomía y que me ha enseñado es que la comida es social. Te comes un lomo saltado y desconoces que esa papa viene de los campesinos, de muy lejos; y, por ende, cuesta más el plato.

-Cuando uno piensa que sobre gastronomía peruana se ha dicho bastante, aparece tu canal y logra aceptación. ¿Cuál dirías que es tu aporte en esta mesa tan poblada que es la gastronomía peruana?

Creo que tengo la suerte de haberme esforzado por años. Tengo cuatro años haciendo videos de comidas sin parar ni una semana. Cuando me dio COVID, ya tenía un video guardado; no puedo dejar de subir videos, soy adicto a mi trabajo. Creo que he sido el primero que daba videos largos comiendo y por qué me gusta un plato, y con cuatro años ya la gente me agarró de referente.

-¿La cocina peruana es realmente grandiosa o estamos exagerando?

He tenido la suerte de viajar a Europa un mes y probé todos los platos que pude. Y lo malo o bueno es que nuestra comida viene de un contexto muy triste como podría ser la esclavitud, nuestra comida ha salvado vidas. Se ha ido puliendo desde los estratos más bajos hasta los más altos.

-Tenemos una comida de sobrevivencia.

Sobrevivencia y creatividad, como deshilachar el pollo del hueso y, como era poco, ponerle pan y leche, y te salía un ají de gallina. Nadie se come el corazón, pero están los anticuchos. El arroz chaufa es porque los esclavos agarraban todo lo que había en la mesa.

-¿Qué falta para potenciar lo que tenemos?

Saber, aprender. Es intolerable ser el país de la comida más rica del mundo y que la gente no sepa diferenciar por qué un plato cuesta más caro que otro. Tenemos que sacarnos el chip de ‘que entre más barato y más grande es más rico’, eso es falso.

-¿Cómo ves el presente y futuro de YouTube?

Yo decía, hace un año, que iba a terminar pronto, pero un chibolo me dijo: “Esto recién empieza”.

-Cuatro años generando contenidos sobre gastronomía, ahora falta el restaurante.

Se viene, se viene, se viene. Es una realidad. Pero no quiero sacar cualquier producto. Estamos haciendo muchas pruebas, la identidad de marca. Saldrá pronto. No sé si diremos que es nuestro.

-¿No se llamará El Cholo Mena?

No. Odio las cosas que tienen mi cara y mi nombre. Quiero ganarme al público como me lo gané por Internet, de a pocos.

AUTOFICHA:

- “Soy Gabriel Humberto Mena Llanos. Tengo 31 años. Nací en Lima, fui el bebé más grande, pesé 4 kilos 800. Mi mamá parió un perro (ríe). Mis padres son del rico Lince y el rico Los Próceres. Estudié Comunicaciones, pero aprendí mucho más en el trabajo duro y parejo”.

- “Acabé la carrera por mis padres, pero ahora ellos son mis hinchas. Quiero sacar un libro sobre los lugares (para comer) 10 de 10 de toda Lima. El próximo año me voy a dedicar al 100% a viajar a provincia, toda mi plata se irá en viajar y grabar, y que la gente conozca más”.

- “El impacto de los videos es alucinante. La economía de un restaurante se puede mover por cinco videos que hizo un gordo barbón. Pero la gente piensa que yo aparecí y tenía todo. He vendido carteras Renzo Costa, he doblado ropa, he hecho de todo; la gente piensa que he tenido todo, pero no es así”.

