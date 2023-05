Después de cerrar por la pandemia, el Británico anuncia la reapertura de su biblioteca principal en San Isidro desde mayo, sumándose a la moderna Británico Library ubicada en Miraflores y a su biblioteca digital; que brinda acceso a una amplia variedad de publicaciones con solo un clic. De este modo, suman más de 50 mil títulos entre libros físicos, e-books y audiolibros en inglés a disposición de sus alumnos y el público en general.

Aparte de la reapertura, también presentará su nuevo servicio digital que ofrece acceso a periódicos y revistas de diversas zonas del mundo. Ahora se podrá leer The Washington Post, El País, The Guardian, Sunday Times, Rolling Stone, Reader’s Digest, The economist, All about history y más. También se podrán disfrutar de estos títulos desde la comodidad de tu hogar gracias a la nueva oferta digital de la biblioteca.





Los servicios que brinda la biblioteca





La biblioteca del Británico cuenta con una amplia variedad de servicios para sus visitantes. Además de contar con una gran colección de libros en inglés; cuenta con estanterías abiertas, facilitando a sus visitantes el acceso a las publicaciones de su interés. Aparte de eso cuenta con una amplia sala de lectura con wifi; una sala audiovisual, espacios independientes de estudio y un ambiente de lectura diseñado para niños. A esto se suma un amplio catálogo de revistas digitales y bases de datos académicas en donde los usuarios podrán encontrar dos de las más grandes bases de datos académicas; las cuales contienen artículos y libros con contenido 100% académico, validado por expertos de diferentes disciplinas. Todo esto en un ambiente acogedor, para beneficio del usuario.

La biblioteca cuenta en su catálogo con una amplia variedad de títulos de diferentes géneros y autores. Desde clásicos de la literatura universal hasta las últimas novedades editoriales; además de novelas, comics, libros de lectura graduada por niveles, libros de metodología de la enseñanza de idioma inglés, libros infantiles; entre otros.

Se reabren las puertas de la biblioteca del Británico.

Elsa Palma, jefa de la biblioteca del Británico, comenta que: “Leer en inglés es una habilidad esencial en este mundo globalizado y cada vez más interconectado. Además de mejorar la comprensión del idioma, nos abre las puertas a nuevas culturas, ideas y perspectivas. En nuestra biblioteca ofrecemos una amplia selección de libros de lectura graduada en inglés, que permiten a los usuarios mejorar su aprendizaje de forma progresiva y a su propio ritmo. Nuestro objetivo es fomentar la lectura en inglés y hacerla más accesible para todos los miembros de la comunidad, sin importar su nivel de habilidad.”

Para mayor información pueden acceder a su página web: www.britanico.edu.pe/biblioteca