Pasada la gran prueba de la Feria Internacional del Libro de Lima en su primera edición completamente online comenzaron los anuncios de las respectivas ferias del libro virtual en diferentes regiones del país.

Ahora mismo transcurren en paralelo las ferias del libro de Huancayo, Cusco, Trujillo, Tarma y Cajamarca. Facebook, Instagram, YouTube y Zoom son las nuevas sedes a donde el público ingresa para compartir con los invitados locales, nacionales e internacionales. Recogen la experiencia de una organización presencial para trasladarla a un escenario completamente distinto, como pasar de lo material a lo inmaterial, y comenzar a vivir en una plataforma audiovisual.

Switcher, transmisiones en vivo, una adecuada conexión wifi, catálogos online o implementar carritos de compras en la web son las nuevas preocupaciones y temas a resolver de las organizaciones. Para todas ellas es un debut que no se deja amedrentar por la inseguridad de enfrentarse a escenarios desconocidos. Aunque, a ocho meses de la pandemia, ya no lo son tanto.

Retos y oportunidad

Conversamos con algunos organizadores de las ferias regionales para conocer sus principales retos y estrategias.

“Tenemos experiencia en la organización de ferias presenciales, pero en este momento hemos tenido que ingeniarnos y ver la manera de promover la literatura”, nos dice Guillermo Camahuali, el director de ACPEA, asociación organizadora de la Fil Tarma. “Soy una persona de la tercera edad, para nosotros ha sido un poco difícil, pero cuando le pones ganas, todo se puede”, agrega. Sostiene que tienen un público tarmeño ganado en las redes sociales que está a la espera de más actividades culturales por lo que sus expectativas sobre el éxito de esta feria son altas.

Encuentra todo el programa de la #FILTarma2020 📚❤️ 📍 Descarga el PDF aquí https://filtarma.com/wp-content/uploads/2020/11/PROGRAMA-FILTARMA-2020.pdf Publicado por Feria Internacional del Libro de Tarma en Jueves, 26 de noviembre de 2020

Para Rocío Vidal, Gerente de educación, cultura, juventud y deporte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, la pandemia no podía ser un impedimento para continuar con la feria: “De manera macro sabemos que en el Perú no todos han estado involucrados en la tecnología. Este cambio vertiginoso se convirtió en un hábito para todos, nos ha permitido involucrarnos en el entorno virtual y no dejar que Trujillo se quede sin feria. Hoy más que nunca estamos apegados a estas plataformas que permiten que la sociedad pueda estar vinculada a la literatura”. Vidal considera que el principal reto es sido mantener la esencia de lo presencial. Entre los principales participantes está Javier Cercas quien se conectará hoy desde España con sus lectores trujillanos.

Hoy, a la 1 p. m., el escritor español Javier Cercas se presentará en la Fil Trujillo a través de Facebook Live (@filtrujillo2020). (Foto: Instagram)

Por su parte, la Fil Huancayo apunta a los niños, jóvenes, universitarios y adultos. “Creamos una biblioteca virtual dentro de la página de la feria, ahí la editoriales exponen sus libros, pero la venta es directa. Solo nos encargamos de promocionarlos”, explica sobre la dinámica de ventas Karina Parra, Directora del Instituto de la Juventud y Cultura de la Municipalidad de Huancayo. “Nos sentimos contentos de que el público ya esté conociendo el trabajo virtual que estamos realizando. Empezamos al mediodía hasta las 9 p. m. Las ponencias son cada 45 minutos. Mediante las interacciones constatamos al público dentro de cada actividad”.

El escritor y periodista Renato Cisneros participó en la Fil Huancayo conversando sobre su libro "Algún día te presentaré el desierto". Hoy es el último día de la Feria Internacional del Libro de Huancayo. Las transmisiones comienzan a las 12 m. (Foto: Facebook @filhuancayo)

Recientemente, Ayacucho anunció su próxima edición. Darío del Pozo, organizador de la Fil Ayacucho (Filay), declara que “el desafío es intentar llegar a más sitios con las facilidades de la internet y suplir vía remota la carencia que habrá respecto a lo físico”. Buena parte del público que acudía en sus ediciones presenciales eran los escolares, ahora, el objetivo será lograr que se conecten: “La educación y el trabajo remoto ha hecho que forzosamente nos acostumbremos a la virtualidad”, una nueva realidad que Del Pozo ve como una oportunidad. Para los adultos que tengan dificultades para conectarse, se anuncia que se darán tips por Facebook para orientarlos.

Tu cita CULTURAL en la cuna de la LIBERTAD. Del 11 al 22 de diciembre. FILAY 2020. Publicado por Feria Internacional del Libro de Ayacucho en Domingo, 8 de noviembre de 2020

Datos

La II Feria Internacional del Libro de Tarma será hasta el 29 de noviembre. Los invitados internacionales son de México, Ecuador, España, Argentina, Costa Rica, Italia, República Dominicana e Irak. Las transmisiones de sus actividades se realizan en su página de Facebook e Instagram @filtarmaperu y la compra de libros en https://filtarma.com/. Ver programa: https://filtarma.com/.../2020/11/PROGRAMA-FILTARMA-2020.pdf

La Feria Internacional del Libro de Trujillo es hasta el 30 de noviembre. Es una feria del bicentenario con Jose Faustino Sanchez como personaje central. Ingresa a su tienda virtual: https://www.munitrujillo.gob.pe/filtrujillo y a su programa cultural en @filtrujillo2020

La Feria Internacional del Libro de Huancayo será hasta el 2 de diciembre. Descarga la programación en https://cutt.ly/yhwG0m5. Para ver las actividades y adquirir libros ingresar a https://web.facebook.com/filhuancayo.

La Feria Internacional del Libro de Ayacucho se alista para empezar el 11 de diciembre. El país invitado es México.

Se puede disfrutar de la Fil Cusco hasta el 29 de noviembre y adquirir el catálogo de las editoriales participantes en https://bit.ly/FILCusco2020TiendaVirtual

Las transmisiones de la Feria del Libro de Cajamarca son por FB Live y en su canal de Youtube: https://bit.ly/3lFK44x. Descuentos en la tienda virtual https://bit.ly/FelicajOnline

En Lima, la tradicional Feria del Libro Ricardo Palma también se realiza online. Será hasta el 7 de diciembre.

