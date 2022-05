¿Qué forma tiene el amor a los 14 años? Hoy dice que a esa edad era una niña, pero reconoce que entonces pensaba que era más grande. Buscaba sentirse validada, tal vez buscaba el amor. Búsqueda que delinea en Si me dejas me mato, su quinta novela.

Silvia Núñez del Arco ha vuelto a Lima. La última vez que vino fue en diciembre de 2019, cuando ya tenía culminada la novela, prevista para ser presentada en 2020. La editorial Planeta le propuso una presentación virtual, en medio de la pandemia, pero no aceptó. “Me hace bien y me gusta venir a Lima, ver a mis lectores y saludarlos”, dice la autora que, finalmente, presentó su nueva obra el último fin de semana.

¿Qué forma tiene el amor a los 33 años? Quizás lleva dibujado el rostro de Jaime Bayly, su esposo, escritor y popular presentador de televisión. Tal vez tiene el rostro de la hija de ambos, una niña de 11 años. “Trato de vivir una vida cerca de los libros”, me dice. Estamos sentados en la banca de un parque de San Isidro, acompañados del cantar de las aves y el golpe del viento.

-¿Te cuesta la virtualidad?

Un poco. Quizás soy de otro tiempo.

-Como se decía antiguamente, ¿eres chapada a la antigua?

¡Creo que sí! De verdad, creo que sí. Las cosas por Zoom las hago cuando son inevitables, pero me generan una mínima ansiedad porque siento que no es lo mismo.

-Aunque me da la impresión de que eres como una eterna adolescente.

(Ríe). Me considero, por supuesto, una señora. Casada y con una hija. Pero supongo que hay algo en mí que todavía es adolescente. Me gusta mantener el aire joven.

-Capaz eso atrajo a Jaime.

No lo sé. Sí, la juventud es un plus, pero creo que conectamos desde otras maneras. Igual siento que en este libro he dejado ir una buena parte de mi adolescencia, como que se cierra un ciclo, me termino de perdonar a mí misma ciertas cosas que hasta antes de escribir el libro me atormentaban.

La quinta novela de Silvia Núñez del Arco.

-¿Lo que le ocurre a la protagonista te pasó?

Me pasó. Si bien es una novela, es una historia que me pasó. Ya de grande me he dicho: “¿Cómo me dejé tratar así? No debí permitir eso”. Y gracias al libro he dejado ir esos fantasmas.

-Bueno, eras joven, la historia comienza a los 14 años.

Sí. Y él era cuatro años mayor que yo, y en ese momento no me daba cuenta de que sí es una diferencia de edad importante.

-¿Cuántos años te lleva Jaime?

24.

-Es casi un 40 y 20.

De hecho, empezamos a salir cuando yo tenía 20.

-¿Eso quiere decir que lo que narras en la novela es justo antes de conocerlo a él?

¡Exactamente! (risas). Cuando conozco a Jaime todavía estaba en esta relación con quien en la novela es Matías.

Silvia Núñez del Arco. (Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec).

-¿Después de lo que habías vivido no fue difícil elegir salir con alguien 24 años mayor?

Sentimentalmente fue fácil. Yo sabía lo que quería. Me enamoré de Jaime desde que lo vi. Jaime, al mismo tiempo, representaba una antítesis del primer hombre que me había enamorado. Por otro lado, me considero un alma vieja y con Jaime no sentía la diferencia de edad.

-¿Cómo es un alma vieja?

Le gusta la música antigua; me gusta mucho la música de los 80. Los Prisioneros, Hombres G me encantan. Aunque nací a fines del 88, era una niña.

-También te imagino siendo algún personaje en un videoclip de los Hombres G.

Exacto (lo dice en voz baja, como si quisiera que nadie la escuche, y ríe). Siento como si yo hubiese ido a fiestas en esa época. Un alma vieja es alguien que también acepta las cosas como son, que tiene una cierta resignación para vivir la vida.

-¿Resignación?

Yo soy así, como que tengo bajas expectativas para todo. Siento que cuanto más altas expectativas tienes en cada ámbito de tu vida, más son las probabilidades de que te decepciones.

-Yo siempre creo que las cosas van a salir mal. Y si salen bien, es un gol.

¡Claro! (risas). Y si salen mal, ya lo sabía, estaba preparada.

-Ahora, al salir con alguien 24 años mayor y con hijas, las probabilidades de que las cosas salgan mal eran elevadas.

¡Altísimas! Si bien estábamos enamorados desde el comienzo, no sabíamos adónde iba a ir la relación. Yo creo que al comienzo nadie daba un sol por nosotros. Pero creo que somos mejores personas que cuando empezamos.

-¿El amor es tu tema?

Creo que el amor es un tema en casi todos los libros. El amor es capital. Cada cosa que uno hace está movida por el amor. Son decisiones, inspiración.

-Pero el amor también se cree que son, lamentablemente, frases muy delicadas como la que titula el libro: Si me dejas me mato.

Una frase que te remite a manipulación y relaciones tóxicas. Título arriesgado y había que hacerlo.

-Bueno, la protagonista se transforma.

Quizás, sin quererlo, he escrito un libro sobre el empoderamiento femenino.

-¿Te han dicho “si me dejas, me mato”?

Sí y es terrible. Era chica cuando me lo dijeron. Yo tenía 17 años más o menos. La primera vez me asusté, a la quinta vez fue un “ya, déjame tranquila, deja de amenazarme”. Ahora que soy mamá, lo que más me preocuparía es que mi hija se enganche en una relación como la que tuve. Pero siento que hemos mejorado mucho como sociedad, creo que es un buen momento para ser diferente, hay más libertad para amar a quien uno quiere amar. Me da alegría ver parejas de todo tipo; cuando yo era adolescente eso era imposible. Por supuesto, no estamos en el punto donde podríamos estar. Si Jaime me hubiera presentado en la televisión en el 2022 y no en el 2010, nos habrían juzgado menos, sobre todo a mí; yo me llevé la peor parte creo.

-¿Qué te decían?

Que yo lo usaba para fama y que él me usaba para su campaña presidencial. No tenemos ese nivel de cálculo (ríe).

-En las últimas páginas del libro, la protagonista encuentra en la lectura como una llave que consolida su libertad. ¿Fue así para ti?

La lectura y escribir fueron llaves a un lado mío que no sabía que tenía. Así canalizo mis emociones. Desde la tristeza o sentimientos parecidos se puede crear una literatura más interesante.

-Pero muchos se preguntarán: ¿Qué tristeza tiene hoy Silvia?

Hoy no hay tristeza. Por eso escribo desde mis recuerdos.

-¿Cómo te ves de acá a 24 años, que tendrás la edad que hoy tiene Jaime?

En mi casa, con Jaime y mi hija.

-Y a este ritmo, tal vez, con 10 libros más.

¡Sería increíble!

-Nos vemos en 24 años, Silvia.

(Silvia ríe, como aceptando la propuesta para hablar de sus próximos libros. Y se va caminando).

AUTOFICHA:

- “Soy Silvia Núñez del Arco Vidal. Tengo 33 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y entré a la Universidad de Lima para estudiar Psicología, dos años. Y después estudié en el Centro Cultural de la Católica, dos años de Literatura con Alonso Cueto e Iván Thays”.

- “Siempre regreso a Travesuras de la niña mala, también a los poemas de Bukowski y los poemas de Atticus, que se mueve muy bien en redes sociales, lo sigo en Instagram, donde publica un poema casi a diario. Es increíble, tiene una máscara y no sé si ya reveló su cara”.

- “Me gustaría escribir sobre mi infancia y otro tema es reeditar mi segunda novela Hay una chica en mi sopa, quizás podría reconstruirla. El próximo libro espero tenerlo listo en dos años, la idea es mantener ese ritmo, no dejar que pase el tiempo, porque mis lectoras me lo recuerdan”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Perú21TV conversó con el exministro del Interior, Walter Albán, sobre la salida a la profunda crisis política y las implicancias de los escándalos del presidente Pedro Castillo.

TE PUEDE INTERESAR