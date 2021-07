Hace casi 80 años, sobre las 8:00 horas del 23 de julio, el teniente lambayecano José Abelardo Quiñones Gonzales efectuó el descenso para lanzar un ataque contra el enemigo. Pero fue alcanzado por la respuesta antiaérea, lo que afectó a la nave, que quedó envuelta en llamas. Quiñones descartó la opción de salir con vida y se inmoló al estrellarse contra la base ecuatoriana en nuestra frontera norte. Este episodio será reconstruido en el documental que alista la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Hoy se presenta el teaser del filme, que incluye escenas de la niñez de Quiñones. Todo como parte de las actividades del bicentenario.

“Aborda la vida de nuestro héroe, humanizado y resaltando su acto heroico. Un producto de primer nivel”, dice Edwin Núñez del Prado, coronel FAP. Tacneño que ingresó a la Fuerza Aérea a los 16 años de edad.

De padres profesores, el hermano de su madre fue clave en su formación. Su tío era parte de la FAP, pero sufrió un aneurisma y no pudo continuar su carrera. “Al momento de decidir mi futuro, no dudé en ingresar a la FAP. El reto era seguir lo que él no terminó”, dice sobre 1989, cuando ingresó. Un año difícil, por el terrorismo y la crisis a todo nivel. “Ese fue el reto”, agrega Edwin Núñez del Prado sobre la decisión que marcó su futuro.

-¿Por qué apuestan por hacer el filme sobre José Quiñones?

Es un proyecto de mucho interés de la institución porque el objetivo es hacer un aporte real a la sociedad. Quiñones encarna una serie de valores que pueden aportar significativamente por el acto heroico que él realizó y que queda perennizado en nuestra historia. Es un aporte, porque contribuye a que los jóvenes conozcan más de nuestro héroe, un héroe relativamente joven, murió a los 27 años, ofrendó su vida a esa edad. Tuvo una vida como cualquier joven, pero salió a flote al tomar una decisión. Se pudo haber salvado, tenía adiestramiento en paracaídas para poder eyectarse, pero él tomó la decisión de enrumbar el avión hacia las baterías enemigas en el escenario de guerra. Eso solo se hace cuando tienes los valores muy encarnados. Por eso queremos fortalecer los valores patrióticos que dejó Quiñones, que tanto los necesitamos, más aun en el escenario de nuestro bicentenario.

-¿Qué lograba Quiñones al inmolarse en la guerra del 41 ante Ecuador?

Luchar por la soberanía nacional y obtener una campaña victoriosa; en ese sentido, cuando su avión es impactado, él visualiza la batería del enemigo y enrumba hacia ella, lo que devino en el triunfo de nuestro país.

-¿Pero inmediatamente después de que se estrella, qué pasó?

Silenciamos el sistema de baterías antiaéreas del enemigo y eso contribuyó a que nuestras fuerzas ocuparan el lugar que se nos había arrebatado. También logró consolidar la importancia de la superioridad aérea.

-¿Los aviones de aquella época qué nivel de modernidad tenían?

Eran los North American NA-50, que fue una adquisición importante de la Fuerza Aérea. Los Estados Unidos solamente fabricaron siete de ellos y los siete fueron adquiridos por Perú, y fueron los que participaron en la campaña aérea. En ese momento eran aviones de primer nivel. Hay que recalcar que el avión no fue destruido en el aire, Quiñones tenía la alternativa de poder eyectarse y sobrevivir, él era experto en paracaidismo, pero tomó la decisión de virar el avión y enrumbarlo hacia las baterías del enemigo. Esa decisión no la toma cualquiera, una decisión que va acompañada por valores y un amor infinito a la patria, un amor innegable.

José Quiñones y Edwin Núñez del Prado. Crnl. FAP Edwin Alberto Nuñez del PRADO Sub Director de la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales (DINIA) y productor del filme sobre Quiñones que alista la FAP FOTOS: RENZO SALAZAR

-Héroes como Grau, Bolognesi están en boca de todos. ¿Los peruanos conocemos a Quiñones?

Quiñones tiene el mismo sitial que Grau y Bolognesi, simplemente hay que ponerlo en contexto: se trata de la última campaña, es un héroe joven.

-Es casi el último héroe de una campaña bélica por la soberanía.

Exactamente. La película tiene el objetivo de difundir más su figura para que jóvenes y adultos conozcan más de nuestro héroe. Muchos han oído hablar de Quiñones, pero con la película se conocerá más sobre él y su acción heroica, y destacarlo por su audacia, arrojo y coraje, que son sinónimos de honor y caballerosidad. Estamos hablando de una persona que se inmortalizó por amor a la patria.

-¿Coronel, usted por qué decide ser parte de las Fuerzas Armadas?

Entrar a la Fuerza Aérea tiene que ver mucho con la vocación de servicio. Me vi influenciado porque tenía al hermano de mi mamá, mi tío, el menor, quien fue parte de la Fuerza Aérea y me hablaba mucho, le ponía mucha pasión. Yo estaba en edad escolar y lo escuchaba mucho a él.

-Usted ingresó en el 89, un año complejo para el país.

Cuando el país está en las situaciones más complicadas, llama a sus ciudadanos a aportar. Creo que más valor hay cuando ingresamos a una institución tutelar en momentos difíciles; el reto y el compromiso es doble. Se le pone más amor a la convicción de entrar a una institución a la que podía contribuir. Agradezco esa oportunidad.

-Sus padres fueron profesores, labor que en el Perú de hoy puede ser casi un acto heroico.

Cuando mis papás no tenían dónde dejarme, los acompañaba al colegio. He sido testigo del trabajo de un profesor. Los profesores también tienen esa predisposición y vocación de entregar su vida por mejorar la educación de niños y jóvenes.

-En casi 30 años de carrera, entiendo que a usted le ha tocado pasar por momentos difíciles, quizás hasta arriesgar la vida.

Siempre ha habido momentos difíciles en nuestra carrera, pero son acompañados por el compromiso. Me ha tocado ir a servir a mi patria en el Vraem, por ejemplo. También he tenido la oportunidad de representar al Perú en el extranjero, he estado en Washington, en la agregaduría aérea.

-¿Cómo fue su labor en el Vraem?

Las situaciones en el Vraem siempre han sido difíciles. Es una zona en la que estamos permanentemente en guerra porque el terrorismo unido al narcotráfico es una actividad constante. Fui en mi condición de coronel y me tocó desempañarme en el planeamiento del Estado Mayor. Hemos trabajado en las comunidades indígenas, nativas, aportando al desarrollo de las comunidades, que, además de estar golpeadas por la misma guerra, hay problemas con la presencia del Estado; y las Fuerzas Armadas son las llamadas para cubrir esos espacios. Íbamos a las comunidades nativas para ver las necesidades que tenían en salud, cultivos, educación y seguridad. El Vraem es un problema multidimensional y la Fuerza Aérea tiene el orgullo de aportar en todos esos ámbitos articulando con los demás ministerios encargados.

-¿En algún momento ha visto peligrar su vida?

Sí, pero no me he detenido a pensar en eso. Los desplazamientos siempre son riesgosos. Esa zona es muy complicada, no sabes de dónde saldrá el enemigo. Pero siempre hemos cubierto las medidas de seguridad. Gracias a Dios, nunca me hirieron en algún ataque. Pero muchos compañeros de armas sí han sido heridos en combate. Las Fuerzas Armadas se ponen la camiseta para dar la vida por personas que no conocemos, porque sabemos que estamos llamados a eso, y lo hacemos con mucho orgullo y vocación.

-Da la impresión de que hoy los jóvenes no ven a las Fuerzas Armadas como una opción. ¿Es así?

No es que los muchachos no quieran, sino que a veces las posturas van cambiando, van optando por otras opciones, muy respetables.

-¿Por qué un joven tendría que animarse a ser parte de la Fuerza Aérea?

En mi caso, la Fuerza Aérea ha llenado muchos vacíos. Servir a tu patria no tiene precio y puede llenarte como persona y profesionalmente. Ahora, hoy los muchachos tienen una serie de ventajas competitivas en la Fuerza Aérea. Estamos conectados con las universidades e instituciones técnicas, hay becas, oportunidad de estudiar en el extranjero. No solo llenar el vacío de la parte profesional, sino también sentirte útil para la sociedad.

-¿Cuál es la reflexión de la FAP en el bicentenario?

Regresando a la memoria de nuestro héroe, estamos comprometidos con el desarrollo y la seguridad de nuestro país. Nos llena de orgullo tener un héroe que nos da ese rumbo para aportar a la proyección internacional de nuestro país y siempre defendiendo los intereses de la patria.

-¿Qué es ser un héroe hoy?

Es anteponer todos nuestros intereses personales por nuestra patria. Si tienes claro eso, estás en el rumbo de poder ser llamado héroe. El que da la vida por su país está llamado a ser héroe.





AUTOFICHA:

- “Soy Edwin Alberto Núñez del Prado Maldonado. Tengo 48 años. Nací en Tacna, heroico 100%. De por sí, todos nuestros antepasados o han luchado por la patria o han sido parte del cautiverio chileno, todos”.

- “Fui parte de un comando especial en el Vraem. He trabajado en Inspectoría del Ministerio de Defensa y he sido director de operaciones de la delegación peruana ante la Unasur en el Ministerio de Defensa. En 2019 y 2020, estuve como agregado aéreo adjunto en Washington”.

- “Actualmente, soy subdirector de la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea. La película sobre Quiñones forma parte de un todo, de una serie de actividades que la Fuerza Aérea viene realizando. Y estamos en las calles en la lucha contra la pandemia”.

