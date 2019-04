Edgar Allan Poe: El señor de lo macabro

Aunque por estos días el horror parece solo estar enfrascado en muertos vivientes o villanos oscuros, hace 200 años un hombre tenía la capacidad de narrar lo macabro, jugar con lo psicológico, indagar en lo profundo, describir personajes sombríos y hurgar en escenarios fantásticos. Su nombre es Edgar Allan Poe, un maestro del relato corto y del horror.



Nacido el 19 de enero de 1809 en Estados Unidos, y bautizado como Edgar Poe, sus padres murieron cuando apenas tenía dos años. A pesar de que fue adoptado por una familia acaudalada, nunca se sintió uno de sus miembros, por lo que tiempo después, ya en la juventud, su relación con ella se rompería. De los 18 en adelante, la vida de Poe oscilaría entre la genialidad y la locura, los vicios y las deudas.



Tras ser expulsado de la Universidad de Virginia, conseguiría la ayuda de pequeñas imprentas para publicar sus relatos iniciales. Tamerlán sería su primer poemario, pero su carrera viraría hacia el relato corto prontamente motivado por conseguir mejores ganancias. Por aquellos años, la leyenda de escritor maldito comenzaría a construirse. Sus visitas a las tabernas, además del uso del laudano, un sedante para el dolor de muelas, eran los ladrillos para construir este apelativo.



Aunque en vida nunca pudo saborear el éxito, su obra sobrevive dos siglos después. Cuentos como “El gato negro”, “El escarabajo de oro”, “Los crímenes de la calle Morgue” o “La carta robada” elevaron este género al infinito, marcando la literatura de su país profundamente. ¿Cuál es su legado? Entre otros, la creación de novelas de ciencia ficción, además de ser el precursor de la novela policíaca.



No solo eso. A Poe mucho le deben autores como Charles Baudelaire, William Faulkner, Franz Kafka, H. P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle, Guy de Maupassant, Julio Verne, Thomas Mann, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, quien hizo una traducción de casi todos sus textos en prosa, además de escribir sobre su vida y obra.



Es hora de volver a leer a Poe, ¿te atreves?

Datos sobre Poe:

- Amante de los animales: Siempre adoró a los gatos, especialmente a su gata Caterina, a pesar de que se crea lo contrario por su famoso cuento El gato negro.



- En televisión: En 2013 se estrena la serie norteamericana The Following,

en la que el asesino es un escritor fanático de Poe.



- En la música: Gustavo Cerati, de Soda Stereo, compuso una canción que lleva por título “Corazón delator”, relacionada al cuento del mismo nombre escrito por Poe.