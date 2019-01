El eco eterno de Tulio Mora

Tomando las voces de Túpac Amaru II, Lucha Reyes, Guaman Poma de Ayala y hasta del narcotraficante Guillermo Cárdenas, alias ‘Mosca Loca’, el poeta y periodista Tulio Mora Gago cautivó al público y a la crítica especializada en 'Cementerio General'. Reconocida obra que con elementos de periodismo y poesía, presenta testimonios de diferentes personajes que consideró claves en la historia del Perú, con relatos de gloria, miedo y fracasos. “Siempre me interesó hablar por el otro. Diría que soy como una especie de travesti poético. Tengo un yo multirrepresentacional”, declaró a El Comercio el poeta que falleció ayer a sus 70 años.



POESÍA DE INTEGRACIÓN

Tulio Mora nació el 15 de febrero de 1948 en Huancayo, ciudad donde pasó gran parte de su adolescencia. Años después, se mudó a Lima para estudiar Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La reconocida poeta Carmen Ollé recuerda que lo conoció desde que ingresaron a este centro de estudios entre 1965 y 1966.

En la década del setenta, Mora se unió a Hora Zero, movimiento poético que reunió las voces de destacados poetas como Ollé, Óscar Málaga, Jorge Pimentel, Juan Ramírez Ruiz y Enrique Verástegui, quien falleció el año pasado.



Tulio Mora (extremo izquierda) con miembros de Hora Zero.

“Es terrible que en tan poco tiempo se hayan muerto dos poetas tan importantes como Verástegui y Tulio Mora. Ambos con estilos diferentes, pero que apuntaban a lo que era la poesía que trataba de integrar la realidad social. Me da mucha pena esta pérdida terrible”, declaró con pesar Ollé, ex esposa de Verástegui.



'Cementerio General' es una de las obras más celebradas de Tulio Mora. El pasado 10 de enero se presentó su sexta edición en Barcelona. Y con motivo del 30 aniversario de su publicación, la Casa de la Literatura Peruana tenía planeado un evento para celebrarlo el 13 de febrero a las 7 p.m. Pese al fallecimiento de Tulio Mora, la cita se mantiene en pie. Una forma de afirmar que la voz de un poeta no se silencia. Se vuelve eterna.

Un look para el consumo: los cabellos largos

coronados por un sombrero con el pico rombo

y el ala tiesa y circular -ideal

para levantar turistas en el Cusco.

Una tentación de los arcanos astrológicos:

Huáscar versus Atahualpa,

Manco Inca versus Paullu,

Túpac Amaru versus Pumacahua,

los pares fratricidas -Géminis, sin duda.

Una extravagancia de genealogistas:

rastrear sangre de mi estirpe

en las cortes de Polonia y Portugal.

Un recurso del poder:

citar un verso del poema vigoroso de Romualdo

(querrán matarlo y no podrán matarlo)

cuando la mancha india se arrebata.

Nada más oportuno para todo

que el agonista prometeico,

el que muere porque no muere.

Si tanto saben de mi vida y de mi gesta,

¿por qué no revierten mis fracasos

y después me echan en tierra a descansar mi muerte?

​Extracto del poema ‘Túpac Amaru’

publicado en 'Cementerio general' (1989).

'Cementerio general' (1989) obtuvo el Premio Latinoamericano de Poesía.

Datos:

- 'Mitología' (1978), 'Oración frente a un plato de col y otros poemas' (1985), 'Zoología prestada' (1987) y 'Oncecielos' (2018), se encuentran entre las publicaciones más destacadas de Tulio Mora.