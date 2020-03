Billie Holiday fue una cantante de jazz en los años 30 y 40. Afroamericana, de padres jóvenes. Su madre la mandó a trabajar a un prostíbulo para hacer limpieza. Era casi una niña. La prostituyeron y la violaron. Buscó otro trabajo y encontró un bar que necesitaba bailarinas. No sabía bailar, lo intentó. No lo hizo bien, pero el dueño le dio una oportunidad: “¿Cantas?”. “¡Claro!”, respondió, como si se tratara de algo natural, como saber hablar o caminar. La contrataron. Y empezó su carrera, en la que viajó por abismos como la cárcel, las drogas, el racismo y el desamor.

Ebelin Ortiz se define como intérprete en toda su extensión, desde el canto hasta la actuación. También es activista social, como su madre. Sus primeros pasos fueron en el programa de Yola Polastri, pero de niña su referente era la actriz argentina Andrea del Boca. Se sentaba frente al espejo para intentar llorar como ella. “Yo voy a ser actriz y puedo llorar”, repetía la menor, que no vivió con su padre. Hoy, en el límite de los 50 años, no tiene pareja ni hijos y está a la mitad de sus estudios universitarios en la carrera de Música. Y también ha sido víctima de discriminación por ser mujer y afroperuana.

Billie Holiday y Ebelin Ortiz se hacen una en El ocaso de una estrella, musical de Broadway que pronto estará en Lima, una vez superado el aislamiento por el coronavirus. “Meterme en el cuerpo de Billie o que ella ingrese al mío, y nos mimeticemos, hace que yo me ponga más guerrera”, me dice sin dejar de dibujar una sonrisa en su rostro.

Hace dos años declaraste que querías ser Billie Holiday.

Conozco la música de Billie por Alberto Isola, en la época que fui su alumna. Te hablo de los noventa.

¿Cómo así?

Él ponía mucho la música de ella en los ensayos, en las clases, y en algún momento me dijo: “Mira, escucha la música de esta cantante”. Era un casete. Estábamos en el teatro Larco. Yo tendría más o menos 23 años. Fue una promoción bien bonita, de ahí salió Tatiana Astengo, Giovanni Ciccia, Salvador del Solar. Recuerdo que al final del taller, Alberto nos hizo un regalo a cada uno, una imagen de alguien que podía ser referente. A mí me regaló una postal de Billie Holiday.

¿Y la conservas?

Sí. Creo que es un retrato de su mejor época, se le ve con salud. Es una imagen en blanco y negro de su rostro. Luego de unos años, salió el musical Lady Day y Alberto me habló para hacer la obra. Pero no se hizo. Por esas cosas de la vida, hace dos años, Carlos Arana llegó con varios proyectos, uno de ellos el de Billie, y comenzamos a trabajar en eso.

Y El ocaso de una estrella tiene una temática vigente.

Lo es, porque acabamos de ver hace dos meses a una muchacha que iba a ser quemada por un tipo, pero ella lo terminó defendiendo. Lo que vivió Billie fue del siglo pasado, pero lo ves ahora: mujeres que permiten que un hombre las golpee o las manipule, que tiene ver con que una no termina de amarse.

¿Qué tienes de ella?

Soy una convencida de que si prestas tu cuerpo, tu voz, tus pensamientos y tus emociones a un personaje, ese personaje de alguna manera eres tú también.

¿No haber vivido con tu padre te marcó de alguna forma?

Hasta ahora no termino de entender si fue así. No es algo que me cuestione en mis casi 50 años. No sé todavía si me ha hecho falta. El ser una mujer que casi a los 50 años no tenga pareja, probablemente, hable de algo también.

Y que no tengas hijos.

Así es. Que, además, es algo en común con Billie Holiday, quien fue una mujer que no tuvo hijos, pese a quererlos.

¿Eres de amar con la intensidad de Billie?

En alguna época de mi vida sí ha sucedido, pero, claro, probablemente confundí las emociones.

¿Fuiste discriminada?

Sí. De alguna manera es discriminación cuando vas a un programa de televisión y la estilista no sabe qué hacer con tu cabello. O quiera alisártelo para que se vea “más ordenado”. Que mi cabello se vea festivo no quiere decir que no haya un orden (ríe).

Otra forma de discriminación es cuando te dicen: “Ah, tú que eres negra, debes saber bailar negroide”.

Exacto. Antes en la TV a los actores y actrices afroperuanos solo nos daban personajes de empleada doméstica, de prostituta o del delincuente. Fue un gran cambio cuando a Santa Cruz en Natacha le dieron el personaje del doctor. Pero hemos sido y somos una población invisibilizada.

También has interpretado a María Elena Moyano, una rebelde de su tiempo.

El primer encuentro a nivel de personaje fue en la película Coraje. ‘Chicho’ Durant me hizo una audición. Yo tenía 27 años y María Elena murió siendo una mujer de 40. Me eligió. Pasó el tiempo y le hizo una prueba a Olenka Cépeda. Ella era mayor que yo y le dio el personaje. Me dolió un poco. Cuando vi la película, entendí que en ese momento no era para mí. Pasó el tiempo y Michelle Alexander hizo Viento y arena y me invitó a hacer María Elena, y me quité el clavo.

¿Qué tienes de María Elena?

El ser activista tiene que ver con María Elena y con mi mamá, que ha activado en los 70.

¿Hoy contra qué te rebelas?

Contra el racismo, la discriminación, el machismo.

¿Qué es más difícil: ser mujer o ser afro?

Uy, nos toca el doble. Es una lucha por ser mujer y por ser afro.

¿Ya te alistas para las elecciones de 2021?

(Risas). Lo sigo pensando. Me gustaría seguir un diplomado de Marketing Político. Tengo amigos que me dicen que no me meta en política, pero hay tanto por hacer.

La corrupción es peor que el coronavirus.

Lo es. La violación a las mujeres es peor que el coronavirus.

AUTOFICHA:

- “Tengo 49 años, nací el 5 de febrero de 1971, en Lima. Inicialmente, no quise estudiar en la universidad, me parecían muchos años. Quise estudiar en el TUC, pero me era imposible pagarlo. Entonces, empecé en el Club de Teatro y luego entré al taller de Alberto Isola”.

- “He estudiado Dirección de Actores, tengo un diplomado en Gestión Cultural y estoy a la mitad de mi carrera de Música en la UPC. De las películas en las que he actuado, recuerdo con cariño la primera que hice: El evangelio de la carne y la última Locos de amor 3”.

- “De las obras de teatro, recuerdo Como te dé la gana, que hice con Isola; Vergüenza; Mamma Mía; Orlando. Y en cuanto a las novelas, le tengo cariño a Leonela, Cosas del amor, El último bastión. Este año, vuelvo a hacer Mamma Mía. Y Eduardo Mendoza me ha invitado para hacer un cameo en cine”.