Dúo Idéntico: "No basta soñar, hay que trabajar mucho"

Beto Gómez y Carlos López son dos chicos de barrio. Uno creció en Comas y el otro en La Victoria. Su talento musical atrajo la atención de una disquera internacional que los llevó hasta Medellín (Colombia) para grabar su última canción, que ya ha sobrepasado el millón de reproducciones en YouTube. Le cantan al amor y dicen que ahora están bastante alejados de las letras banales. Tienen sus propias composiciones, que cantan en diversos géneros. Para todos los gustos y emisoras radiales. Su perseverancia y trabajo los están haciendo conocidos poco a poco. Por ello, aquí les contamos un poco de su historia.

¿Cómo empezaron en el mundo de la música?

En la música tenemos un poco más de 15 años. Hemos coincidido en diversas orquestas, tanto de salsa como de cumbia. Hubo un grupo clave en el que nos encontramos cuando estábamos ya más maduros, musicalmente hablando. Es en Los Conquistadores de la Salsa donde nos proponemos a hacer el proyecto de Idéntico y comenzamos a grabar el disco en paralelo con la orquesta. Una vez que terminamos con las grabaciones, ya nos apartamos por completo de la orquesta para emprender nuestro dúo y ya son seis años que estamos batallando por nuestra propia cuenta.

¿Primero hicieron salsa?

Hemos hecho de todo. Pero cuando decidimos hacer nuestro dúo, la primera canción que más suena es una balada y la gente, a raíz de eso, comienza a catalogarnos como baladistas, pero nosotros nos consideramos versátiles. Le cantamos al amor y hemos hecho urban latin, pop. Es más, nuestra primera composición fue en reggae. Solamente que Michelle Soifer la escuchó y dijo que también sería bonito sacarla en balada. Y es la que nos posiciona en 2013: “Hoy quiero”.

Ahora han lanzado una nueva versión de la canción “Vuelve”, que ya superó el millón de reproducciones en YouTube.

“Vuelve” nace como una canción de género urbano, pero estamos tratando de demostrar nuestra versatilidad al público que todavía no nos conoce. Por eso también hemos hecho una versión pop, para todas las radios románticas. Al día de hoy, estamos sonando en cinco emisoras, tanto urbanas como románticas, y eso nos tiene muy contentos porque recién hemos lanzado la versión hace 16 días. Eso es una bendición.

¿Qué tan complicado es ser cantante en Perú?

La vida es complicada. Cualquier trabajo es complicado. Yo creo que lo importante es el esfuerzo, la dedicación, la disciplina de cada persona para poder lograr sus objetivos. En nuestro caso, en la música, se trata de no bajar los brazos, no desistir de lo que queremos, de lo que soñamos. No es cuestión de soñar, dormir, esperar a que las oportunidades lleguen a tu casa y te toquen la puerta, te levantes de tu cama y te lleven. Sabemos que debemos trabajar mucho y cada vez que subimos un escalón en nuestra carrera, sabemos que también el compromiso es más fuerte. Nuestras metas ahora ya no son solamente quedarnos aquí, en Perú, sino también salir a Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, luego ir a México y Miami. Entonces, si uno no trabaja, nunca van a llegar esas oportunidades. Nuestros años de carrera han sido basados en mucho sacrificio y esfuerzo.

En la escena musical actual, ¿se apuesta por los artistas peruanos más que antes?

No sabemos si más que antes, pero desde el escenario en el que nos encontramos, sí vemos a la gente apoyando, a todos los fans, a los programadores de radio, a los medios de comunicación en general dándonos una vitrina, una oportunidad para poder darnos a conocer y apostar por el talento local, que es importante.

¿Qué es la música para ustedes?

La música es el idioma que habla todo el mundo. A nosotros nos sorprende poder llegar a lugares del planeta donde nunca nos imaginamos. Lo único que puede hacer eso es la música.

¿Por qué le cantan al amor?

Porque es un tema que nos mueve mucho. El mundo se mueve con amor y es lo que nosotros siempre tratamos de decir. Intentamos que cada canción muestre un mensaje y no solamente sea algo que hable de sexo o de cosas banales. Por ejemplo, “Me enamoré” habla de que la belleza superficial a veces es negativa, que es más importante la belleza interior; “Busco algo más” habla sobre el amor de un padre; también tenemos una canción que compusimos para la hija de Beto. Nosotros somos recontra sentimentales.

Esto va en contracorriente con géneros de gran acogida como el trap, con un contenido mucho más crudo.

Hay público para todos, pero hasta ahora no hemos pensado en hacer algo parecido. No hablamos lisuras ni cosas ofensivas en nuestras canciones porque, por ejemplo, Beto ya tiene una hija y en tres o cuatro meses ella ya va a saber lo que estamos diciendo. ¿Cómo vamos a explicarle una letra en que se hable de las mujeres como si fueran cosas?

¿Qué significa para ustedes haber crecido en Comas y La Victoria?

Ahorita estamos viviendo en Miraflores y en Surco, con un poquito más de tranquilidad, porque en nuestras épocas, la juventud era un poco atolondrada. Pero ver a nuestros padres siempre luchando por darnos un futuro mejor es lo que nos ha hecho tener disciplina y ahora les podemos agradecer. En el barrio lo que sí se aprende es a tener mucho más compañerismo y unión, algo que no veo en las zonas residenciales, donde nadie se conoce. En cambio, en La Victoria, por ejemplo, si nos quedábamos sin sal, íbamos adonde la vecina para que nos regale un poco; o cuando en toda la cuadra solo una familia tenía teléfono, todos los vecinos daban ese número para que los llamen. Eso nos ha servido para trabajar en equipo, para ser solidarios, para tener ese sabor de calle y nuestros pies siempre sobre la tierra.

AUTOFICHA

- Carlos López: “Nací en marzo de 1984, soy de Comas. Tengo una perrita llamada Wayra, de raza bull terrier. Tengo un montón de referentes musicales como Noel, Luis Fonsi, Leonel, David Bisbal, me gusta mucho Marc Anthony y también Juan Gabriel. Corro diez kilómetros todos los días”.

- Beto López: “Soy de setiembre de 1989, mi signo es Virgo. Pasé mi infancia en La Victoria. Mi gato se llama Félix y mi hijita, de tres años, se llama Abril. Me encanta la música de Brian McKnight, los hermanos Cartagena, Eva Ayllón, la cumbia de Lucho Paz. Todos los días juego fútbol”.

- “En 2015 firmamos con Sony Music y lanzamos ‘Busco algo más’. Nuestro sencillo ‘Te encontré’ se coronó Balada del año en 2017, ingresó a la programación del canal internacional HTV como la canción más votada en las redes sociales y recibió certificación como Sencillo de Platino”.