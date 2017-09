El drama de ocho venezolanos en el Festival Sala de Parto

El paradero de la estación Naranjal, en independencia, es desde hace ocho meses el centro de labores de Ángela Palma Jiménez. Ahí pasa sus días vendiendo las arepas que aprendió a preparar con su familia cuando era niña, en Venezuela.

Salió embarazada muy joven, pero la crisis y el crimen organizado en su país asesinaron a los seres que más amaba: su primer hijo y esposo. A pesar de ese inconsolable dolor, logró levantarse y sacar fuerzas por su segundo hijo. Luchó por quedarse en su país. Trabajó grandes jornadas y le pegaban miserias, hizo colas interminables por comida y no la conseguía.

“Toda eso me empujó a que me fuera, la situación era insostenible y me dolía en el alma ver sufrir a mi familia y ver cómo se destruía mi país”, relata Ángela.

Ella no es actriz ni tampoco sus otros siete compañeros que participan en la obra de teatro Por ahora, que recoge sus testimonios sobre la crisis venezolana. Puesta en escena que se estrena este viernes, es dirigida por Juan Souki (Venezuela), escrita por Daniel Amaru Silva y es parte del Festival Sala de Parto.



Varias voces

En Por ahora, además, seremos testigos de la historia de un micro empresario que está en el Perú trabajando en su quinta empresa, porque los otros cuatro emprendimientos los cerró el gobierno chavista. También conoceremos el relato de un joven homosexual que no le permitían abrir una peluquería y que recién en Lima lo pudo hacer; el testimonio de un anciano de casi 70 años que un día se dio cuenta de que su país había cambiado; y las voces de un niño que se está adaptando a la educación de este país y de otros personajes que creyeron, y no, en la revolución de Hugo Chávez.

Para Amaru Silva, la obra no solo cuenta la realidad de un país, sino también la de un continente donde la corrupción, dictadura, homofobia e injustica siempre están presentes.

“Hoy hablamos de Venezuela, pero mañana puede ser otro país. Con sus testimonios no queremos hacer un acto de caridad, sino que la gente se dé cuenta de que detrás de ellos hay una historia, de que el sufrimiento humano existe y que los héroes son personas de carne y hueso”, enfatiza.

Los personajes no se preguntan qué será de sus vidas. Por ahora, solamente viven su presente.

Datos

- Participan Osman Arguello, Antonio Daza, Jéssica Daza, Alberto De Paz, Robert Guedez, Andrea Jaimes, Yordangel León y Ángela Palma.

​- Puede ver la obra teatral Por ahora este viernes 22, sábado 23 y domingo 24, en el teatro La Plaza (Larcomar). 8 p.m. Entradas en Teleticket.

- Para participar de este

proyecto, 140 migrantes venezolanos acudieron a la convocatoria y solo ocho fueron elegidos.