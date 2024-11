De investigador de la casa Sarratea a productor de Los Waykis

Su nombre comenzó a sonar cuando reveló el caso Sarratea, que daba cuenta de las reuniones clandestinas del golpista Pedro Castillo con congresistas, empresarios y lobistas. Eduardo Quispe, además de su trabajo como investigador, nos sorprende con otra faceta: la de productor y director de fotografía en la serie 'Los Waykis'. La miniserie se estrenará el lunes 4 por el canal de YouTube Perú21TV y para verla solo costará 3 soles al mes. Quispe nos cuenta más detalles de la serie que estará al alcance de todos.

¿Cómo hiciste este descubrimiento de la casa Sarratea?

Es parte de mi trabajo periodístico, haber hecho todo el seguimiento al expresidente Castillo, vigilar la casa donde él tenía, digamos, reuniones que estaban al margen de las normas; y, desde un punto de vista periodístico, ha sido el trabajo que he hecho que me ha dejado más contento. Pero eso es parte del pasado, y ahora estoy en un proyecto más divertido que vigilar a un presidente.

¿Y esa otra faceta divertida, qué tiene que ver? Porque sabemos que eres productor y director de fotografía de un nuevo proyecto.

El proyecto es 'Los Waykis', una miniserie que va a salir desde el lunes 4 de noviembre en el canal de YouTube de Perú21. Es una miniserie de nueve capítulos, todos de un promedio de 4 a 5 minutos, y cuenta la historia de una presidenta llamada Diana, que está involucrada en un caso llamado Rolex. Esa es básicamente la historia.

Y nosotros además hemos estado pujando para que salga la miniserie.

Yo agradezco a Perú21 porque nosotros empezamos a publicar un poco el trabajo que habíamos realizado con el equipo, al que yo represento. Hubo mucha expectativa, la gente empezó a escribir, y ha habido varias ofertas. Gracias a Dios, porque es una historia bien jaladora. Pudimos hablar con distintas personas, pero estamos contentos de haber firmado con Perú21, y ya estamos en cuenta regresiva, para que, a partir del 4, el público pueda ver el trabajo.

Nos sorprendes con esta nueva faceta, ¿ha sido muy difícil el cambio a hacer este trabajo?

Es una serie, es ficción y es entretenida, eso debe quedar claro. Es la historia de una presidenta llamada Diana involucrada en un caso llamado Rolex.

Pero parte de hechos reales...

Se parece a la realidad, no era nuestra intención, nosotros queríamos entretener al público. No tiene ningún elemento periodístico, yo soy periodista, pero esta es otra faceta del trabajo que hago. Mi trabajo como periodista es contar historias con elementos de la vida real. En este caso es una ficción, no tiene nada que ver con la realidad, y menos con el periodismo. Es ficción con el fin de entretener a la gente.

Imagen

¿Cómo ha sido el proceso de grabación, usando una manera distinta como lo es el grabar en vertical?

Nosotros hemos demorado en grabar la serie un promedio de 5 días, todo se hizo en formato vertical, porque es el formato de video que nos permite acercarnos a un nuevo público, que es lo que queremos. Son videos no tan extensos, cortos, porque el consumo es cada vez más rápido. Eso nos permite llegar a otro público. Es innovador, diferente, nunca nada se ha hecho en Perú de esa forma. En Corea, por ejemplo, el formato vertical está dominando el consumo audiovisual, en plataformas, en YouTube. En Latinoamérica todavía no ha llegado en masa esto. Una serie así, con este nivel de actores, nunca se ha hecho en Perú. Queríamos que fuera más allá del público tradicional que ve televisión.

¿Te preocupa el impacto que pueda tener el contenido?

No me preocupa el posible "impacto", si se puede parecer a algunas situaciones reales, puesto que la serie no tiene ningún fin político. Lo que me preocupa es que la gente entienda la trama, se divierta con el humor, y se entretengan con este nuevo formato, nunca visto en el Perú. Esto nos permitirá a nosotros embarcar a hacer otras miniseries que no necesariamente tengan que ser políticas.

Imagen

¿Cómo la gente puede ver esta serie?

Es fácil. Entras al canal de Perú21 TV, en YouTube, y haces click en el botón de Unirte. Solo cuesta 3 soles al mes para apoyar nuestro trabajo.

¿Cómo se pagan los tres soles?

Al "Unirte", suscribirse, pagas con una tarjeta de débito o de crédito.

Imagen

Y lo puedes ver en cualquier momento del día.

Y lo cómodo, a comparar con el cine, es que es contenido que puedes ver en cualquier momento, en el micro, en tu casa... Pero eso sí, estrena los lunes y jueves.

¿Cuándo es la fecha de estreno?

El primer episodio de "Los Waykis" saldrá el 4 de noviembre en el canal de Youtube de Perú21. Se divertirán, y sorprenderán por la calidad de la historia y de los actores.

Se van a reír.

Se divertirán, y valdrá la pena.

