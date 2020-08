Hace seis años Miguel Bosé no publica un disco con temas nuevos. Un dato no menor si tenemos en cuenta que se trata de uno de los artistas españoles que tiene conquistado al mundo y, por lo tanto, a todos con los ojos puestos sobre él. Veamos. En el mismo periodo, Alejandro Sanz, el otro ídolo ibérico, se las arregló para publicar Sirope y #Eldisco, mientras que Pablo Alborán, con menos galardones y recorrido, también presentó dos trabajos de estudio. Bosé, en cambio, durante estos años se limitó a publicar la grabación de un concierto en directo que editó en 2016. No más. Es la segunda vez que su extensa discografía sufre un parón similar. La primera ocurrió en 2001, cuando lanzó Sereno, un disco que, con canciones como “Morena mía”, lo reinventó y lo puso a punto para seguir encantando en el nuevo milenio.

Pero, a pesar de no producir música nueva, Miguel Bosé se las ha arreglado para seguir en la palestra, sobre todo en estos tiempos de coronavirus, donde ha sido un recurrente en las listas de TT en Twitter. Allí ha sido amo y señor. Sus últimos tuits han sido dardos que se han regado por todo Internet, mensajes con un denominador común: el escepticismo frente a una enfermedad que ya ha acabado con la vida de más de 800 mil personas en el mundo y unos 28 mil en España.

LAS CONSPIRACIONES

Desde abril, el cantante ya daría luces de la peculiaridad de su pensamiento sumándose a un ‘llamamiento internacional’ en contra de la tecnología 5G. Usó sus redes para compartir un documento que pedía de forma urgente paralizar el despliegue de la red inalámbrica 5G. Eran días en los que también se acusaba a esta tecnología de haber originado el coronavirus.

Acaso ese sería el inicio. En mayo sus mensajes se centraron en no recomendar el uso de la mascarilla. Incluso pidió a las autoridades dejar de tratar a España como una “piara”. Con 30 millones de discos vendidos, 3 millones de seguidores en Twitter, dos millones y medio en Facebook y 900,000 en Instagram, Bosé ya era un tema del cual preocuparse. Mientras el mundo luchaba contra el virus y las fake news, el cantante parecía combatir contra sus propios demonios.

Junio sería el mes de un extenso hilo para denunciar una gran conspiración mundial liderada por Bill Gates. Según Bosé —o Papito, como lo llaman sus amigos—, las futuras vacunas contra el coronavirus insertarán microchips a las personas. Su denuncia, que tendría orgulloso al propio George Orwell, no acabó allí. Para el intérprete de Bandido, la tecnología 5G tendrá una función particular: activar este mecanismo de control que nos llevaría a todos a ser “borregos” del fundador de Microsoft. Ni el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se salvó de las acusaciones. El cantante aseguró que él también forma parte de los maquiavélicos planes.

La pregunta cada vez tomaba más peso: ¿qué le sucede a Miguel Bosé?

Cuando algunos de sus seguidores aún guardaban la esperanza de que todo se tratase de alguna treta o campaña publicitaria del cantante, llegaría su último gran acto.

“Chicos y chicas, mañana la concentración por fin será de las 6 a las 7 de la tarde, no han dado más. Con lo cual, ahí nos vemos todos. Vale, tranquilos, si ven un movimiento raro, no os metáis, nosotros somos pacíficos, va a ir todo bien”. Con estas palabras un crispado Bosé invitaba a todos sus seguidores a participar en la movilización que llevó a 3 mil madrileños a protestar el pasado domingo contra el uso obligatorio de la mascarilla.

“Os espero a todos allá. Yo soy la resistencia”, terminaba el video, en el que se le nota subido de peso, un poco descuidado y algo desvariado, una imagen que ha repetido en los últimos años.

LA RESISTENCIA

Los medios españoles han acusado a la soledad que embarga a Miguel Bosé como la causante de estas acciones. Separado en 2018 tras 26 años de relación con el escultor Nacho Palau, el español afronta un angustiante proceso judicial por la custodia de sus hijos. Para colmo de males, su madre, la querida Lucía Bosé, falleció el 23 de marzo víctima de una neumonía. Por aquel entonces Bosé se encontraba en México, así que, apenas pudo regresar a Madrid, le organizó una ceremonia de despedida.

Pero la vida de Bosé puede ser más contradictoria aún. A pesar de haber prometido su asistencia a la manifestación, finalmente nunca fue. Los miles de militantes, que cargaban pancartas en las que se podía leer “El virus no existe”, “Las máscaras matan” y “No tenemos miedo”, lo esperaron en vano.

A estas alturas, el cantante ya se ha convertido en la voz de los creyentes de las conspiraciones, aunque no es el único. Actores como John Cusack, Keri Hilson, Woody Harrelson e incluso el recordado Carlos Villagrán también han venido compartiendo el mismo discurso. El fenómeno parece ser recurrente. Hace tres años, el jugador de la NBA Kyrie Irving se preguntaba si de verdad la Tierra es redonda.

Pero las críticas a Bosé volaron aún más alto esta semana cuando su discurso se topó con una fotografía compartida por un seguidor. Allí el intérprete de “Don diablo” aparecía de compras luciendo una segura mascarilla. ¿Acaso no se predica con el ejemplo?

Y en medio de las críticas, Bosé ha vuelto a sorprender. Con un video grabado en casa ha dicho fuerte: “El bicho existe”. Finalmente lo ha aceptado, aunque con salvedades y con una voz ronca preocupante. “Aunque su fuerza ha estado disminuyendo”, comentó a pesar de que el rebrote va en aumento en España.

Un seguidor lúcido no le pudo responder mejor en los comentarios del video. “Miguel, tu genialidad es indudable. Pero me parece que este es un tema tan sensible que les compete opinar a los especialistas. (...). Queriendo aclarar tu postura sobre el bicho, absolutamente nada has dicho. Cuida esa garganta. Saludos, maestro”, escribió, preciso. Es un pedido al que nos aunamos todos.

