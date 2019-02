Diego Torres: "Vivimos en una región donde la mujer es muy abusada”

Llega y saluda a todos, uno a uno. Con una mochila en la espalda, viste casaca de cuero, un jean azul y zapatillas. Risueño, bromista y sereno. Así es Diego Torres. No ha perdido la frescura del veinteañero que alcanzó la popularidad con “Tratar de estar mejor”, del intérprete de la exitosa “Color esperanza”, del artista que ha ganado premios Gardel, Grammy y MTV Latinoamérica.

El carismático cantante argentino volvió a Lima para anunciar el próximo lanzamiento del single “Esa Mujer”, en marzo. El videoclip de esta canción será protagonizado por Stephanie Cayo, la actriz peruana que triunfa internacionalmente. Tema que junto con “Un poquito” (2018) será parte del próximo álbum del también actor que quiso ser médico.



Anoche cantó al lado de Gian Marco y un día antes respondió estas preguntas. Pero esta entrevista comenzó con una interrogante de Diego. Nos saludamos y me preguntó por qué me llamo Mijail e inmediatamente se acordó de Mijail Baryshnikov, el reconocido bailarín, coreógrafo y actor ruso, amigo de su madre e inspiración Lolita Torres. “Tienes quince minutos”, se advertía en las condiciones para la prensa. Y dice así.



¿Por qué te pusieron Diego?

Sabés que no sé. Sí sabía que si era mujer iba a ser Laura. Pensaban que iba a ser una mujer.



¿Sientes que tienes un lado femenino? ¿Existe eso?

La mujer tiene un lado varonil y el hombre uno femenino.

¿Y cuál es el lado femenino de Diego?

La sensibilidad por ciertos temas, sea desde los afectos, la crianza. No sé si me tocó ser padre un poquito grande y soy padre-abuelo. Tendría que hacer una canción con la palabra ‘cuidado’, porque todo el tiempo me la paso diciéndole a mi hija: “¡cuidado!”.



"Me gusta todo este movimiento que está pasando con la mujer, de empoderarla, respetarla", declara Torres (Renzo Salazar/Perú21).

Vivimos más susceptibles.

Los hijos te dejan en un estado de vulnerabilidad total. Me gusta todo este movimiento que está pasando con la mujer, de empoderarla, respetarla. Vivimos en una región donde desgraciadamente la mujer es muy abusada.



Tu madre ha sido una mujer empoderada en un tiempo en que era más difícil lograrlo.

Tuve la suerte de nacer dentro de una madre poderosa. En su época, la mujer ni votaba. Mi madre se le plantó a mi abuelo y le dijo: “Yo quiero ser artista”, cuando decirlo era casi una mala palabra. Encima, mi madre perdió a mi abuela a los 15 años de edad, que fue en el comienzo de su carrera.



¿Hubo un momento en el que le dijiste a tu madre: voy a ser artista?

Sí. Cuando terminé el colegio no sabía si estudiar Medicina. Tuve una profesora de Biología y me gustó la materia. Y tengo un hermano médico.

¿Y por qué ganó la música?

Yo tocaba el piano, pero fui a hacer un casting para una serie con mi hermana que es actriz y tuve la suerte de que me tomaron.

¿Por qué consideras que te eligieron?

Creo que por la frescura. Cuando era chico fui muy fresco, desenvuelto, simpático.

Hasta ahora dejas notar esa frescura.

Yo la sigo manteniendo. Para mí es un objetivo no perder la frescura. Me hace estar cerca de mí.

¿La frescura es un condimento del talento?

Es un condimento para la persona. Por otro lado, crecí con una madre que trabajaba y que era madre. Me gusta la mujer que se autorrealiza y soy de los hombres que acompaña esa realización. Mi mamá hizo su camino, viajó muchas veces a la Unión Soviética, los rusos la querían mucho.

"En los 90 le puse rap a una canción pop y me miraron con cara de "¿y este?". Dudaban de "Tratar de estar mejor". Por eso reafirmo que lo mío es la fusión", señala el cantante argentino (Renzo Salazar/Perú21).

¿Era comunista?

Mirá qué loco, no. Iba por el amor que los rusos le daban por sus películas. Pero mi mamá también se juntaba para cantar con mucha gente en la casa y una vez llegué y estaba Charly García. Yo tenía 15 años. Se estaban tomando un whisky. Charly la vino a invitar para cantar en el disco 'Filosofía Barata y Zapatos de Goma'. Un recuerdo imborrable en mi vida.

¿“Esa mujer” qué propone?

En la letra habla de esa mujer que es importante en nuestra vida, que nos cambia, que puede ser en un primer impacto o tras una relación de hace tiempo. Cuando las relaciones tienen mucho tiempo, uno se termina desnudando.

Pero también se terminan desgastando.

Por eso exige un trabajo de estar todo el tiempo condimentando.

¿Qué aviva el fuego del amor?

Estar todo el tiempo atento. Hablar, escuchar qué te dice el otro, qué sentís que al otro le hace bien y feliz. Tiene que haber mucho compañerismo y humor.

En tiempos de inmediatez, de las cosas breves, de singles y no de discos, ¿cómo definimos el amor, que más bien esa una cosa de largo aliento?

Como dice la canción “Un poquito” que publiqué el año pasado con Carlos Vives, “no está de moda enamorarse”. Por eso me parecía interesante en “Esa mujer” hablar de la mujer y el amor de una manera no idílica, sino empezar diciendo “ya acepté que tengo cosas malas”.

"Me gusta fusionar en la música, cocinar a la manera de uno", declara Diego Torres (Renzo Salazar/Perú21).

En “Un poquito” te pegas al reggaetón y en “Esa mujer” más bien apuestas por la cumbia. ¿Por qué?

La cumbia me encanta. Me gusta fusionar, cocinar a la manera de uno. Esta canción arranca con el bandoneón, que es el instrumento típico del tango. Luego está el reggae y una cumbia que se pone más electrónica. Siempre me gustó la fusión, ese es mi camino y ahí voy a seguir.



Carlos Vives y tú, de alguna forma, empezaron esta forma de hacer fusión.

Exacto. Y en principios de los 90 le puse rap a una canción pop y me miraron con cara de “¿y este?”. En la compañía dudaban de “Tratar de estar mejor”: “Esta canción no tiene coro y un rap en inglés”, decían. Pero los convencí. Por eso reafirmo que lo mío es la fusión.

Y lo tuyo iba a ser la Medicina.

Encontré en la música ser un médico del alma.

Autoficha:

- “Si seguimos alimentando con amor este mundo, lo vamos a hacer un poco mejor. Yo estoy enamorado de la vida y de la vida que he construido con mi mujer, mi hija, mis amigos, equipo de trabajo y mi profesión, poder vivir de lo que hago, poder trabajar como actor, que es un oficio que amo con locura”.

- “Me gusta sentirme activo, que puedo comunicarme con la gente. Estoy enamorado del aire, de la salud. Me fascina hacer deporte. En la vida hay que enfocarse en las cosas que uno quiere hacer, algunas son trabajo y otras son placer. Debemos hacer un balance”.

- "Mi madre me enseñó a respetar y ser respetado. A darle valor a las cosas, a trabajar duro, al respeto por la gente. A ser un hombre de bien. En mi familia somos cinco hermanos. Yo soy el más chico. Tengo dos hermanos varones y dos mujeres. Y hasta mi hermano médico canta tangos”.